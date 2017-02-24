港报财经评论：北水做药引，医药股兴奋--信报2月24日

北水做药引，医药股兴奋/ 习广思

恒指昨天回吐87点，超贵的美股未冧，偏贵的港股不会那么快玩完。资金在各板块流窜，昨天轮到一向细水长流的医疗股获北水南下狂扫。大家都奉行金融市场的规律，音乐未停，不会散场。不过，音乐一停，就必然鸡飞狗走兼走夹唔唞。

医疗保健股昨天表现亮丽，这个板块一向较为稳定，过去一年表现落后恒指9点，想博表现的基金一般都唔会重仓医药股。自年初以来，医疗保健股走势算是贴近恒指。昨天恒指回落，恒生医疗保健指数则升了2%，后者忽然大升，北水可说是功不可没。

来自「沪港通」的资金扫起三生制药（01530）， 令该股跻身「沪港通」十大成交榜，股价飙升19%；从深圳南下的资金则扫入丽珠医药（01513）、环球医疗（02666）及先健科技（01302），三股均晋身「深港通」十大成交榜。

恒生医疗保健指数中最重磅的两只股份，分别是中国生物医药（01177）及石药（01093），全日买得最劲的是「沪港通」御用经纪牌中国投资信息。

北水缘何狠狠地买？内地昨天公布2017年医保可报销的药品名单，据摩根士丹利的分析报告指出，多家本港上市的药厂均有新药获纳入名单之中，包括中生医药、石药及三生制药等。

另一个原因可能是两会效应，每年2、3月间医药股表现都会较佳，因为政府财政预算中，医疗开支年年都有理想增幅，以提高全民的医疗保障。所以，这个板块在两会前后，上升动力应该仍在。目前估值仍不算贵，以昨天大升的三生制药为例，2017年的预测市盈率为20.2倍，相较过去5年的平均预测市盈率23倍仍然偏低。

外围有影响力的新闻不多。周三美国联储局公布了上次的议息会议纪录，联邦公开市场委员会（FOMC）普遍都认同加息将至，3月加息呼之欲出，特别是美国总统特朗普将颁布经济及税务政策，令联储局高层担心经济会过热，实行先下手为强，率先加息。

不过，市场似乎唔听联储局主席耶伦之笛，利率期货市场反映的加息机会率只有34%，美国长短期国债息昨天均轻微回落，可说是奇奇奇。咁大家只好股照炒，暂时当无事先啦。

欧洲方面，正角逐法国总统宝座的独立候选人马克龙获中间派人物、前教育部长贝鲁（Francois Bayrou）表态支持，以阻止极右翼国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen）胜出。消息公布后，欧罗止跌，法国国债孳息略为回落。然而，政治一日也嫌长，瞬息变幻无常，在投资市场上最紧要有准备，备而用不着则是另一回事。

面对民粹来势汹汹，欧洲的执政政客也非一成不变，希望在变局中谋出路，免走上老特偏激之路。奥地利总理克恩（Christian Kern）承认要解决机械人及外来人在职场抢饭碗的问题，该国国民的工资较匈牙利及罗马尼亚高4至5倍，自然吸引外来移民。

克恩提议向聘请移民及采用机械人的公司征税，以补贴本地工人及提供税务优惠予聘用本地人的企业，这些桥行唔行得通，暂时未知，但大方向是欧洲执政党为保乌纱，都谂紧点使钱淋息民粹烈火，让在全球化下失落的一群有所裨益；简单一句就系增加本地人的福利。（完）

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