港报财经评论：内银派息率有条件回升--经济日报3月25日

内银派息率有条件回升/ 林瑞芬

恒指昨收报24,358点，升0.13%；国指收报10,477点，跌0.09%；主板成交额缩减至833.7亿港元。期指将于下周结算，适逢内银股集中派发业绩，将成为市场焦点。

大市横行，个别股份异动。中海油盈利倒退97%，但末期息仅微降8%，又以股息打动股民心，昨升幅3.9%。手游、网络游戏股份仍见市场热捧，IGG慷慨派息续获大妈追捧，昨劲升12.9%，收报10.08港元。相反，辉山乳业洗仓式急插，收报0.42港元，暴跌85%，认真凶险！早前，辉山乳业被浑水指涉伪造财务报表，最终虽复牌，但股价昨日表现如此，恐怕凶多吉少！

MSCI第四度谘询A股纳入国际指数系列，大幅更改选股准则，有利A股今年6月闯关成功。按中信证券解读，是次MSCI新的框架被提出，是以「互联互通为股票池进行纳入，而非之前基于QFII/RQFII的通道。「互联互通」制度在资金开放的三点最核心层面：额度限制，投资者限制和进出锁定限制等。其一，离岸人民币滙率将作为指数计算的基准滙率，而非之前的在岸滙率；其二，被纳入的A股将仅为在「互联互通制度下的大盘蓝筹，而非之前全部A股大盘蓝筹（按MSCI的计算标准）；其三，A、H股同时上市的公司只有H股部分将被纳入MSCI新兴市场及中国指数，而非之前的同时包括A、H两地股票。这都较之前的QFII/RQFII通道有明显优势，有效解决资金自由进出的问题。

由此可见，MSCI如纳入A股作为指数股份，首阶段引外资入A股规模肯定下降，但始终是有开始的话，意义还是挺大。

在港中资股年内有可能借消息被谷一番，后市升浪或有意外惊喜。不过，美股经去年第四季抢升后处于高位，最大不明朗风险是美股若失惊无神急插，港股必不能独善其身。股市买卖无话必胜，回报、风险时相随，凡事都有两面。股民最重要清楚知道自己的承受风险能力，管理好风险。

技术上，周綫图所见，恒指50天綫及250天綫正滙聚，后市如遇大震荡，22,500为重要支持指标，中期上升趋势首要稳守于此水平。25,000为后市关注的阻力，会否有意外惊喜的上升空间，则依此能否突破为重要参考，如能有效突破，顺势挑战2015年高位28,588可能不是梦！短期而言，恒指则主要以50天綫（现近23,636）为关键参考位。按周綫图显示，突破10,000阻力后理应稳守，以挑战10,800左右上一级阻力。

接下来，内银股将于下周集中派发末期业绩，相信股民最关注的是派息。据中金公司预计四大国有银行--分别为工行、农行、中行及建行，2016年度派息率将稳定在30%左右，不算有惊喜，不过就能扭转过去三年持续下降的局面；相应地，去年度的每股股息料随着每股盈利增长而平均增长1.2%左右（2015年每股股息下降8.3%），料工行按年可升0.9%、建行升1.5%、农行升1.9%。

中金相信，未来内银股的派息比率不大可能进一步下调，因为银行资产质素已企稳、通胀上升，银行经营压力有所缓解。此外，过去几年随着资产负债表增速放缓，四大行核心一级资本充足率有所上行，补充资本的压力有所缓释，应毋须以降低派息来释放资本补充压力。相反，中金估计，四大行2017年度的净利润平均或有所回升5.8%，盈利回升股息便会升。

至于派息对内银股的影响，中金就分析过去数据，显示以四大行为例，国有银行（以四大行为例）通常在6月下旬/7月初分红除权，由于银行股息率较高，在分红除权前夕，银行股往往表现较好。以2016年为例，分红除权前30个交易日，四大行A股及H股股价分别上涨5%及13%，可作参考。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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