港报财经评论：大市冲上25,000，顺势捧舜宇--经济日报5月11日

大市冲上25,000，顺势捧舜宇/ 林瑞芬

内银及内险股昨日升势稍为扩大，助推大市，只是其升势持久力有待观察。蓝筹股强者续强为主，走势分化。

恒指昨高见25164点，但收报25015点，升0.5%，未能以全日最高位报收。大市成交额达936亿元，为近月新高，交投终于跟得上，激情略为增加。

五穷月如此走法，在A股仍在明显调整势下独自起舞，确是略感意外，后市就要落足眼力，看购买力能否持久，若不能持久，目前升势只是挟淡仓而已，昨日交投增则是大户趁机获利回吐。

虽然恒指自3月以来不断攀高，但成交额始终疲弱，内地金融监管事宜已提升至国家大事，对北水流入或有一定阻挠。昨日成交虽略为增长，但对后续跟进动力还有保留，寸进之势多于大升之势，恒指就不轻易一飞冲天去，大升抵2015年高位附近水平。除非市场有突发利好因素，不然，应对这种寸进式升势，需要做好两手准备。正如笔者早前预测，恒指挑战25000不足为奇，但强势冲刺，再升1000、2000点的动力，就有待观察。

强势股腾讯（00700）昨升见255.4元后倒跌，收报250.4元，全日跌0.16%。港交所（00388）首季业绩报多赚20%，符合市场预期，加上，憧憬债券通7月1日前有好消息，股价昨高见198元，但周二既已偷步，昨趁高即市获利回吐属最佳时机，收报194.2元，全日跌0.1%。如果港股未来日日都如周三般有超过900亿元交投额，港交所之上升才显得紮实，周四、周五大市成交额忌回落至得番700多亿元或800多亿元。

从强势股腾讯股价从高位急回、以及有好消息跟进的港交所也即日遇回吐，股价反覆表现来看，好友究竟对攻坚25000守稳其上再冲高的把握有多少，或心里有数。

腾讯股价自4月以来一路攀升，带动恒指寸进之升势，年初以来，腾讯累计升幅逾3成，基本面良好，无大挑剔可言，成好友之重要推手，升势莫估顶！股价节节攀升，有人落车有人上车，即市现高位套利，暂时来讲，则未断言中期已触顶，但短期开始走势较为反覆，或预示股价可能需要略为整固。

微观昨日恒指一度冲高至25164，中资金融股助力不小，如平保（02318）一度升逾5%，收报45.5元，升3.8%；国寿（02628）一度升4.2%，收报24.15元，升2.1%；中行（03988）升1.3%；工行（01398）升1.2%。只是上证昨日续见走低，收报3052点，跌幅0.9%，已进一步逼近3050关键支持，一旦失守，恐触及止蚀盘操作，技术上，或要进一步推低至2800水平之可能情况底下，本港中资金融股逆A股而上的动力及持久力何来，就存有保留意见，需要审慎验证。

事实上，附图所见，国指昨高见10313点，收报10227点，全日升幅收窄至0.97%，似乎再一次受制于50天綫阻力，克于阻力，未确认已摆脱自3月高位以来，一浪低于一浪之短期调整浪。

逆流而上，就往往辛苦过顺水推舟！顺势而为，强者愈强，4月以来，强者主要集中在科网股、手机升级产品或零件供应链相关股份身上。其中，舜宇光学（02382）昨升3.7%，收报67元。

舜宇最新公布营运数据显示，4月光学零件出货量为5,198万件，其中，手机镜头出货量按年升1.1倍至4,404.3万件，主因公司手机镜头市场份额上升，环比亦升9.3%；车载镜头出货量亦按年上升38.6%至248.7万件，主因车载成像领域的快速成长和公司车载镜头全球市占率按年上升，惟环比跌3.8%。另外，期内，光电产品出货量为2,185万件，其中，手机照相模组出货量按年升8.9%至2,109.9万件，环比跌9.7%。据摩根士丹利分析，舜宇3、4月份的出货量不算强劲，是内地OEM厂商正消化库存，不过，预计随后苹果推出iPhone 8以及中国品牌手机商增推旗舰高智能手机，未来出货量增长可望持续增加，中期目标价维持65元。

另外，瑞信维持舜宇中期目标价71.2元。花旗就满意舜宇4月份手机镜头出货量按年及环比均上升，手机更换双镜头乃大潮流，支持舜宇出货量及盈利攀升，中期目标价更为乐观，看75元。摩根大通亦把舜宇中期目标价由70元调升至75元。技术上，舜宇股价自年初以来，持续企稳于50天綫（昨报57元）之上顺势攀升，后市不妨参考57元的关键支持位，若守稳其上，可顺势挑战70元的大行目标价。（完）

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