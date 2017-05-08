港报财经评论：国指失万关，恒指步蹒跚--经济日报5月6日

国指失万关，恒指步蹒跚/ 林瑞芬

滙丰于周四急升后，昨日相对大市已硬净，收报66.5元，升0.23%。奈何中资股续有回吐压力，国指跌穿10000心理大关，低见9882点，自3月以来一浪低于一浪的走势，全日收报9926点，跌1.6%。

中资股近月无晒火，且看盈利稳固的中国建筑（03311）在没有利淡消息之下，股价由周四最高位14.18元回落，昨收报13.22元，可见近期中资的买盘动力弱，很大可能源于内地加强去金融杠杆，从严监管资金。

国指弱势持续，3月冲高，但未能配合成交额属败笔，最终反覆回落，形成短期调整浪，4月试图反弹但克于50天綫（现近10288）续向下，后市不宜继续收低于10000点，下周一旦确认收低于其下，回吐压力可能会令国指进一步回试9600至9700水平。在此大形势下，正如笔者上周之忧虑，恒指短期走高势危难持久。

恒指昨收报24476点，追跌0.84%。技术上，恒指25000阻力关键，无中资国企的配合，抽升到位最多是点到即止；相反，现在中资股抛售压力增加，回吐料追跌，技术上，恒指回吐宜守稳23800点。

上证昨收报3103点，跌0.78%，回调势持续，考验近半年大型上落区的支持，3050至3100不宜有失。

金融监管一波接一波，市场的调整仍需要时间消化。从财政部、发改委、司法部、人民银行、银监会、证监会联合发文，文中提到：「为牢牢守住不发生区域性系统性风险的底綫，尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查，全面改正地方政府不规范的融资担保行为。」，这显示监管已伸手到地方政府举债融资行为。上述工作已设定时间綫执行，应当于2017年7月31日前清理整改到位，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保，不得承诺为其他任何单位和个人的融资承担偿债责任。

金融监管成常态，兴业证券估计保险业就是下一个重要出击点，认为万能险的增速将放缓，而万能险是投资股票比例较高的险种，其增速放缓甚至规模缩减将导致保险资金用于投资股票的比例下降，或将面临资金流出压力，从而令股市受压。监管压力既已释放，要小心跟进！

总之，中资股弱，大市神仙难变，可以升得去边？现时只能审慎观察国指今个调整浪筑底的情况，确认到筑底，大市先有牛气大冲。看5月港股大形势，国指后市跌势若趋于收窄筑底，稳住市场买卖气氛，仍不排除有个别股份可以突围。

回说滙丰季绩，简单分析重点两个：一是集团刚于4月完成其回购计划，但季绩之后管理层未有提及进一步的回购计划。不过，摩根大通认为滙丰首季佳绩的启示，于半年度还是有机会进行回购计划。事实上，截至3月底止，滙丰的普通股权一级比率为14.3%，较去年底提升0.7个百分点。美国业务已在4月份开始，向集团恢复派息，按早前集团高管透露，美国业务可释放80亿美元资本。在资本充足之下，确有回购本钱。

另一个分析重点是：滙丰理想的首季业绩是否具有可延续性。从业绩数据反映，首季净利息收益率为1.64%，虽较去年同期的1.85%下跌21点子，但比较去年第四季，上升4点子，反映美元利率上升的利好因素正在催化。预计美国今年内尚有两次加息的空间，将有利滙丰净利息收入提升。二来，滙丰积极修内功，成效渐见有助盈利趋势之改善，如据其行政总裁欧智华于业绩报告中披露，滙丰目标于首季进一步削减风险加权资产130亿美元，但现已超额完成2015年设定的风险加权资产削减目标，并会继续减持回报率较低的风险加权资产。这个措施料有利于ROA的筑底回升。（完）

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