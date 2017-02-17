港报财经评论：内银估值大时代，腾讯值博仍可追--信报2月17日

内银估值大时代，腾讯值博仍可追/ 陆文

恒指昨天在内银股及腾讯（00700）的带动下，终于企稳24000点之上，收报24107点，全日升112点；大市成交额续过千亿元。北水继续南下买内银股及腾讯，腾讯后市比内银股更加值博。

美股不断创新高，港股成交破千亿，有人会说美股泡沬，有人则不理泡沫与否，耷低头密密炒，因为时机难得，管它有冇泡沬，搵钱最重要，苏州过后无艇搭才凄凉。投入金融市场，搵银是唯一目的，不是做学术研究，这类朋友也讲得有道理。

过去60多年，道琼斯工业平均指数有过两次超级大牛市，一个是五六十年代出现，一次是由1990年中至2007年，这两个大牛市中间虽然也有大上大落，但均企在60年来的趋势线之上。自金融海啸爆发后，美股大幅跌穿过该线，但经央妈们一轮急救，亦逐步重越该线。

老特胜出美国总统大选后，抛出一大堆新政，虽然讲多过做，但市场已经够晒兴奋，认为老特带来新思维，减税增出口、削监管，以税务引导企业海外存款大举回流，以支持投资等，这一切都被视为可突破美国的经济樽颈，道指因而加速抛离趋势线。至于能否为美股创造另一次长达20年的超级牛市呢？这真要睇老特的造化啦。

老特就职未够一个月，其领导的政府颇多甩辘，限7个回教国家的人入境，反对人士群情汹涌。前国家安全顾问弗林被指未就任已联络俄罗斯驻美大使，倾谈制裁问题，遭媒体披露后，他还向团队否认，令副总统彭斯为他公开辩护，变得似个儍瓜；这件事还会有下文，执法部门会继续侦查，究竟老特在当中扮演什么角色。此外，获老特提名做劳工部长的普兹德（Andrew Puzder），已宣布放弃提名。

有报道指白宫内部形成六大山头，内阁成员各自为政，互相倾轧，不跟规矩做事，幕僚长根本无法从中协调。通常一个机构出现这种混乱现象，因由是老细性格太强，但又管不到细节，于是身边马仔各据山头。

对外，老特不能做到人和，专业的公务员团队对其不信任，情报人员不断放料予媒体，令他不断忙于扑火。老特经常陷入泥沼博击，树敌愈多，推行政令的能力自然愈薄弱，这是本栏不太信「特式」交易的原因，短炒可以，赚到就走较合适。

如果大家相信老特有能力推税务改革（这也是市场的主流假设），则投资组合内要配置一些银行股，因为减税利经济，债息上扬；若信美元会爆升，则买定日股，因为日圆与日股掉转头走。若信老特会失败告终，则要买金及新兴市场，因为这些都是弱美元的受惠者。

投资者在现时的境况下，犹如处于十字街头，唔知行哪边至啱。不过，在股市行走，除了要看风驶艃，追逐动力外，估值及盈利前景更重要。很多时散户追动力，耷低头喺咁买时，原来大户已出紧货。近两天内银股劲到爆，因为大摩出报告唱好，又有北水流入扫货，但与近5年的估值比较，内银股已逼近大时代水平（2015年年中），建行（00939）就是其中例子。

建行的2016年预测市盈率已升至6.3倍，高过5年平均值超过2个标准差，但内银股未来的盈利增长仍是似有若无。券商平均预测建行2017年每股盈利增长2%，预测市盈率6.1倍，除非券商日后预估呆坏账周期见顶回落，盈利急速反弹，否则以目前的估值，上望空间恐怕有限。

相比之下，追腾讯会较合适，该股2016年预测市盈率虽然已达38.8倍，但2017年市盈率在盈利增长下回落至30.7倍，只较5年均值高半个标准差，还有可博之处。

美滙指数及美债息周三因美国经济数据佳及联储局主席耶伦语调转鹰而急升，但升势未能持续，出现回吐，美滙指数重回101之下，金价见1237美元，升了0.5%。

本周美元转强，金价跌幅不大，金矿股于低位见承接，不宜睇得太淡。

老特短期未必交到「功课」，荷兰下月15日举行大选，民粹兼脱欧派的自由党党魁威尔德斯（Geert Wilders）支持度胜过现时的执政党候选人，他可能比法国的马琳勒庞（Marine Le Pen）走先一步，令欧盟变天。买些黄金或金矿股镇住个仓，以防3月欧洲政局大动荡。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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