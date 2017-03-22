港报财经评论：北水兴致高，好友占上风--信报3月22日

北水兴致高，好友占上风/ 陆文

港股连升4个交易日，恒指昨天早段一度升至24656点近期新高，考验过去3年恒指从高位回落至18278点的0.618反弹阻力位24649点。大时代为投资者遗留的畏高症，将是恒指第二季寻顶的最大障碍。

即将公布业绩的重磅股造好，腾讯（00700）牵动不少科网股，内银股、内险股偏稳，成为推动大市寻顶的主力。内地资金在各个板块炒作，中资股成为主角，本土蓝筹股却乏人问津。在北水兴风作浪之下，恒指收报24593点，上升0.37%；国指收报10644点，涨0.57%。好淡双方继续激烈博弈，大市成交额达951亿元。业绩好坏左右短期市况，笔者认为首季将由好友占上风，业绩股、落后股、半新股依然是热钱追捧的目标。

今年内地经济增长目标订在6.5%左右，主要依赖基建项目的投资，透过公私营合作（PPP）模式，基建股未来有望与大市同步。

高盛看好中铁建（01186）、中铁（00390）及中交建（01800），料三者收入自去年第三季见底后迅速回升。3间公司去年新接订单均有增长，内地基建股全线造好，中铁建升2.8%，中铁涨2.9%，中交建高收4.4%。

近期药业股动作多多，三生制药（01530）去年纯利7.13亿元人民币，按年增长35.4%，上月该公司有3种产品获纳入国家医保目录，股价随之急升。

三生制药董事长娄竞与现有股东CS Sunshine Investment订立购股协议，娄竞以每股9.5元向CS购入4174.6万股。该股收报9.85元，微跌0.8%。

白云山（00874）近半个月股价拾级而上，昨天收报24.55元，升6.7%，创上市新高，强势毕现。中金指出，白云山净利润改善，故调升其H股目标价至24元。半新股华润医药（03320）去年10月底以9.1元上市，昨天终于升回水面，收报9.41元，急涨4.9%。

华润医药去年盈利28.2亿元，每股盈利57仙，派末期息9仙，虽然纯利倒退1%，但已较市场预期每股盈利41仙为佳。华润医药上市集资百亿元似有所图，其余药业股相继并购，加上国策支持，令这个板块充斥炒作藉口。

另一个炒业绩的板块是内银股，寄望稍后成为支持恒指与国指寻顶的主力。中金预期内银股去年纯利按年增长3%，除中行（03988）表现可能较为逊色外，农行（01288）表现或较市场预期为佳，预期内地不良贷款增长放缓，逾期未还贷款总额将减少，延续自2015年中开始见顶回落趋势，净息差收缩情况改善，昨天一众内银股均有进账。农行股价升0.8%，建行（00939）涨0.8%，工行（01398）高收0.58%，中行亦有0.5%升幅。

内险股方面，中国平安（02318）将于今天公布业绩，昨天股价收报44.2元，升1.8%，交投异常活跃，排列成交榜第三位。 摩通重申其「增持」评级，目标价84元，信不信由你。

长和（00001）亦于今天公布业绩，高盛估计长和全年业绩没有大惊喜，港口、电讯及赫斯基能源表现改善，可纾缓英镑贬值所带来的疑虑，预期纯利315亿元，核心盈利跌6%，至305亿元，主要受去年下半年英镑贬值17%拖累，其股价较资产净值有35%折让，预测市盈率10.4倍，估值吸引，重申「确信买入」评级，给予目标价118元。长和昨天收报96.95元，微跌0.05%。

瑞声科技（02018）是昨天市场焦点之一，在收市竞价时段急升，以全日最高位86.45元收市，升1.3%，接近瑞信早前给予的90元目标价。 瑞信料瑞声今年上半年增长稳健，无线射频业务仍是主要增长动力，下半年将有新竞争者，令前景存在不确定性，预期股本回报率及盈利增长会在2018年有所下降，因暂未能估计新相机镜头及3D玻璃壳规模发展的步伐。（完）

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