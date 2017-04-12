港报财经评论：四强竞逐法＂王＂，做对冲免旁徨--信报4月12日

四强竞逐法＂王＂，做对冲免旁徨/ 习广思

复活节长假临近，股市一片假日气氛。恒指昨天回吐173点，收报24088点，主要是法国总统大选在即，选情较为混乱，环球金融市场开始做对冲买保险，「避险三宝」黄金、美国国债及日圆均逆市造好。

本月底的法国总统大选近日再惹起市场忧虑，大选愈近直路，选情日趋复杂多变。之前民调显示，走中间路线的马克龙（Emmanuel Macron）有机会压倒主催民粹及脱欧的马琳勒庞（Marine Le Pen），在中间偏右候选人菲永（Francois Fillon）妻子爆出白支公帑丑闻后，市场期望他的支持者会转投马克龙，壮其胜望，可是菲永尽管丑闻缠身，但据彭博的综合民调显示，他的支持度并无大跌。另一边厢，极左翼政党候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）忽然民望急升，后劲凌厉，他虽然不是脱欧派，但提倡留欧要有条件，包括要欧盟当局增加公共开支，促进经济和就业，是典型的福利主义派。市场最like的是亲欧和经济改革派马克龙，最怕的是马琳勒庞。

当大选进入直路时，共有4个有番咁上下斤両的候选人跑马仔，正所谓多只香炉多只鬼，大选结果能见度下降，哪两位候选人能进入下月举行的次轮选举，实难预料，加上民调会有2%的偏差，预测选情难上加难。

在金融市场行走的人，遇上无法预测的结果时，第一件事是做好防风准备，不怕一万，最怕万一。对冲的方法都系嗰几味，造空法股，沽空法债，沽埋欧罗，买金及买美国债。所以，法德的国债息差大为拉阔，欧罗偏弱，金价及美国10年期国债上扬，法国CAC指数波动指数持续攀升，美资大行就叫客沽空法债以防万一。

有英国脱欧公投及美国总统大选的前车之监，市场自然及早做好保险措施，大家做好准备，一旦由马琳勒庞胜出，也没有那么恐慌。金融市场最怕无法预见的风险，事情一现身便避无可避，争相夺门而逃，防风比无防风好。

特首梁振英昨日傍晚宣布堵塞「一约多伙」避辣税的漏洞，日后不论首置与否，用此法买楼一律付15%印花税，而非适用首置的4.25%。对首次置业人士有税务的优惠，让他们较易买楼，原意是好的，但正如很多政府干预市场的行为，往往出现一些低级的漏动（低级者易被破解），首置本身的概念就不易执行，最近不断出现首置利用「一约多伙」买几亿豪宅，就成为笑柄。经媒体揭发、立法会议员质询后，官员只好采取行动，惟问题仍未能真正解决，一家人化整为零入市扫货，名义上都算是首置，实际是投资，还有借人头买楼扮首置又如何呢？

今时今日，息低及资金横流，金融海啸后央行狂印银纸，之前世界唔好景，银纸好多放在银行或央行，没有动用过。过去一年，世界经济开始复苏，今年又话会加速，美国总统特朗普的改革政策虽迟迟未兑现，但人心仍存在希望，而且中国经济回稳，在这样的条件下，银行的银両加上人心，便很易令资产价格不断上涨。今年环球股市表现不俗，美股不断创新高，不但楼贵，美股也甚贵，其他股市亦跟住贵。

此外，本港楼市近年出现结构上的改变，北水南下买楼十分普遍，近年落成的大型屋苑，买家讲普通话的占比日增，内地房地产商亦跟住南下投地，而且出手十分阔绰。

本港楼价问题错综复杂，税制绝不能解决，政府应知自己的角色及局限，做好土地供应，确保一个交易公平和公开的市场，政府已算克尽己责，莫要大有为，过度的干预只是搵自己笨，最终要不断出招，但试多几招，政策公信力会递减，第一次出招会有人信，到第二、第三四五招后，一直没有入市的人会觉得信错政府，最后要高价追楼。（完）

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