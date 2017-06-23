港报财经评论：友邦下月放榜，股息增长可期--经济日报6月23日

友邦下月放榜，股息增长可期/ 林瑞芬

A股昨日表现较反覆，一度冲高但近尾市收窄升幅，港股也随之先升后回，升幅收窄。短期港股虽受制高位阻力，维稳准备作季结之可能性还是高。

主要由内银及内险股所带动，如新华保险（沪：601336）、中国太保（沪：601601）及招商银行（沪：600036）涨幅介乎2.2%至6.7%不等，上证50指数昨攀升0.8%，收报2516点，最高见2544点，再度逼近月内高位，后市如确定突破2550，向上望挑战2650。上证指数昨高见3186点，逼近3200点，收报3147，倒跌8点，启示短期阻力3200之关键，若上破才能扩大进一步的上升空间，不然，仍限于窄幅上落为主，支持近3000点。

内险A股近月升势佳，当中，也有行业数据的配合。根据最新公布数字，5月内地寿险保费同比增速有所回升。近日陆续公布其5月份保费资料，从寿险方面来看，5月包括中国平安（沪：601318）、中国人寿（沪：601628）、中国太保、新华保险四家保险公司实现寿险保费收入725亿元人民币，按年增长17.46%，增速较4月回升5.13个百分点，但只是较去年同期回落2.53个百分点。平安寿险2017年5月实现保费收入248亿元人民币，按年增加近3成，高于同业增速。内地行业1至5月累计实现保费6,441亿元人民币，按年增加约23%。由此可见，若要中长綫布局内险股，以享内地金融市场改善情况下，平保（02318）的把握力还是较高。平保H股昨升0.5%，收报52.25元，与大市同步。

国指昨日先大升后收窄升幅，全日微升0.09%，收报10402点，主要亦由内险及内银股带动，如国寿（02628）升1.9%、招行（03968）升3.6%、建行（00939）升0.3%。南方A50（02822，实物ETF）及X安硕A50中国（02823，非实物ETF）分别攀升0.8%。招行升幅较为显着，据交银国际发表的研究报告指出，该行去年在「轻型银行」的转型成效明显，期内资金、资产、负债、收入结构及营运均更「轻」，料未来5年招行继续在这个方向发力，目标价由24.04元上调至25.72元。

从国际经验来看，纳入MSCI指数后，投资者风格将更加稳健，投机性需求减少，资金更加偏好业绩稳定、流动性好、风险低的优质蓝筹股。内银股基本符合相关要求，如建行近5年派息比率平均在30%楼上，国寿更在34%楼上，相信成为外资逐步逢低收集的投资对象。

友邦保险（01299）昨日升幅显着，高见58.45元，收报57.4元，升幅1.4%，在蓝筹股中表现亮丽。技术上，该股于今个月领先于恒指，上破阻力55元，呈一浪高于一浪走势。按月綫图所示，中期升势而言，只要一日不失守52元，友邦向上探高，还是不能够估顶。有此升势，猜测与市场正憧憬友邦于7月派发中期业绩时，有机会调高股息。

参考摩根大通最新的分析报告，认为友邦新业务价值增长可推动内含价值回报，并上调友邦未来3年之新业务价值增长预测，料今年增幅达15%，目标价相应由72元上调至74元，维持「增持」评级。有预期盈利增长趋势佳，派息料相对增加，摩根大通估计在预算友邦之超额现金流将于明年增至100亿美元，新管理层的领导下，可能会增加派息。摩根大通料友邦于2017、2018及2019财年（11月年结）的每股派息分别为0.13、0.15及0.17美元，对比2016财年为0.11美元（85.65港仙），呈逐步提升的趋势。

另外，由于友邦主要投资产品为债券及保障型产品等定息收入工具。随着美国加息，友邦定息收入将会增加，为盈利带来额外增长。事实上，在去年底公布的全年业绩报告中，友邦曾作出对利率敏感度的分析。若利率上升0.5厘，其内涵价值及新业务价值将分别提高0.35%及6.44%，对集团影响正面。（完）

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