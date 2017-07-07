港报财经评论：大市乏善足陈，前瞻绩优个股--经济日报7月7日

大市乏善足陈 前瞻绩优个股/ 林瑞芬

大市乏善足陈，恒指昨跌56点或0.22%，收报25,465点，国指跌34点或0.33%，收报10,346点，成交额缩减至只有780亿港元。

近月摩根士丹利最威，昨日把长城汽车中期目标价调升，即刺激其股价急升7.9%，收报10.54港元。前日广汽集团股价急升，长城汽车、以至华晨中国股价昨日也上扬，可见汽车股在季初暂时先拔头筹，市况趋于个别走。

若大市维持温和调整之势的话，个别股份趋于个别走，盈利憧憬暂时似乎可稍慰股民信心。上市公司的中期业绩将于8月集中派发，又是时候了解一下公司的盈利情况，免后市在接过成绩表后有惊吓。按券商陆续公布的预测报告，摸底红筹股中国建筑及光大国际，应该不会为股民造成惊吓。

中银国际预期，中国建筑今年上半年收入按年增长18%，经常性利润则按年大增48%；该行预测中国建筑上半年利润大增，主要有三个原因：一是去年度基数低，相比之下盈利提升。二是预计集团会录得一笔从物业升值的非经常性收入，以及因为人民币上半年升值而录得滙兑收益。三来，预计中国建筑的业务组合中，中国业务所占比重增加至45%，而相关区域的毛利率达20%，高于中港的6至7%。

就短期走势论，近月沽空虽少，但中国建筑股价反弹暂未能突破50天綫（现处于约13.2港元），昨收报13港元，守在12港元支持之上，上落为主。后市有待确认突破50天綫才有较大的上升动力。

中金公司预测，光大国际今年上半年录得收入79.54亿港元，净利润14.33亿港元，分别按年增长47%和19%。今年5月，光大国际成功把光大绿色环保分拆上市，光大国际对其持股比重将降至70%，对集团盈利贡献下降。然而，垃圾发电业务带动的营运收入可望实现稳健增长。截至今年6月27日止，光大国际共有30个已投运的垃圾发电项目投运，单日处理能力合计达到2.61万吨，按年增长32%，主要归功于2016年下半年和2017年上半年新增投运产能分别达到2,600吨和3,800吨。

此外，从年初起公司新开工建设两个项目（单日处理能力为1,300吨），且在江苏、四川和广东获得了4个新项目（2,700吨），为未来两年的盈利增长打下坚实基础。预计2017年上半年污水处理业务收入按年增长可望达至89%，得益于2016年底起海绵城市项目的建造收入。

就走势而论，光大国际于今年3月筑顶11.14港元之后反覆回落至今，最低曾见9.33港元，昨收报9.41港元，正在反覆考验250天綫（现处于约9.6港元）。虽算集团业务收益平稳，近6月下旬明显见沽空活动转频，最高见光大国际单日沽空金额对成交金额达55%，平均在20%以上，后市形成两个可能，一是挟淡，一是淡友得胜，目前处于技术关键，就要审慎落足眼力观望。

中国重汽由6月低位4.71港元回升，至昨日收市价5.86港元计，累计升幅约24%。相信与憧憬公司中期录得佳绩有关。据申万宏源预测，中国重汽今年上半年实现销售收入272亿元人民币，按年增长约78%；实现净利润7.6亿元人民币，按年增长151%，这主要受益于重卡销量的快速增长、工程类重卡更换周期，以及高端MAN产品需求提升驱动等因素。公司6月定单中约50%为MAN平台车型，由此可见，体现市场对高端车型需求上升，将有助提升公司整体利润。

其实回看中国重汽股价走势，早于去年已偷步炒作公司盈利复苏，今年3月开始回吐，但略为失守250天綫后回升，若上半年业绩表现超于预期，股价有望进一步回升突破6港元阻力探高。

最后，据摩根士丹利发表最新研究报告，预期从事汽车经销的正通汽车，上半年盈利将可望按年上升介乎86%至98%，达4.7亿至5亿元人民币，盈利急升，主要是新车销售利润改善以及快速增长的汽车金融业务，加上宝马5系的需求强劲，经销商亦得益，故正通汽车中期目标价由8.4港元调升至9.8港元，评级为「增持」。正通汽车昨日收报6.99港元，技术上，若守稳6港元，顺势在上升浪中探高。（完）

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