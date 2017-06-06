港报财经评论：基建超级周做秀，聪明钱一眼看透--信报6月6日

基建超级周做秀 聪明钱一眼看透/ 习广思

美国总统特朗普因「通俄门」丑闻及退出《巴黎协定》而备受国内外抨击，他有意重施故伎，试图透过经济政策转移公众视线，继访问多国之后，将高调开启为期约一周的基建议程，兑现投资一万亿美元在基础设施建设的竞选承诺，惟市场对此似乎兴趣不大。

据《华盛顿邮报》报道，上述议程被形容为特朗普的「基建周」，目的为展现尽管各路媒体都在铺天盖地报道「通俄门」调查事宜，但白宫依然把精力集中在工作议程上。

白宫拟启动空中交通管制系统私有化，本周单独向国会提交一项关于改革美国航空交通管制系统的计划，提议把空中交通管制功能从美国联邦航空管理局剥离，并转让给非牟利公司。

私有化美国航空交通管制部门这一提议，早在克林顿政府时期已被提及，最近一次为2016年由共和党议员、众议院交通与基础设施委员会主席舒斯特（Bill Shuster）提出，他的提案没有递交参议院，因为当时若干重量级共和党议员十分抗拒这种把政府资源转移到私有部门的想法。反对者当中不乏航空公司，它们认为美国空中交通管制系统庞大，私有化将衍生更多财政支出，引发机票价格上涨，甚至对国家安全构成危险。

至于支持者则认为，把空中交通管制系统私有化，可以启动几近僵化的管理，升级管制技术，降低营运成本同时提高效率。由美国联邦航空管理局（FAA）管理的空中管制系统，目前仍在使用陆基雷达，对比其他国家已升级到成本更低、路线更直接的GPS系统。

过去几个月，白宫经济顾问科恩不断向利益相关方陈述把航空管制系统更新成GPS系统的好处，强调GPS系统可帮助飞行员选择最直接的航线，节省飞行时间及燃油消耗。部分民主党人士对上述私有化计划表支持，但作为反对党，更多民主党人提出尖锐批评，认为在众多迫切的基建需求面前，航空管制私有化并不值得放在如此优先的序列。

除了航空管制私有化，特朗普政府本周将重点讨论未来10年向基建改造拨款2000亿美元，同时至少带动一万亿美元基建投资的计划，这部分融资将来自私有部门和当地政府。据特朗普的副手称，接下来一周特朗普将前往位于俄亥俄州和肯塔基州考察，还将广泛介绍他在基建投资领域的想法。另外，特朗普将与来自两党的各州长和市长在华盛顿共同讨论交通部关于道路和铁路建设的方案和风险。

基建计划是继新医改法案和减税计划之后，特朗普政府展开的第三个大型计划，前两者目前还卡在国会，主要原因是这些问题本身高度复杂，且共和党议员之间仍存在较大分歧；因此，即使特朗普拿出一份详细的基建计划，仍要设法获得两党支持；然而，接下来几个月能否顺利推进，目前尚不得而知。

万亿美元基建并不是新消息，在这个时间大搞「基建超级周」，大有转移公众视线之嫌。不过，市场焦点显然不在此，美股屡创新高是基于对资金回流、税改以至科技公司动用回流资金回购股份等憧憬，若炒基建概念，无理由资源类股份如美铝会跌足一整季。所以，未来投资者更应注视美国联储局议息，而不是老特的政治公关骚。（完）

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