港报财经评论：加息前回调，聚焦炒业绩--信报3月16日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
加息前回调，聚焦炒业绩/ 陆文
港股经历周初升市后，在美国联储局议息结果公布前连跌两天，但回调期内交投淡静，昨天只有731.66亿元，反映北水南下缩减及加息疑虑待消散，恒指一度低见23645点，收报23792点，跌35点；国指收报10272点，跌42点。
今年内将在两地推行「债券通」，容许境外投资者买卖境内债券，消息刺激港交所（00388）升1.4%，收报194.7元。当然，人民币有调整压力，或影响投资者入市兴趣，但中长线肯定对本港作为金融中心的资金滙聚有利。在市况持续胶着下，个股炒业绩荣辱成为市场焦点。
美息上调在即，投资市场短期无惧加息威胁，资金持续充裕，内地资金南下意欲未消。看来无论人民币强弱，本港已成为内地资金避险天堂。不过，本港整体经济基调一般，纯受资金充裕推动，扭曲的兴盛期能持续多久？或会令本港投资活动变得愈来愈短线。
内房股近日有中渝置地（01224）折让11.5%、以2供1方式集资26亿元，令其股价跌7.08%，收报2.1元，但偏好走势未改。一如本栏早前指出，中央维持三四线城市去库存，一二线城市则有银行收紧信贷等政策，中小型内房股明显跑赢行业龙头。当中雅居乐（03383）昨日公布去年度业绩，纯利22.8亿元人民币，按年升64.3%；每股盈利0.588元，连同特别股息25仙，共派45仙，刺激其股价大涨6.59%，收报6.47元。
另外，1、2月份内房销售数据继续由三四线城市为主的内房股主导，碧桂园（02007）首两个月共销售872.6亿元人民币，按年升2.7倍；龙湖地产（00960）2月销售额报124亿元。不少大行看来已把一线内房股沽出，换马至三四线内房股，以配合内地政策转势。
近期炒业绩对个股表现有明显影响，例如业绩理想，但展望有保留的玖龙纸业（02689）弱势难消，令整个纸业板块调整未止。创科（00669）上年度纯利增15.4%，报4.09亿美元；每股盈利22.32美仙；毛利率上升0.5%，至36.2%；创科获得花旗唱好，指下半年地板护理及器具业务见底，股价可追落后，并调升其目标价至36.5元，维持买入评级，利好因素刺激下，创科收报31.55元，升6.95%。
早前国家统计局公布，今年首2月发电量9315亿千瓦，同比增长6.3%，其中太阳能涨多29.6%、风力增26.9%及核能升12.4%。早前市场憧憬内地煤电去产能政策正在酝酿中，并有售电侧改革试点，一度刺激电力股偏稳。受惠去年煤价上升，龙源电力（00916）去年赚34.15亿元人民币，但股价仍受压，收报6.46元，跌4.15%。
国泰航空（00293）公布一份令人失望的业绩，笔者于对早前曾作推介感到不是味儿，其管理层表现差劲实有大换血需要。国际油价近年出现起伏，但无论油价升跌，公司还是要承受可观的燃油对冲带来重大亏损，去年收窄至逾84亿元，但预期今年仍有对冲亏损，管理层亏少当赢的心态并不可取。
燃油对冲带来的亏损导致国泰去年盈转亏5.75亿元，而期内乘客收益按年跌9.2%；运载率亦下降1.2个百分点，至84.5%；货物及邮件收益率亦按年跌16.3%。公司正进行重组计划，会否有引入新股东及卖盘仍难料。不过由于市场早前对其无太大期望，因此失望亦不大，昨天股价一度急跌至10.8元，最后收报11.44元，跌1.37%。
反之，三只中资航空股起飞，国航（00753）与南航（01055）2月载客量分别增加2.8%及6.8%；国航亦获中金报告指2月客座率为83.4%及南航客座率84%，均高于该行预期，并给予「推荐」评级。昨天国航收6.22元，升3.15%；南航收5.22元，涨4.82%；东航（00670）则收4.6元，升6.48%。（完）
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