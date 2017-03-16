港报财经评论：加息前回调，聚焦炒业绩--信报3月16日

加息前回调，聚焦炒业绩/ 陆文

港股经历周初升市后，在美国联储局议息结果公布前连跌两天，但回调期内交投淡静，昨天只有731.66亿元，反映北水南下缩减及加息疑虑待消散，恒指一度低见23645点，收报23792点，跌35点；国指收报10272点，跌42点。

今年内将在两地推行「债券通」，容许境外投资者买卖境内债券，消息刺激港交所（00388）升1.4%，收报194.7元。当然，人民币有调整压力，或影响投资者入市兴趣，但中长线肯定对本港作为金融中心的资金滙聚有利。在市况持续胶着下，个股炒业绩荣辱成为市场焦点。

美息上调在即，投资市场短期无惧加息威胁，资金持续充裕，内地资金南下意欲未消。看来无论人民币强弱，本港已成为内地资金避险天堂。不过，本港整体经济基调一般，纯受资金充裕推动，扭曲的兴盛期能持续多久？或会令本港投资活动变得愈来愈短线。

内房股近日有中渝置地（01224）折让11.5%、以2供1方式集资26亿元，令其股价跌7.08%，收报2.1元，但偏好走势未改。一如本栏早前指出，中央维持三四线城市去库存，一二线城市则有银行收紧信贷等政策，中小型内房股明显跑赢行业龙头。当中雅居乐（03383）昨日公布去年度业绩，纯利22.8亿元人民币，按年升64.3%；每股盈利0.588元，连同特别股息25仙，共派45仙，刺激其股价大涨6.59%，收报6.47元。

另外，1、2月份内房销售数据继续由三四线城市为主的内房股主导，碧桂园（02007）首两个月共销售872.6亿元人民币，按年升2.7倍；龙湖地产（00960）2月销售额报124亿元。不少大行看来已把一线内房股沽出，换马至三四线内房股，以配合内地政策转势。

近期炒业绩对个股表现有明显影响，例如业绩理想，但展望有保留的玖龙纸业（02689）弱势难消，令整个纸业板块调整未止。创科（00669）上年度纯利增15.4%，报4.09亿美元；每股盈利22.32美仙；毛利率上升0.5%，至36.2%；创科获得花旗唱好，指下半年地板护理及器具业务见底，股价可追落后，并调升其目标价至36.5元，维持买入评级，利好因素刺激下，创科收报31.55元，升6.95%。

早前国家统计局公布，今年首2月发电量9315亿千瓦，同比增长6.3%，其中太阳能涨多29.6%、风力增26.9%及核能升12.4%。早前市场憧憬内地煤电去产能政策正在酝酿中，并有售电侧改革试点，一度刺激电力股偏稳。受惠去年煤价上升，龙源电力（00916）去年赚34.15亿元人民币，但股价仍受压，收报6.46元，跌4.15%。

国泰航空（00293）公布一份令人失望的业绩，笔者于对早前曾作推介感到不是味儿，其管理层表现差劲实有大换血需要。国际油价近年出现起伏，但无论油价升跌，公司还是要承受可观的燃油对冲带来重大亏损，去年收窄至逾84亿元，但预期今年仍有对冲亏损，管理层亏少当赢的心态并不可取。

燃油对冲带来的亏损导致国泰去年盈转亏5.75亿元，而期内乘客收益按年跌9.2%；运载率亦下降1.2个百分点，至84.5%；货物及邮件收益率亦按年跌16.3%。公司正进行重组计划，会否有引入新股东及卖盘仍难料。不过由于市场早前对其无太大期望，因此失望亦不大，昨天股价一度急跌至10.8元，最后收报11.44元，跌1.37%。

反之，三只中资航空股起飞，国航（00753）与南航（01055）2月载客量分别增加2.8%及6.8%；国航亦获中金报告指2月客座率为83.4%及南航客座率84%，均高于该行预期，并给予「推荐」评级。昨天国航收6.22元，升3.15%；南航收5.22元，涨4.82%；东航（00670）则收4.6元，升6.48%。（完）

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