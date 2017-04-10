港报财经评论：地缘风险短暂，港股毋须恐惧--经济日报4月8日

地缘风险短暂，港股毋须恐惧/ 林瑞芬

美国新政府突向叙利亚发射导弹，国际资金避险情绪升温，港股亦受拖累，幸其后收窄跌幅。

据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。

恒指收报24267，跌0.03%；国指收报10273，跌0.03%，大市成交额888亿元。技术上，国指昨曾跌穿50天平均綫支持点（现近10243），但收稳其上，暂算有惊无险，纵失守，看大型势，10000为好友更佳防守綫，国指大跌的压力暂有限。

恒指50天平均綫支持点（现近23880），3月低位近23460水平，两道防綫。1至3月连涨后，短期大市反覆中，是否要进一步整固，短綫还要视乎50天平均綫是否确认失守，整固再待5至6月伺机攀升。

A股昨日表现相对平静，雄安新区提出以来，上证综指缓步涨，昨收报3286，升0.17%，已逼近3300，能否更进一层楼，视乎突破之动力。回说雄安新区，谈得多的是炒作股份，但股民也应该认清打造新区的背后理念，新区的打造乃为内地推动改革的重点部署，从其疏解非首都功能的定位来看，将有助于缓解政治资源与经济资源的盘根交错，降低寻租的空间，减少纷杂的利益集团带来的改革阻力，此外还承担着探索新型城镇化及创新转型的使命。

引述申万宏源概括，雄安新区的资源禀赋与深圳特区及浦东新区确存在显着区别。在区位优势上，深圳特区主要依赖于比邻香港的地理优势，承接港台等地的产业转移和资本流入；而浦东新区则依赖于长三角的经济腹地以及交通枢纽的地理优势；雄安新区则主要凭藉其临近首都的地理优势，主要依赖于政治资源的再分配、依赖国内资金的再配置，然后吸收国内的富余储蓄和产能，京津冀都市圈打造成为中国经济增长的第三极（第一及第二级为长三角及珠三角）。

据摩根士丹利发表报告预测，雄安新区未来10至20年人口将达340万至670万人，总体投资达1.2万亿至2.4万亿元人民币，每年拉动全国投资0.15至0.63个百分点。

雄安新区短期或不会改变A股走势，其走势的左右始终在经济周期、利润与利率走势等，新区不可能一夜建成。在金融去杠杆还没完成的情况下，暂时看，对上证的刺激将有限度，守升轨3200谋突破3300，极其量挑战3440阻力水平，再多空间是困难，概念受惠股则不排除成结构性机遇。

说到概念受惠股，金隅（02009）在周四回吐后，昨又不怕叙利亚战云密布，逆市攀升3.1%，收报4.6元。瑞信与大摩实行唱对台，周初大摩指市场不宜忽视金隅的地产业绩风险，因北京的低成本土储已开始用尽，将投资建议由「增持」降至「减持」，目标价由4.65元降至3.1元。

相反，瑞信最新发表分析报告指出，集团最新披露的土地储备高过预期，其在北京的工业用地达到900万平方米，其中130万平方米位于优质地段，以及110万平方米土地短期有较高的转换能力，上述数字高过先前该行估计的400万平方米。

此外，市场对水泥行业的看法仍然正面，因需求前景上升及行业供应改善。由此，将金隅投资评级维持「跑赢大市」评级，目标价则由5.8元上调至6.4元，与大摩的目标价3.1元差条街。

专业判断反差都如此大，普通散户又可以点睇！引监早年的四万亿刺激经济计划及「一带一路」提出时，相关股份股价只会先炒过龙，最后才作修正，故瑞信及大摩看法都有可能对，先升高后质低。纯依技术分析走势，短期以裂口上升，裂口只要能守，营造旗形再涨的可能性在。现价估值高于水泥股又高于地产股，无疑参与投机意味浓，矛盾之处，自求多福！（完）

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