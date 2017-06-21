港报财经评论：半年结活动主导后市--信报6月21日

半年结活动主导后市/ 陆文

港股经历上日急弹近300点，在缺乏成交支持下，昨天呈现回吐，恒指以接近全日低位25843点收市，跌81点；国指收报10468点，回落52点，符合大市处于反覆待变的预期。市场静待今天凌晨公布中国A股纳入MSCI指数（「入摩」）的结果，虽然内地力求淡化今次A股是否成功「入摩」带来的影响，但市场反应不一，大市可升亦可跌，才是导致昨天市况呈岸上观火为主的原因。反之，炒半年结活动有所增加，对个股与板块短线起伏影响大，强者愈强短期趋势不变，在半年结前余下的交易天成为投资者寻宝的重要战场，市场亦期待回归庆典送大礼。

一众炒A股「入摩」的内银、内险及券商股经过上日爆升后，昨天出现回吐。A股「入摩」涉及金额约80亿美元，明年中才落实，资金规模与内地经济和股市市值相比，均属可控水平，估计最终落实机会颇高；即使意外地未能「入摩」，亦无太大实质影响。好淡博弈应以成功「入摩」看高一线，是不错的短线好消息出货获利良机。无疑A股今年走势大幅落后其他市场，即使遇上任何调整亦跌幅有限。

濠赌股持续成为大行力挺看好的板块。花旗表示，以行业数据而言，澳门6月首18天博彩收入达124亿澳门元，并列出上周的日均收入为7.5亿澳门元，相对月初至今的日均收入7.22亿澳门元为高，预料6月增长加快至超过30%，总收益达210亿澳门元，并高于预期，展望第二季传统淡季可跑赢首季。另外，德银把银娱（00027）目标价由46.5元调升至52元，澳博（00880）由7.5元上调至8.5元，以及永利澳门（01128）由20元升至22元。

在大行唱好下，把濠赌股在半年结前推向高位，一方面反映大市现时可推介的板块不多，而基金客户在这板块亦持重货。不过，中短线值博率而言，濠赌股已予人高处不胜寒之感。该板块的炒作主题由中场扩至VIP，再看好中场高档客户，藉口何其多。例如上周港澳天气欠佳，竟被大行视为旅客「焗赌」的怪藉口呢！事实上，这正是基金为配合半年结而粉饰橱窗，提高客户投资回报，以争取表现费的活动，信不信由你。

配合传统智慧，投资者不妨多留意在第二季度成功配股的公司，接货者多期待带来更佳的账面利润；加上大部分配股均有禁售期，有利于炒货源供求，这亦可视为炒半年结活动的一部分。无论是笔者看好的德昌（00179）与ASM太平洋（00522），其他如佳源（02768）、京能清洁能源（00579）、江西铜业（00358）、阿里健康（00241）、复星医药（02196）、联合光伏（00686）、华能新能源（00958）、青岛港（06198），以至万洲（00288）及安踏（02020）等等，可在6月余下8个交易天寻找具备半年结前有粉饰活动条件的对象，技术走势佳及有好消息支持的个股可看高半线。

同时亦要多留意接近半年结前大行新推介的个股，可预期有望成第三季的接力分子，如近月股价呈现双底反弹的恒安（01044），瑞信昨天指其「阿米巴」经营模式自5月起全面推行，改革结果正面，令5、6月份销售较今年首4个月回升，在原材料价格上涨下，首5个月毛利率维持平稳，以反映产品组合改善及存货水平健康。以现价计，2017/18年市盈率16倍，低于其他消费股平均22倍，重申跑赢大市评级，目标价维持73.5元。恒安昨天收报58.6元，升1.21%，较本月低位近51元水平已累积可观升幅。

面对本地楼市不断呈现资产泡沫化，技术走势亦显示楼价已进入消耗性上升，升势在交投量减退下加速，只是在金管局及财爷提出警示，而候任特首林郑月娥在新华社访问时，亦把解决本港楼价高买楼难作为优先针对的目标。日前再有谢国忠等经济师预警楼市泡沫随时爆破，将迎来长达20年的楼市大萧条。

不过，地产股表现持续偏稳，三大地产股长实地产（01113）、新世界（00017）及新地（00016）股价均逆市上升，一众二三线中小型地产股以至酒店股，均在资产价格上升下水涨船高，近月已成部分资金追捧炒作对象，这股地产股炒作扩散趋向有一定启示性，反映亢奋情绪蔓延，值得警示！惟地产股买卖容易，物业套现相对需时，才是投资物业要承受的主要风险。笔者依然相信风险来自外围，特别是涉及内地资金流向出现逆转变化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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