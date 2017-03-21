港报财经评论：北水乱炒无路捉，舞高弄低股掌中--信报3月21日

北水乱炒无路捉，舞高弄低股掌中/ 习广思

美图公司（01357）股价昨天先爆升后急挫，是北水南下炒卖的结果，正如本报日前访问专家所说，港股明显已A股化，后市由北水主导，分析北水的方法及风险承受能力与别不同，要估北水何时撤走，实在无路可捉。

上周经历过汽车股洗仓、内房股急插水后，本港一众资深投资者发现港股投资气氛有变，但资金没有撤走，而是投入其他板块炒作，最明显是科技股，成交额头三名分别是腾讯（00700）、中移动（00941）及美图公司，分别达55亿元、40亿元及38亿元，非常夸张。

异动股神华（01088），股价昨天急升16%，成交额27亿元，为多年来所未见。此股派发特别股息每股2.51元人民币，备受追捧，据说这与母公司需要资金有关，市场解读成国企派高息形成新趋势。

瑞信发表报告指出，神华派发特别股息2.51元人民币，为上市以来最多，派息金额高达590亿元人民币，为去年盈利2.6倍。神华派特别息，主要是盈利足以支持自由现金流，以及母公司有资金需要。

瑞信预期未来将有更多国企派发特别股息，原因是中央要求国企提升盈利，以增加派息。该行拣选了15家有潜力派特别息的国企，条件包括去年上半年保留每股盈利超过1.5元、去年盈利增长较佳、自由现金流收益为正数、去年负债比率低于10%。

这些股份包括中国太平（00966）、中石油（00857）、中海油（00883）、中移动（00941）、安徽海螺（00914）、建行（00939）、潍柴动力（02338）、广汽集团（02238）及东风集团（00489）等。

如此一来，派息成了炒作重磅股的理由，在北水的推波助澜之下，这些以往股价波幅不太起眼的股份，竟然成为升幅榜的炒卖对象。

神华副董事长凌文昨天解䆁，豪派股息是因为投资规模减少，以及应投资者和基金要求，强调有关派息决定并没有涉及政府部门及机关的建议。凌文指出，神华只会在资本开支减少、有充足资金流的情况下才增加派息，在一般情况下，公司每年派息比率维持40%。

神华豪派股息属个别事件还是大趋势，确实难以看得通，不过既然有大行为国企增派息敲锣打鼓，投资者也甘于逐浪，市值大如建行、中移动等可以当中型股般炒卖，这对国指、恒指都有相当大的影响。

中资股爆炒，昨天南下投资港股的105亿元人民币「港股通」额度，全日额度余下79.8亿元人民币，用了25.2亿元人民币（24%），算是近月来较高使用额度。中资股能否延续气势，须视乎北水流入情况。

有分析认为，有两大原因提升港股的吸引力，一是规避滙率下行的风险，目前受多种因素影响，人民币相对美元进入了一个可能持续贬值的长周期，港元与美元挂鈎，在美元较强的背景下，对港元资产也相对看好；二是港股估值较吸引。

然而，用以上理由去评价港股A股化的现象显然不是太合适，美图公司预测2017年业绩持续亏损，市值却炒至675亿元，究竟有何估值可言？归根究柢还是内地资金作怪。

还是本港证券及基金业界的说法较为中肯，本地专家一致认为北水流向最难估计，内地估值方式与外资有别，外资觉得贵时，内地资金可能觉得便宜，游资何时撤走是无路可捉。

香港股民、基金经理到底跟随内地的一套来炒？还是坚持一贯投资手法，懒理北水乱炒一通？看来不易抉择。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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