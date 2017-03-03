港报财经评论：加息效应，港楼转角不远--信报3月3日

「硬食」加息效应 港楼转角不远/ 习广思

美国1月份通胀升至近4年半高位，逼近联储局加息指标的2%。其实，周三早市美元、美债、黄金等资产都已因美国总统特朗普国会发言利好而异动，通胀数据只是锦上添花。虽然美股急升代表对经济前景睇好，但香港却是另一回事，因没有像美国的高速经济动能支援，将要「硬食」加息效应，股楼都有很大风险。

美国个人消费开支物价指数（PCE）1月份按年增长1.9%，尽管低于市场预期的2%，但仍是2012年10月以来最大涨幅，较12月的1.6%显着升温。继纽约联储银行总裁杜德利周二称收紧货币政策的理据比以前充分得多后，周三再有联储局官员撑加息，三藩市联储银行总裁威廉斯表示，看不到有需要延迟加息，局方本月会认真考虑出手，若有行动，今年有较大空间加息超过3次。

更为市场所看重的，却是著名鸽派联储局理事布雷纳德转軚，她周三晚在哈佛大学演讲中指出，美国目前接近充分就业，通胀正在逐步向目标迈进，海外经济增长的根基更加稳固，前景面临的风险一段时间以来都接近平衡；假设形势继续向好，则可能很快适宜去除额外的货币宽松，逐步紧缩。

布雷纳德一直主张把低利率环境维持得更久。她的演讲还提到，联储局不仅将逐步推进利率正常化，而且还能开始考虑何时及如何缩小规模达4.5万亿美元的资产负债表。这建议即相等于由联储局充当美债大沽家，跟QE时刚好相反，当时市场自恃有政府这个大买家而不停杠杆式炒美债，现在轮到政府成为大沽家，炒家相信会乐见，并齐齐合力沽美债。

参考美国30年国债利率，在金融海啸前曾经高达5厘以上，之后随几次QE而跌至3厘以下，去年初曾跌至2.09厘，现在升至约3.06厘，但仍较2013年高位3.99厘有一定距离，假如炒至4厘，现在入市沽美债的利润将相当和味。

这两天的突然变化，已令3月加息机会由上周的30%，升至周初的50%，执笔时更加升至88%，至今年年底时息率加至1.5厘、即加息4次每次0.25厘的机会率，亦已提升至33%，反映加息压力是实实在在地获得确认。

日前看到若干经济数据分析，称过去一周的若干经济、楼市数据，都有被扭曲之嫌，包括1月份美国待售房屋销售指数低于预期，原因是特朗普的税改政策即将出台，很多大额物业买卖都因可以减税而被hold住，而且不少经济活动都会在税改通过后再大规模进行，因此，短期的经济数据未必有太大参考价值，税改后的数据更为重要。

果如是，则美股升势大概可以想像得到，是市场正在反映减税后的一个荣景，促使美企盈利被放大。

美股的升势因此是有迹可寻，但回到香港却是另一回事。港元与美元挂鈎，美国加息香港要「硬食」，况且港企没有减税因素；以市场利率计的港股估值反会因加息而向下。至于中国因素，日前中国政府经济报告已表明只要能够降低金融风险，可接受增长略低于目标，即是去杠杆持续，新刺激可免。

如此状况，大概可以解释何以港股昨天高开后由头跌到尾，收市倒跌48点。港股恒生指数去年底以来上升了2,500点，但还不算是什么天价水平，但楼市却不一样，当前的楼市「虚火」，或者延续不了很长时间。

有关若干内房来港扫贵地皮的谬误之处，日前已作分析不再重复，反而可以再睇睇决定楼价的更实际因素：港人平均收入。根据政府统计处数字，港人每月就业收入中位数为15,500港元，自1997年以来升幅仅14%左右；至于小型住宅单位的平均售价在2006至2013年间累计升188%，但同期住户每月入息中位数只增加30%。

因此，计一计数就知道内地资金天价买地是多么的不合理：鸭脷洲早前成交的地皮平均每方尺楼面地价达2.2万港元，落成后连同建筑成本预料要卖3万港元以上，假如要买一个500方尺的小型单位，就需要1500万港元，1000尺单位卖3000万港元！就当有人能付一半首期（750万港元！），以上500方尺「细单位」以当前超低供楼利率计，月供要29,000港元，加息1厘，月供多了一成，无论怎样看都是不可能的数字。当收入大幅脱离供款能力，同时供款利息急升，港楼的转角市恐将不远矣。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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