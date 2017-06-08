港报财经评论：大市似平静，沽空难安宁--经济日报6月8日

大市似平静 沽空难安宁/ 林瑞芬

昨日市场焦点恐怕不是在大市，而是在蓝筹股瑞声科技身上。瑞声昨终于复牌，展开反击战，股价强劲抽升13.7%，收报92.55港元，成交额激增至56.63亿港元，为十大成交榜首。

在复牌前，就葛咸城的沽空报告质疑，瑞声刊发澄清公告，其实也是以往被沽空狙击的惯常处理手法；不过，今次，巧合又有另外一间沽空机构匿名分析（Anonymous Analytics）刊报告指葛咸城分析误导，就确是还击质疑的新招。

参看匿名分析在50多页的报告内容之中，详列葛咸城指控瑞声未披露关联方式的23家公司详细资料，难怪市场怀疑这也是瑞声把资料给予匿名分析。

由此，若疑心重的人又会疑虑这些资料的真实性；不过，如若瑞声报料给匿名分析也有迫不得已的地方，自我澄清，市场都会有人怀疑，何不搵多个第三者，若是假料，第三者也应该会有专业知识判断。况且，瑞声都摊开所有资料，摆出清者自清之状，看股价昨日初步反应，市场暂且倾向相信公司，顺势挟淡。

不过，恐怕双方对驳还会有一段时间，就沽空机构来讲，能唱淡到蓝筹股又在沽空中获利，是肥猪肉，岂会容易罢手！事实上，葛咸城昨早再就瑞声发表报告的澄清提出质疑。对沽空机构可谓又爱又恨，过往确因为有相关调查才揭发问题上市公司，帮手监督企业。不过，沽空机构花精力追查问题公司，也非无私，无非也是希望在爆料之后在沽空中获利，不排除过程当中，放大了企业的小问题，甚至查证资料不足。双方的论据，需要时间证明，被盯上的，股价往往有一阵子低迷，且看去年底被沽空机构Glaucus质疑过的中滔环保至今已半年，股价仍在低位浮沉。

看情形，真真假假，需要时间判断，摩根大通就认为瑞声股价被阴霾所困可能还会持续一段时间。短期股价仍可能有较为反覆的变化，普通散户宜作塘边鹤，等待市场噪音平静下来，再行考虑。

浑水（Muddy Waters）终于揭晓沽空目标，一如市场推测是敏华控股，消息一出，即令敏华股价急插水，公司即时也决定停牌，停牌前股价跌10%，报6.03港元。浑水指敏华有未披露债务、税务帐目有矛盾、贡献盈利逾半的澳门实体帐目不合理，及中国销售收入增长与现场调查不符。单方砌词，有待敏华详细澄清公告，了解详情。

另有沽空机构FG Alpha发表报告沽空达利食品，指其盈利报表资料与其报税资料不符，达利股价昨跌6.5%。通达集团未有卷入沽空风暴，股价昨急升8.9%，收报2.2港元。

回说大市，恒指寸进之势逼近26,000，但始终无力强势确认突破，反覆中，昨最高见26,073，收报25,974点，全日微跌0.09%。国指收报10,611点，升0.05%，大市成交额近870亿港元。大市慢升格局，或维稳于七一前，然而，慢升往往最防不胜防是从高位急变速的风险，向上睇，强调向下都要睇。技术上，如恒指确认突破向上升穿26,000挑战26,600左右，相反，掉头回落，不宜失守上升轨25,000。

国指方面，附图所见，仍然受困于高位阻力近10,650，后市宜强势突破之，若突破的话，挑战11,000点，相反，若掉头回落失50天綫10,300左右的话，则确认向上升势受阻，需进行整固。

内地股市昨日表现相对较佳，上证综合指数收报3,140点，升1.2%；深证成指收报10,109点，升幅近2%。上证在完成小双底呈反弹之势，初步回探3,150点，如有力突破上望3,200水平。

万科A股昨日公告停牌，万科H股正常交易，股价昨急升5.2%，收报21.3港元，估计急升原因不是追落后那么简单，而是与股权的可能变动有关。据万科公告指出，深铁集团正筹划受让万科股权，市场推测，此次股权转让的卖家大概率是中国恒大。今年初，深铁集团已经从华润手中接过万科16.90亿股，占万科总股本15.31%，为第二大股东。若是此次转让成功，深铁持股比例或升至29.38%。另外，也有可能是安邦或宝能作出减持或转让。无论如何，万科股权之争，大概应有个了断，减少管理层的不明朗，有利集团中期发展。所以，H股应声而上。（完）

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