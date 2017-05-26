港报财经评论：国指发力升，内房旺气盛--经济日报5月26日

国指发力升 内房旺气盛/ 林瑞芬

中、港信贷评级虽被下调，但没有拖累港股。中、港股市齐撑高、争口气。

离岸人民币昨早突然抽升，创两个月以来最大单日升幅，A股气氛即见改善，上证收报3107点，升1.4%。不为外人睇死！由此，亦带动了港股。恒指昨再冲高，收报25,630点，升0.8%，大市成交额增至822.6亿港元，挑战完25,500反覆试探心理大关26,000。国指亦步亦趋，终发力，试冲10,500至10,700阻力区，昨高见10,599点，收报10,571点，升1.7%。

综观昨日升市，中资股的升势理想。内银股中，股份制招商银行表现仍然领先，昨升5.2%，建设银行、中国银行等国有银行紧随，分别升1.9%及0.5%。工行逼近5.2元，收报5.16港元，宜上破阻力。内险股保持强势，平保升3.4%、国寿升2%。另外，又有炒作A股入MSCI指数，A股ETF抽升，X安硕A50中国及南方A50分别上涨2.95%及3.35%。

笔者于上周六以《资金谋换马内房成新宠》为文，点出房地产调控初见效令加辣压力减，加上，内房股估值相对低，暂成为科网手机股沽空风头劲的避难所，而中国恒大在筹组A股上市，砌高市值，都有带旺同类股，提升估值的潜在推动因素。上周五以来，非龙头内房股升势已凌厉，恒大升势持续，昨再攀升2.4%，收报11.94港元，单日成交额近19.25亿港元。龙湖地产周三破位后，昨又有碧桂园接力上冲，收报8.63港元，升幅4.6%。中国海外宏洋升幅更劲，升10%，收报4.26港元。非龙头的升势，反见昨日带旺了龙头内房，中国海外升2.9%、华润置地升3.7%，升势亦有所加速。

内房股在经历这几年内地调控政策，以及在内地金融监管环境改变、资金出入，以至币值的变化当中下，正在蜕变，目光不止中国，而是直指香港。投资香港，一来可以分散人民币潜在贬值的风险，平衡整体风险；二来，香港市场透明，减少如在国内遭遇的政策多变风险；三来，经历多年低息环境，本港楼价续高企。

龙湖地产最近伙拍合景泰富以72.3亿港元夺得九龙启德第1K区1号地盘的新九龙内地段第6567号住宅用地，此举标志着龙湖地产正式进入香港市场。内房企业近年不断以高价投得香港地皮，但楼价不断创高位，面粉价愈高、面包价更高，时势暂企内房这一边。内房南下进取，相比港资房企北上进取心，港资房企作风显得保守、审慎理财，有余钱宁愿回购。当然，中、港地产市道不同轨迹，内地房策又未大完善，要港资从透明的市场大踏步走向内地市场，知易行难！

不过，内房中长期如此走，策略布局以全国性布局为目标，香港也加点的话，港资地产股只大多局限香港，将变成区域性地产股，香港营运或显得被动。

内房股方面，具质素的中、小型企业当中，可留意深圳控股。集团去年业绩不差，整体毛利率达38.7%，属行业中较佳水平。深控最新公布，拟向恒大出售三水地产等业务，料录得税后净收益逾29亿港元，亦有消息跟进。走势图所见，深控股价近月回调大致守稳250天綫（约3.38港元），正从低位反弹，中期上望反覆挑战3.9港元，昨收报3.63港元。

中国海外宏洋近日升势凌厉，昨收4.26港元，又已逼近4月高位，控股公司中国海外股价表现有所不及。不过，中金公司认为，中国海外高层变动尘埃落定，中期估值有待重修。中金估计中国海外2017年度合约销售额可实现2,600亿港元，同比增长23%，而2017年度计划新开工的建筑面积达到1,900万平方米（2016年度为760万平米），将为2018年度的高增长做好充分准备。得益于公司在土地、融资及建造方面的成本优势，内地房策纵有调控，相信中国海外2017及2018年度毛利率可逐步恢复到30%。由此，维持推荐中国海外，中期目标价31.62港元，昨收报23.4港元，有35%的上升空间。

见日綫图，中国海外试冲阻力，企23.3港元楼上，先可上望回探高位近25港元。（完）

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