港报财经评论：国指现死叉，假后难复活--经济日报4月14日

国指现死叉，假后难复活/ 余少文

中国3月进出口贸易数据远胜预期，加上人民银行放水，但A股昨日只是靠稳而已，国企指数也只在10200点争持，惟国指再现「死亡交叉」，似乎国指在复活节假期后要继续受难。

上证综合指数周四升2点，收报3275点；深证成分指数则升66点或0.6%，收报10654点；沪深两指数成交额合计降至只有4,900多亿元人民币；而国企指数则继续整固，全日高低波幅虽扩大至107点，但收市跌3点，收报10204点，成交额亦降至97亿元；红筹指数亦跌2点收报4012点，成交额不足43亿元。

笔者近日一直担心国指跌穿50天綫（现处于10278点）后会持续向下，指数最终在10200点横行，反弹则受制50天綫，昨日更出现10天綫（现处于10268点）跌穿50天綫，发出「死亡交叉」讯号，在受难节前出现死亡交叉，下周复活节假后复市似乎未必能够复活，即国指可能要下试10000点和100天綫（现处于9955点）。更重要是国指的10天、20天和50天綫在10268点至10380点区间滙聚，指数又收低于上述滙聚中的三条平均綫，后市确实偏弱；而恒生指数近期走势跟国指不同，前者横行，后者向下，但前者横行则出现保历加通道大幅收窄现象，又是一个待变局面，若然恒指也跟随国指向下，则国指后市凶险。

不过，国指中期走势方面，周綫图显示其出现四连阴走势，对上一次四连阴在2016年1月下旬，指数跌至2月中低见7498点才见底回升，只是今次的四连阴出现在上升期间，会否是见顶讯号，有待观望，但指数今周跌穿10周綫（现处于10287点）后，或要下试20周綫（现处于9958点），似乎短期和中期支持位都剑指9950点至10000点。至于内地明日和下周日继续有市，但A股指数仍然在高位震荡暂未有方向；若然今日或下周日出现放量突破，如上证升破3300点，才有助国指长假期复市回稳及走高。

只是海关总署昨日公布的3月进出口贸易数据，可以说是近期表现最好的月份，按美元计价，出口贸易增长16%，进口也增长20%，两者齐齐录得双位数增长已经要追溯至2014年的1月，当年也只增长一成而已，而出口贸易增长则是两年来最高增长。笔者一直认为3月的贸易数据可以消除新春假期因素，准确性较高，故今次表现远胜预期，加上美国特朗普见完习近平主席表示建立友谊后，对中国的态度出现180度变化，不会将中国列为货币操纵国，出乎笔者意料，故中美贸易战可能真系打不成，则未来三季贸易数据或可继续有增长，当然也会是去年可比基数为低所致，惟增速或不及首季。只是数据好过预期，对昨日A股并没有带来太大刺激，A股只是维持牛牛皮皮的走势，似乎无形之手继续压住A股。

人行昨日突然重启暂停三周的逆回购操作，交易量1,100亿元人民币，是2月下旬以来最大的单日投放量，单日净投放700亿元人民币，是3月下旬以来首次透过逆回购放水，也同时是2月下旬以来逆回购最大单日净投放。只是央行增加流动性下，昨日上海银行同业拆息也只是局部回落而已，对A股同样未能带来刺激。然而，内地近期会有合计逾4,500亿元人民币的MLF到期，加上4月中旬会有4,000亿至5,000亿元人民币的缴税压力等因素，不排除拆息会再抽高，对A股走高会造成压力，料流动性或要到4月下旬即国企派发季绩高峰期才会好转，届时A股才有望向上突破，即目前仍然要等，笔者亦维持等大市在5月和6月下跌时伺机入市买跟A股相关的股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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