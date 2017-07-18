港报财经评论：半杯水玩震荡，慢牛市谈趋势--信报7月18日

半杯水玩震荡，慢牛市谈趋势/ 陆文

市场持续玩半杯水论调，面对美国最新经济数据欠佳，令加息步伐放缓，刺激美股及一众利率敏感的科网与资产板块偏好。中国第二季GDP增长达6.9%，与首季持平，被视为中央下半年经济没有需要推出刺激措施，加上五年一度的全国金融工作会议内容有待解释，因防金融风险加大监管效益，引导资金流入实体经济体系，在拨乱反正下往往引发不明朗震荡，而中港两地资金流向产生变化，股市亦见波动，特别是恒指上周破顶创两年新高下，短期中美将举行高层会议，为两国商贸及地缘局势进行博弈，投资市场呈现争持似难避免。

恒指上周升破26000点水平后，一下子再升逾600点，随即传出不利市场的讯息，新华社指出全球金融正面临五大风险，恐掀动荡，似为近期市场兴奋的表现降温。

犹记得上周提到目前恒指走势似重复今年3月、4月的升跌走势，预期今次会上试26500点后，将回试26100/26200点才会展开另一个寻顶上升步伐，重视短线的投资者或可候机等待最新一轮的强势板块回调作吸纳。

一如早前指出，基金大户往往在每季首10个交易天为其投资组合作最新的整合部署，从早前市况显示强势股份维持受资金眷恋，重磅蓝筹国企以至内地A股亦见「愈大愈美丽」，强势产业龙头股趋升走势未减退；不过，部分呈短暂超买下有调整需要，出现轮动炒作机会不低，恒指宜在26100/26200点水平加码，却要严订25800点为转势的警戒水平，以迎合年内慢牛升浪的步伐。

笔者亦试图在某时段利用RSI优化版检讨大市个别板块与个股供读者参考，当然每月月初亦会作类似的评析。

面对近周恒指屡破关，内险板块如平保（02318）与新华保险（01336）表现持续突出，前者上周在「每周一击」建议利用除净在55元吸纳平保有回报；随着美息上调预期减退，一众科技股由腾讯（00700）、IGG（00799）及瑞声（02018）持续向好；内地最新经济数据理想，对商品原材料板块有刺激，以江西铜业（00358）、中国神华（01088）、洛阳钼业（03993）及马钢（00323）走势较利吸纳；至于汽车股强势未减，以吉利（00175）为主，却见相关板块的中升（00881）、敏实（00425）等一直走强；体育用品股有361度（01361）与安踏（02020）升势持续；港口码头股如中远海控（01919）、招商局港口（00144），其余内房股以佳兆业（01638）、龙光地产（03380）偏好，其他技术走势偏强的个股可加留意，有恒安（01044）、铁货（01029）、城建设计（01599）、中国食品（00506）、晨讯科技（02000）、港华燃气（01083）、金朝阳（00878）、中外运（00368）、庄士中国（00298）、建滔化工（00148）及大酒店（00045）均属强势一族，大部分获成交支持有较大交投量，希望可为读者提供一些技术性玩趋势的参考。

另一方面，按技术分析，濠赌板块着实一如预期呈转弱走势，无论是受当地落实禁烟区及有地盘工业意外，或是中介人呼吁客户关注内地重新管制资金外流的传闻，令新濠（00200）及一众濠赌股从高位有较大回吐，而澳门暑假旺季当地酒店订房爆满，却往往是旺丁不旺财，以反映淡季及近年博彩收益已处于较高基数水平。濠赌股走势已扭转过去两、三年的上升浪，正处于一段炒上落的横行区间机会高。此外，燃气板块亦现调整讯号。

近年谈股论策多涉及以大市、板块与个股的趋势为依归，因时制宜配合资金流向，正好与故友曹Sir的投资格言「有智慧不如趁势」吻合，预示本港经济高峰周期已过，进入炒行业盛衰，利用三W（When、What、Where）趁势创富，甚至提出学习与泡沫共浴，在目前全球无论科技与资产价值均在长期量宽带来的泡沫后遗症下，值得借监。

善用技术走势，可与基础分析互补长短，而利用循环周期、趋势及摆动指数订出长中短买卖策略，这亦是笔者一向持之以恒的投资部署，只是配合市场多乐于短线炒作，遂多谈短期趋向策略。

值得一提的是，近年无论内地与外资均以重磅及基金股为主，资金有限及长期乐于以小博大的散户炒作无门，目前最畅旺涉及窝轮买卖，玩杠杆风险大，但曹Sir亦视小注窝轮训练身手，本金少者「轮正命平」，只要心理上能接受一赢、二平、七输的结果，资金多者可动用总投资额5%至10%参与。事实上，笔者亦多次善用对个股在未来一两个月看好有两成以上升幅，作投机者买入时间值亏损最少的「末日轮」考考眼光，好彩多有不错收获，人贵自知，要订下个人可接受的风险能力作相应部署。

笔者早前部署在A股能否纳入摩指前作投机性吸纳赢了一仗，不过，踏入第三季A股指数相关ETF纷纷有升势，无论是安硕A50（02823）、南方A50（02822）及华厦沪深300（03188）均偏好，单从全球各国经济GDP增长偏低，但中国最新公布第二季GDP有6.9%升幅胜预期，而中央正积极加强全方位防风险，虽然会对不同板块带来改革去杠杆措施的震荡，但在提升外资对内地A股与信心有利。

要留意目前外资依然普遍唱淡内地经济，以及预期信贷有爆破风险，累积的沽空造淡情况颇大，只要促使其回补部分淡仓，特别是美国加息无期及通胀偏低持续有利新兴市场的形态下，对A股中线偏乐观的信心有所加强，令A股相关ETF及个别金融板块的ETF可作中线投资，亦是技术配合基本性改善下，不妨利用目前内地出现阵痛作中线收集，配合慢牛升浪的升势，特别是一众相对落后的金融板块有转机下，令金融蓝筹比重较大的安硕A50及南方A50有望较强。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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