港报财经评论：多变之周，炒股胜炒市--信报3月14日

多变之周，炒股胜炒市/ 陆文

港股在视为「多事之周」的日子下，恒指拟摆脱上周弱势重纳升轨，是憧憬两会后A股多有表现，或是美国加息影响已充分消化；但近月市况呈现较大起伏早已为笔者预期之内，以反映大户正利用炒业绩及内外因素多变下「大做文章」，好友视早前调整完成获利回吐有利季结造好，反之淡友以大户舞高弄低为目前累积升幅大作退潮部署。

随着3月份已过半途，笔者维持早前首季结前审慎偏好及炒轮动，候机吸纳强势个股与板块依然是较可取的策略部署。

除非阁下具特异功能，否则不应有预知能力，面对中长线影响市场的变数何其多，但投资市场较侧重中短线投机/投资活动为主，且行业周期长短高低亦正随着经济模式转变较过往更难掌握，形成投资风险与回报永远成正比。

观乎市场依然以预测大市升跌者不少，但其作用亦随着聪明钱永远是滙聚在强势股或板块身上，这批股份占指数比重高已令指数启示偏差度大，亦是倾向炒股不炒市的依据。因此，笔者一方面以有限评估能力对每季市况趋向作为基准，以利期内作投入资金多寡的部署，主要配合基金每季惯性的资金调配特色下产生的资金流效应，衡量季内好淡因素多少及其影响力，再予宏观及微观因素分析个股与不同产业作选股，例如目前强势股遇强愈强，反之亦然，畏高往往令阁下失却不少可观回报。

事实上，在可见一段日子港股难突破20500至25000点这上落区间，建议在每次较大调整至23000、21500、20500点等支持区间，吸纳强势股，在24000、24500、25000点区间作获利回吐及减少入市资金比重，令投资变得好简单，达致一个中短线投资/投机者。

市场对本周三美国联储局议息会议上调息率0.25%无悬念，特别上周五非农职位优于市场预期，无疑近周国际油价在库存增加下回落，令通胀预期降温，加上欧洲年内多国总统总理的选举带来的不确定性，连同月内美国涉及国债上限及特朗普推行「新政」的进度及内容，均是左右今年加息步伐的变数；现阶段市场最关注是美国今年会加息2次、3次，甚或4次，是在3月、6月、9月加息，或是3月、9月、12月，以至3月、6月、12月，甚或极端至3月、6月、9月及12月共加息4次，正是美息变化对市场带来的不确定性变数，无论是美股、美债及美元，甚至对正处于本港联滙挂鈎制度下的利率敏感板块及资金流均有影响。

本周三议息会议后声明内容将带出一定启示性，联储局无疑亦在未来以摸着石头过河可作调整，但笔者较倾向年内加息2至3次，短期加息已有所消化，在上半年加一两次息，多少反映美国经济进入扩张期，对全球股市利多于弊，但下半年加息步伐趋频密，另作别论。

近日港股呈现起伏，反映聪明钱炒作加息前的部署，对较稳健投资者还是等待议会声明再作首季结前的部署，不过笔者上周已指出3月炒作上落频密，但首季偏好趋向的预期不变呢！

至于美国国会将在周三前表决执行联邦政府举债上限规定，一旦取消将暂时采取一些暂停部分发债活动，对市场冲击不致太大，一切还要待总统特朗普带来的新一轮财政政策是否获国会支持及执行步伐，全球大部分国家还是举债度日，金融市场视为五十步笑百步。

被笔者近月视由强势转为与大市同步，并在60至70元炒上落波幅的滙控（00005），昨天藉其新委任友邦保险（01299）现任总裁杜嘉祺为其新非执行主席，一下子打破滙控高层传统由内部擢升的「红裤子」文化，以杜嘉祺爱直接干预策划及执行的行事作风，相信在现任滙控行政总裁区智华明年离任后便更增加杜嘉祺参与日常营运，而滙控引入非传统银行界人士出任似为英国脱欧下的新部署及思维，早前亦指出滙控早前公布业绩的减少回购及保留较佳财务与完成拨备，正为新班子日后作新部署所需，未来似会加强银行产业多元化提升价值，包括拓展内地市场商机，能否如愿等着瞧，炒上落在新政未启下难突破。至于友邦短期受压，但无影响其中线业务表现，短期两者股价升跌心理多于实质。

面对短期投资者对加息周期开展疑虑下，令不少收息相关的高息股相对有沽压，不过，笔者维持年内加息极其量3次及2次为主，对一些维持稳定业绩收益及派息能力的优质收息股，不妨候机作收集，无论是本地电讯营运商的香港电讯（06823）与香港宽频（01310），以至一众本地REITs房托基金均有中线投资价值。

上周笔者指出，两会期内未对内房有「加辣」降温言论，令早前因主席习近平一句「房屋是住的」言论下引发的调整获得纾缓，加上今年首两个月不少内房股公布售楼数据理想，一下子刺激内房股成轮动的受惠板块，而笔者提出一批从事二三线，甚至四线地产项目发展为主的中型地产股，有望跑赢以一二线城市发展为主的一线内房股，因一二线城市持续受制限购限价，以至土地供应减少及竞价融资调控措施影响，反之，三四线城市依然处去库存政策扶持主导，这批经历近年受杠杆负债困扰的内房股，随着销售理想及资金流改善，缩减负债带来的资产股价折让下，短期跑赢大型地产股可理解，并预期表现偏好势头持续，技术表现强势有碧桂园（02007）、雅居乐（03383）、中远洋（03377）、中国海外宏洋（00081）、绿城中国（03900）及融创中国（01918），均有利未来一段日子逢低吸纳，带来不俗投机性回报。

反之，一线内房股将在内银房贷资金年内持续收缩下业绩增长放缓，受「换马」炒作的困扰。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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