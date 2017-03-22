港报财经评论：基建股5月前向上机会高--经济日报3月22日

基建股5月前向上机会高/ 林瑞芬

中国移动（00941）难得于周一当领航员，但昨日很快「失拖」。恒指昨升0.4%，收报24593点。国指收报10644点，升0.6%，大市成交额约952亿元。

中国神华（01088）日前忽然宣布派高息，令投资者憧憬中资国企股增加派息。据德银估计，中移动更有机会派发每股40港元的特别股息，而中电信（00728）特别股息则有机会是每股0.73港元，是否如此，很快就知答案。不过，随着中电信昨午公布业绩，未有作出派特别股息的决定，市场人士就不大预期如此，中移动昨高见91.3元之后，收报90.35元，无起跌。

恒指全日录得升幅，都是靠内银及内险股抽升带动。平保（02318）升幅1.8%，中行（03988）、工行（01398）及农行（01288）升幅介乎0.5%至0.8%不等。技术上，国指逼近10700点，宜上破，而恒指则以守稳24000挑战25000趋势仍然强。

美图公司（01357）股价昨高见17.12元，收报14.6元，跌幅8.6%，续有获利回吐。美图成为近周中、港两地股市界的热话，升时神话，跌时无话！蛇有蛇路，鼠有鼠路，南下资金炒作，就算证监出手调查，恐怕也查不到甚么，最后也不了了之。北水食过番寻味，IGG（00799）及美图等股价可于短时间内冲天飞上涨，不受A股单日升跌10%即自动停牌之下，将于未来会找寻机会在个股复制，今年港股应不愁没有股仔炒。只是港股渗透中国大妈式炒作方式，A股化大起大落，怕散户未必个个有经验应对，都是一句：「财迷心窍、愿者上钓！」

回看公司业绩消息，中资基建股于本月21至30日陆续公布2016年度业绩，打头阵是中国建筑（03311），业绩符合市场预期。按ENTET综合券商预测，中国建筑2016年度每股盈利为1.13元，结果中国建筑每股盈利为1.198元，按年增长6.6%。期内，中国建筑营业额按年增长21.6%至462.1亿元；毛利按年增长17%至59.8亿元；股东应占溢利按年增长13.4%至51.3亿元。2016年下半年度，明显已见集团营业额回升、核心净溢利增加，今年初之新签合约增长势头佳，预料盈收之增长可续延至今年。

另外，市场也关注基建股的现金流情况，这方面，中国建筑相对健康。尽管用于基建项目的建设支出持续增加，但由于获得高额回购款，故中国建筑基建项目的净支出自2015年的13.96亿元减至2016年度的0.31亿元。包含基建项目的净支出，集团2016年度源于经营业务之现金净额达28.67亿元（2015年：2.98亿元），是自2015年度第二个财年呈正增长。

技术走势而言，中国建筑股价昨高见14.1元，午市业绩曝光后略修正回调，收报13.9元，全日微升0.14%，未能以全日高位报收，相信市场已对其去年度业绩有所消化，略为修正而已。如守稳50天綫支持位近13元，中期趋势反覆挑战15元高位概率仍高。

中国交通建设A股（沪：601800）及H股（01800）股价昨日均见异动，分别升3.9%及4.4%。

据里昂最新报告指出，由于中交的新定单中，接近25%为PPP（政府及社会资本合作）模式，预计可以有助改善其现金流。同时，中交资产证券化，公路项目将不会成为今年现金流出的负累，自由现金流可望在2018年由负转正。市场或低估了中交的现金流改善趋势，未来或产生估值向上修正空间，故里昂给予中交的中綫目标价13.78元。对2016年度的全年纯利预测为177.12亿元（人民币．下同），每股盈利1.1元；对2017年度的全年纯利预测为210.37亿元，每股盈利1.3元。高盛对中交2016年度业绩预测，与里昂相若，高盛估计其纯利为171.4亿元，按年增加8%。

总趋势而言，据高盛报告指出，除中交之外，中国铁建（01186）及中国中铁（00390）的收入自去年第三季应该已见底，去年第四季收入增速会加快。配合已公布的营运数据显示，铁建、中铁及中交去年新定单增长分别为29%、29%及12%，其中基建新定单占比分别达87%、80%及84%，高盛相信这些强劲的新定单，可于未来数年转化成为收入。

今年5月初内地将有个「一带一路」国际合作高峰论坛，基建股反覆升势可能持续至5月，不妨逢低收集，应可顺应趋势。中铁及铁建H股昨日分别上升2.9%及2.8%。（完）

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