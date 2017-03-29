港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日

内银估值低 翻身看业绩/ 习广思

恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。

港股本周焦点之一是内银股业绩。继农业银行和交通银行放榜后，余下主要内银包括建设银行、工商银行和民生银行等亦将于今明两天派发成绩表，中国银行则于周五压轴公布业绩。以下将透过宏观经济环境、净息差变化、非利息收入及资产质素等角度，剖析内银股最新形势。

先从整体经济表现对内银影响作分析，这可参考由用电量、铁路货运量和银行贷款数据编制而成的李克强指数，与4大内银股（中行、工行、建行及农行）的股东权益回报率（ROE）或其12个月每股盈利增长按年变化作比较。根据往绩，三者表现关系密切，李克强指数往往领先内银ROE或每股盈利数个月至一年（见昨天「信图分析」〈从李克强指数看内银股〉一文）。

例如2010年起，李克强指数从高位回落，反映内地经济增速开始放缓，内银股盈利增长随之每况愈下。不过，李克强指数于2015年第四季筑底回升，显示内地宏观经济持续改善，预期对内银股的上季盈利有正面帮助。

从内银收入角度看，4大行净息差明显收窄。当中形势最严峻的是农行，由2014年的2.76厘缩至2016年的2.1厘。净息差收窄是内地银行业共同面对的挑战，原因在于利率市场化，且看最新业绩能否显示内银已步出阴影。

至于非利息收入方面，参考彭博数据，内银相关进账近年反覆向上；然而，过去5年第四季有关表现均见下挫，反而首季数字因为季节性因素每每走高，未知内银未来公布的首季业绩能否打破惯例？

资产质素方面，观察内银不良贷款及不良贷款率走势，自2013年起两者同步攀升，反映内银资产质素持续恶化，惟情况于2016年稳定下来。

随着过去一年商品价格出现一定程度的反弹， 例如标普高盛及CRB两项商品价格指数，均于去年首季出现触底反弹，或可期待商品价格带动原材料行业毛利率步出寒冬，从而改善内银股的坏账问题。

因应国务院总理李克强月初发表的2017年《政府工作报告》提示「四大金融风险」，当中更以「不良资产」居首，预料中央年内将重点处置现有不良资产、呆坏账及高杠杆等问题。经历阵痛后，内银股的资产质素有望逐步改善。

总括而言，由于4大行的2017年预测市账率均低于0.8倍，属相对偏低水平，并且较预测市账率低0.5至1.2个标准差，因此本栏认为内银股估值便宜。

若然内银本周公布的业绩符合预期，即盈利表现见底回升，资产质素并无进一步恶化，不排除部分大行会重新评估内银股价值，若如此，将利好内银股股价及大市走势。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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