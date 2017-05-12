港报财经评论：国指收复50天綫否，还看上证--经济日报5月12日

国指收复50天綫否，还看上证/ 林瑞芬

美股纳指周三再创新高，但道指未见跟随。同样，恒指冲上高位，而国指未见跟随，分化走势不限于港股，宜对号入座，避弱跟强！

恒指昨曾推高至25203，收报25125点，只升0.4%。寸进之势艰辛，大市交投未能接续周三畅旺，昨日成交额缩减至815.7亿元。

在大市有限升幅下，焦点仍在强势股王腾讯（00700）身上，腾讯经过周三由高位急回收低，但昨日又回升，收报254.6元，升幅1.7%。年初以来，反覆攀升，相对高位略为反覆少不免，技术上，守稳50天綫227元楼上可力保中期升浪。至于港交所（00388）昨又一度试冲198元，但无力高收，收报195.7元，升0.8%。技术上，短期略为反覆，持续稳守50天綫194元楼上，在债券通消息未确定前，还可能藉机会抽高，挑战200至205元。后市关键还在看大市成交额，未来数周若大市日均成交额可达850亿元楼上，反覆挑战高位的机会提升，相反，断升势。

国指昨最高见10329点，而最终以10257报收，微升0.3%。国指仍然在试图收复50天綫阻力（现在10262）。只是A股势疲弱，上证昨试穿短期支持3050，曾低见3016，幸收报3061点，扭跌为升，力托于3050支持上，短期还在反覆试底，将令国指的硬闯势造成阻碍。上证如在短期内继续试底，不然，就算给国指冲上50天綫，10500阻力依然强，追涨尚处弱势的中资股，就要好审慎。

上证自4月由高位3295回落至今，累计跌幅约7.8%，幅度来讲不为大，但把年初以来升幅全抹去。转折点在4月「一行三会」的密集式措施出台，金融监管成国家大事，要消化多久。市场目前有一种预期，6月A股有机会筑底部，此根据有内地媒体报道，中国银监会要求银行对「监管套利、空转套利、关联套利」展开自查，并在6月12日前报送自查报告，在11月30日前完成问题整改。若银行的自查在6月中旬前结束的话，6月中旬后可望松一松。此外，6月A股将第四次冲关MSCI指数，一旦成功被纳入，或将为股市带来正能量、形成冲喜效应。静心守候，上证短期支持3050如确认有失，向下考验2950或2800左右水平，跌幅在可控范围。

中资股现况仍缺乏大型购买力，策略上，只宜候低位小注分批收集优质股，追涨只怕随时受A股承压阻碍升势，不宜采用追涨法。

顺风驶船，省力，股市操作也是这道理。原本近周一批手机升级产品/零件股份都好顺风，但昨遇逆袭。蓝筹股瑞声（02018）遭沽空机构Gotham City指夸大盈利，股价昨日急挫10.5%，收报99.4元，失守「红底」股，成交额激增至39.35亿元，仅次腾讯。瑞声昨午随即发澄清通告，强烈否认报告中有关申述，认为有关内容并不属实及具误导性。公司正就此事征求法律意见，并保留采取法律行动之权利。瑞声惨被沽空，不排除原因只是近期股价急升太多，股票沽空者藉沽空报告发功，投资者借势获利回吐。沽空活动过后，料瑞声股价将逐步喘定。

一批手机升级产品/零件相关股份，如舜宇光学（02382）及ASM太平洋（00522）的升势昨日也受瑞声这样急插水而引发获利回吐，舜宇光学跌1.8%至65.8元收市，ASM太平洋跌0.33%至120.8元收市。惟美股纳指造好之势持续，中期仍在寻顶，相关股份似乎只是藉消息暂且回吐而已，趁低留意。

ASM太平洋较早前被控股股东ASMI以每股105元配售2,000万股予机构及其他专业投资者，占已发行股本的4.9%。虽如此，观乎近两周股价表现，似乎未受大股东减持影响，以周三股价曾高见122.3元计算，接货者帐面一度赚16.5%。集团又是手机双镜头流行的受惠者，生产镜头的设备需求大增，刺激今年首季营收增长强劲，首季定单按季上升29%、按年升49%，管理层预计第二季定单水平与此相若，相信第二、三季销售不错。中国及美国手机的升级不断，智能手机代工厂2018年起采用3D感应镜头，每个感应模组将需3倍主动式调焦过程，对ASM是机遇。

另外，自动驾驶系统及电动车普及化，对电子产品生产仪器也制造一定需求，可望成为ASM盈收增长持续推升动力。

ASM也是一只近半年强势股份，股价由年初80元左右起步，至今累升约46%，技术上，只要后市力保104至106元的密集支持区，未来靠佳绩推动，挑战目标，可参考瑞信目标价154元、麦格理中期目标价162元，昨收报120.8元，曾低见115.7元。（完）

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