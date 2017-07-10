港报财经评论：北控水务具安全边际--经济日报7月8日

北控水务具安全边际/ 林瑞芬

7月已过了一周，基本上，港股仍处于整固之中，投资者宜耐心等候低吸机会。

季初，在腾讯控股急回之下，暂确立港股在维稳行情后趋于整固，但滙丰控股及内险股等蓝筹的股价相对硬净，中国移动股价再跌空间亦有限（昨股价逆市攀升0.7%至80.9港元收市），港股目前的整固势头尚算温和，保持有序调整，以时间换取空间。

中、美股市对港股的牵引，暂未有明确指引。一来，上证50指数未有显着受压，周内仍在试顶，后市而言，60天綫2430的支持力强，季内维稳平稳向上的机会仍高，上证50指数昨收报2,543点。至于美股，仍在走分化，一方面，技术上，纳指已跌穿50天綫，短期进入调整浪。但另方面，道指仍稳守于50天綫之上，不排除再试顶的可能性。由此，季初投资者虽审慎，但又不愿急急抛售获利股份。

港股昨日成交额仍然低迷，全日录得700亿港元。恒指昨跌0.5%，收报25,340点，整固势头相对温和，跌穿50天綫（25,468）不意外，只是后市忌进一步失守25,000关。国指昨跌0.9%，收报10,251点，大形势上，在9,860至10,650走一个大型上落市，炒上落，直至有明显方向为止。

季初以来，汽车股乘第二季余勇而上升，而燃气股就逐只回扬，昨日轮到只新奥能源抽升6.5%至50.9港元收市，相关股份先拔头筹之势较为明显。燃气股势旺，也不妨留意水务股，公用股在目前市况好淡拉锯之下，给予股民较高的安全垫。当中，北控水务基本面保持稳定，期待赤峰PPP投资基金的投入成为催化剂。

据北控水务最新公布，今年上半年新签署污水处理项目为每天95万吨，已获得还未签署的项目每天126万吨，总计新获污水处理产能每天220万吨，比去年同期高出45%，正向着每天300万吨的全年目标顺利前进。另外，公司签署了438亿元人民币的PPP（公私营合作）新项目，正在签署中的项目额达149亿元人民币，已超过设定目标300亿元人民币。引述中银国际预计其PPP环境治理专案将在2017年贡献23亿港元，占毛利的28%。交银国际就预期，公司将上调2017年新增PPP专案的全年目标。

赤峰PPP基金的正式成立，据指引，兴业银行为优先顺序投资者。通过PPP基金，包括北控水务在内的劣后级投资者回报率将高达27%，投资回收期为6年，收益远高于不设基金的情形，为股东提供增值回报。赤峰专案预计投资总规模为31.6亿元人民币，为国家第三批PPP示范项目。若此产业基金＋PPP商业模式发展成功下，有助实现公司轻资产的新营运模式，减少财政负债，因为在传统重资产模式下，公司现金流流出压力较大，而轻资产模式下现金流出压力明显减轻，加上公司对PPP专案回款进度掌控较强，意味着PPP大规模推进有助改善公司现金流质量。此外，公司近期成功发行规模21亿元人民币的7年期绿色资产支援票据，该票据和银行贷款成本接近且真正出表，不增加负债情况下达到业务扩张目的，有效盘活存量资产。产业基金和ABS将推动公司报表重构，预计公司经营活动现金流持续改善，且有效控制业务高速扩张时的负债压力。

综合市场券商预测中期目标价相当接近，中银国际上望7.50港元；交银国际上望7.55港元；中信证券目标亦设在7.50港元；大和证券则调升目标价至7.60港元。

配合技术走势分析，北控水务今年持续稳守50周綫，中期走势相当平稳，后市以5.50港元止蚀，风险可控，候低收集，昨收报5.94港元。（完）

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