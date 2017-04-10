港报财经评论：内政不顺转外交，资金弃美投欧亚--信报4月10日

内政不顺转外交，资金弃美投欧亚/ 习广思

美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。

美股资金外流尚未止血。资金追踪公司EPFR数据显示，截至本月5日的一周，美股基金录得145亿美元流出，是逾18个月以来最劲的一周；相比之下，欧股基金则录得8.76亿美元流入，流入新兴市场股票基金更达27亿美元。其他来源的数据亦显示流出美股的资金日益增多，罗素2000指数ETF上周便有14.5亿美元流出，较前一周为多，而投资MSCI亚股（日本除外）ETF的资金上周仍有5000万美元。资金流向数据显示投资者继续「搬家」，由美股迁往欧洲及亚洲。

特朗普上台近百日，多在吵吵闹闹中度过，实事一件不成，自从推动新医改法案失败后，市场开始对「特府」的执行能力失望，投资者寄望甚殷的税务改革能否落实，存在不少变数，以现在美股估值的昂贵，先行套现属理智行为。

此外，近期连串偏弱的经济数据，包括汽车销售、ISM非制造业采购经理指数及上周五的就业数据，均令投资者不敢太乐观。阿特兰大联储银行的预估数据GDPNow把今年首季GDP预测由4月4日的1.2%，降至最新的0.6%，月底公布GDP数据前，美国10年期国债息率随时有可能先行破底（2.3厘）后下行。

老特也觉势色唔对，把焦点移向国际事务，先发动导弹空袭不仁的敍利亚，日前再调派航母卡尔文森战斗群驶往朝鲜半岛附近的西太平洋巡逻，以防金正恩在4月15日朝鲜国庆日前再试射导弹搞事，老特的海外军事动作应会愈来愈多。对内，他亦着手重整白宫的人事班子，《华尔街日报》引述消息报道，总统正考虑白宫幕僚长普利巴斯与首席策略官班农的去留，高层人事未底定，老特的改革大计不会行得好快，美股泄气的风险更高。

本月余下时间的投资策略，很视乎美国长债息率点走，若跌破2.3厘的支持位，则本港的REITs及中港地产股会继续跑赢大市，正如前述，美经济数据唔会太叻，上述两类板块的胜算仍较高。

「习特会」结束，老特并无收到习总的具体手信，双方仲系建立紧友谊及互信，实质问题待日后再解决。一向对中国贸易政策严苛批评的商务部长罗斯对记者指出，中方表示有兴趣与美方解决中国对美国的贸盈，因为这对中国的货币供应与通胀有影响，这是罗斯在双边商讨中首次听见中方官员有此看法，算是意外收获吧？中方愿减贸盈，但如何减才是关键。不过，起码双方的关系仍属客气，暂时贸易战的风险应可下降。

上周五美国公布的3月份就业数据，新增职位大挞Q，只得9.8万，但失业率跌至10年低位的4.5%，两个数据有出入，因调查对象唔同，市场倾向相信经济仍不算太差。

不过，零售行业因网上购物流行，实体店愈做愈缩，零售业就业人数连续两个月下跌，两个月计，唔见咗4.07万个职位，是2009年以来最差。今年以来，已有2880间店舖结业，去年同期只有1153间，瑞信估计，以今年的关店速度推算，全年会有8600间店结业，金融海啸时高峰也只是6163间。唉，科技抢走饭碗的另一例子，日后机械人应用愈来愈普遍时，打工仔的命运堪虞。

作为股民，只好跟着大势走，锺情科技股；学生选科择业，必须避开会被机械电脑替代的行业。（完）

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