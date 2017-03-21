港报财经评论：国企派息惊喜，憧憬接力炒上--经济日报3月21日

国企派息惊喜，憧憬接力炒上/ 林瑞芬

港股上周四在美国宣布加息之后回升，恒指至昨日累计升幅达3%。踏入本周，蓝筹股陆续派发成绩表，市场焦点自然回归盈利面，以定后向。

大市昨日成交额达978.4亿元，恒指收报24501点，升幅0.8%。技术上，恒指突破24200高位阻力后宜坚守，以进一步挑战25000关。国指昨收报10583点，升幅0.7%；技术上，国指宜稳守在10500楼上，才能有力伺机突破上升通道顶部（现于11000附近）。

中国神华（01088）去年度业绩大大改善，截至2016年12月底止，录得纯利249亿元人民币，按年增长41%，每股盈利1.252元人民币，固然是意料之中。不过，神华派发每股末期息46分人民币，另建议派特别息2.51元人民币，合计派息2.97元人民币（2015财年同期派息仅32分人民币），就有点令投资者喜出望外。神华股价昨应声急涨16.3%，收报19.14元，最高曾见19.78元，升幅曾达2成。

神华已发布今年首季盈利预喜，预料首季纯利按年增长最少50%。神华已经完成了煤炭、发电、港口、航运、煤化工一体化全产业链布局，其中，煤炭、发电、运输已成为公司的三大支柱业务。在供给侧改革底下，内地煤炭业应已度过黑暗期，供应大大高于需求的状况逐渐修正至供需平衡，神华经营利润仍然有望逐渐改善。

花旗最新把神华的投资评级由「中性」上调至「买入」，目标价由18.4元上调至21.4元。德银更把神华目标价上调17.7%至25元。技术上，神华中期阻力在20元；若股价短綫升幅过大，则要考量神华是次把普通股息和特别股息分开，按照普通股息计算的派息比率和过去三年一致，反映特别股息并非常态化，如果股价冲至20元阻力却不能有效突破，仍存在风险。

国企有此惊喜的派息，瑞信及瑞银证券均认为上市国企可能正积极回应早前国资委表示对央企分红和市值管理的重视，需要在派息政策上提升股东回报率。据瑞信代为搜索未来可能有惊喜派息潜力中资股，包括中国太平（00966）、中石油（00857）、中海油（00883）、东风汽车（00489）、中移动（00941）及安徽海螺水泥（00914）等。瑞信及瑞银均认为，中移动现金流充裕，有条件增加派息比率，中移动本周四将放榜，其股价昨日十分醒神，劲升3.7%，收报90.35元，跑赢大市。技术上，中移动昨一举突破自去年11月受制多月的250天綫阻力（近89元），短綫走势突呈转强讯号，再冲上94至95元为阻力区。惟就要提防若果现在市场是预估其派息不俗，一旦周四公布没有大增派息，市场失望将逆转其股价强势。

招商证券提示，考虑到国资委目前对于央企分红和市值管理的重视，不排除其他国企和央企也有类似提高分红比率的动作，建议投资者重点关注采掘、公用事业、交通运输、汽车、商业贸易、建筑材料等行业股份。

股民喜爱财息兼收的股份，个股股价有升有跌，如果公司派发的股息稳定，便可定期收取稳定的股息收入。

较早前被中金公司估算派息可观的IGG（00799），其实两周前已起步，昨股价明显见波动，一度高见8.88元，升幅16%，但午市曾倒插，低见7.31元，收报7.91元，升幅3.4%。季内，IGG入选深港通可买卖股份，受惠北水南下扫货，其股价在3月7日近5.5元起步至昨日高见8.88元，才两个星期左右。升势急速，再一次体现中资抢货的能力，当然，凡事看两面，「盲抢」之后，料散货压力也强。

美图公司（01357）亦是，昨股价一度高见23.05元，升幅达28%，但午市急插水，低见15.4元，全日从高位跌近33%，收报15.98元，全日由升28%变倒跌11.2%，成交近38亿元，拍得住中移动，中移动昨日成交额都只是40.3亿元左右。北水这样玩法，散户要食惊风散至得！

中资的炒卖作风，确是可以令散户又爱又恨。作买卖决定，最清楚是自己，目的究竟是投机还是投资？若是投资的话，就要认认真真地了解清楚公司的基本面；若投机的话，就每分钟谂定随时逆转的风险因素。（完）

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