港报财经评论：国航三个引擎：油价滙率票价--经济日报6月24日

国航三个引擎：油价滙率票价/ 林瑞芬

恒指昨微跌0.02%，收报25670；国指升0.26%，收报10430。大市成交额只有658亿元，淡静市况准备下周进行期指结算及半年基金结算。

技术上，恒指受制于26100阻力，国指受制于10650阻力，暂难打开进一步大升空间。相反，市况预算维稳为主，恒指守25000左右的支持，而国指守10200左右的支持，应该有力。

后市个股发展，还是按基本面主导，7月国企又将发报第二季度业绩表，挑选绩优股，航空股国航（00753）是可能之选。看该股1月以来，股价由5元起步，一浪高于一浪，最高升近8元。后市回吐，参考周綫图，若能稳守上升轨支持位7元，中期升势未变可小注收集，中期目标9元以上，昨收报7.58元，候低收集。

第二季而言，三大利好盈利面因素刺激国航：一来，看附图，国际油价反覆下挫，布兰特原油价格计算，第二季初至今已累计跌近两成，以目前布兰特原油价格水准只为45.3美元/桶计算，比较今年一季度平均油价高达54.84美元/桶，可预见第二季国航的燃油成本压力肯定纾缓不少，直接刺激盈利。

二来，按走势图显示，第二季美元兑人币也回软不少，即人币升值。这又是对国航盈利面利好，虽然自各大航空公司积极调整美元负债，其中，国航美元负债由2015年末的73.48%下降至2016年末的49.12%，美元负债的支出仍是负担，在美元略为贬值之下，也带来利好。

三来，今年4月1日起，公司与德国汉莎航空将正式开始航綫联营，将有联营盈利贡献。目前，国航与汉莎及其子公司在中欧航綫共占据近40%市场份额。本次联营，双方将在拓展中欧航綫网络、代码共用、优化航班时刻等方面进行合作，实现互利共赢。在国航谨慎的国际綫运力投放的同时，欧洲航綫话语权不断增强，二者叠加，更加有助于中欧航綫旺季票价的大幅改善。国航今年采取「价格优先」战略，有望率先提价，大幅增厚业绩。

中期而言，则等候混改的红利释放。今年4月，公司已收到控股股东中航集团通知，国家发改委覆函同意中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。拟与顺丰速运、中外运长航集团等快递物流企业进行混合，提升公司运营效率。预期国航的混改短期提升公司估值，长期利好公司业绩。

按最近公布数据显示，公司5月需求（RPK）同比增长7.0%，供给（ASK）同比增长5.8%，客座率同比增长0.9个百分点至78.7%。1至5月RPK同比增长6.9%，ASK同比增长4.7%，客座率同比增长1.7个百分点至81.1%。淡季不淡，6月起随着旺季提前到来，增对未来数个月的航运增长信心。按公司对今年第二季到第四季的ASK指引：国内綫5%，与1至5月国内綫累计同比增速（5.5%）相当；但国际綫12至13%，远高于1至5月份的累计同比增速（5.0%），运力投入增加，使今年二、三季国际航綫营收增长预见性强。

引述中金公司最新分析报告，在当前假设全年客座率同比增长1.0个百分点，票价同比持平，油价均价同比上升8美元至53美元，人民币兑美元升值2.3%，预计国航全年业绩可同比增长52%，若不考虑滙兑影响，预计同比增长7%。（2017年度）2017年和2018年净利润分别至103.3亿元（人民币．下同）和123.8亿元，对应每股盈利分别为0.75元（折合约0.87港元）和0.90元（折合约1.04港元）。海通证券则预估国航2017年及2018年每股盈利为0.66元（折合约0.77港元）及0.84元（折合约0.98港元），而民生证券月内估国航2017年及2018年每股盈利分别为0.62元（折合约0.72港元）及0.81元（折合约0.94港元），参考中金研究，国航2010年以来，PE平均约为16.1，若以民生的保守每股盈利估算，对应2017年度预测PE 16倍，中期目标挑战约11.5港元，更为保守再打八折，目标都接近9.2港元，所以中期挑战9港元以上。（完）

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