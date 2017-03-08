港报财经评论：商品荣景快谢幕，投资策略转防守--信报3月8日

商品荣景快谢幕 投资策略转防守/ 习广思

上周末两会公布的2017年中国经济目标，包括GDP增幅、 M2增速、社会融资，以及铁路与公路投资等都不及预期，中国政府未来以扩大赤字预算、财政扩张去稳经济的预期，可以说是出现落差；对此，有分析相信这一轮的再通胀交易已经结束，是时候由进取变防守。

中国2017年经济增长目标为6.5%左右，通胀目标为3%，M2增速为12%，社会融资升幅为12%，铁路和公路投资与去年大致持平，分别为8,000亿元人民币和1.8万亿元人民币；计划财政赤字为2.38万亿元人民币。这些数字都低于市场对财政扩张、赤字支出的预期，货币供应目标表明货币政策比起市场预期更为谨慎。

瑞银财富管理中国首席经济学家胡一帆表示，中国去年投资增长及消费增长均未达标，恐怕今年亦难以达标。《政府工作报告》指出，中国今年投资增长及消费增长目标分别为9%及10%，较去年的10.5%及11%为低，去年投资和消费实际增长分别只有8.1%及10%。

胡一帆预期，今年9%的投资增长目标或难以达到，更可能较去年实际增长8.1%进一步下跌。去年PPP规模达20万亿元人民币，占总体投资规模约三分之一，其中有七八成为政府投资，长期对地方政府债务造成压力。占整体投资60%的私人投资去年急速放缓，去年增长仅3%，远低于整体投资增幅。消费增长方面，今年实际增幅可能略低于政府目标，料介乎9%至10%之间。正如日前提到，两会传递的讯息是防控风险，强刺激则可免矣，在这样的背景下，试想想首季的A股升市还可延续多久？

由于这一轮股市、商品以至由PPI变幅由负转正传导的大宗商品价格升势，是股市上升的一大重要元素，此所谓的再通胀交易，一旦PPI上升势头终结，以上商品与股票的升势会逆转吗？

交银国际董事总经理兼首席策略分析师洪灏相信，再通胀交易已走到尽头，是时候转为防守性投资策略。

从历史数据看，中国周期性板块的相对表现和上游商品库存周期达到高峰，往往意味商品价格上升的动力开始减却。近期中国10年期国债收益率上升速度开始减慢，美国周期性板块的相对表现，亦即美国的再通胀交易，也将开始消退。

洪灏预期，中国实际利率将触底上升，而中国房地产周期将逐渐见顶。在接下来的几个月，市场普遍认为的周期复苏，很可能被证实为虚假、不实在，或其复苏的强度远低于预期。由于行业分析师整体对盈利预期过高，中国市场在海外股票市场的防御性轮动下，难免会受到传染。翻查图表，中国10年期国债收益率已于2月初见顶回落，美国的金属与矿产业股份ETF亦已于2月上旬见顶，看来洪灏所言有一定理据。

交银的报告解释，市场一致认为中国的供给侧改革是大宗商品暴涨的原因；然而，该行注意到PPI生产者价格通胀的飙升是一个全球现象，例如西班牙的PPI已飙升至7%，甚至高于中国的PPI水平，但西班牙并没有进行任何供给侧改革。交银认为，中国的上游库存周期是美元周期的长期领先指标，中国上游商品的库存周期领先中国的实际利率约3至6个月，领先中国股市最长可达12个月，领先中国房地产周期则更长。

经过5年的静默后，2016再次迎来一个大宗商品强势的再存货周期，一些投资者问之前5年的静默期是否意味着这一轮更强、更长的再存货周期；事实上，该行注意到港口的铁矿石库存已达到新的历史高点，故即使库存可能继续上升，其上升速度也将减慢，商品价格的强劲势头也很可能会减弱。

其他中资券商亦发表类似的悲观论调，海通国际首席经济学家姜超相信，这一轮商品涨价不可持续，也不靠谱，这轮PPI升势已到末期，即将见顶。假如以上经济分析属实，商品及资源等周期股应该要套一套现，不过内房股才刚迎来炒作潮，收市后多只内房股公布盈喜或超强的销售数据。世房公布，2017年2月的合约销售额约52.3亿元人民币，较去年同期的21.2亿元人民币增长了146.7%；截至2017年2月28日止两个月，累计合约销售总额103.3亿元人民币，较去年同期增长93%。两个月卖楼过百亿元人民币，实在非常夸张。上周本栏已提到内房股或掀起一番炒作，本周应该可以随着业绩的公布而持续受到追捧。（完）

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