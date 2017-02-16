港报财经评论：大市冲高，千亿交投喜还忧--信报2月16日

大市冲高，千亿交投喜还忧/ 陆文

美股接连破顶带动，加上内地A股「慢牛」格局欠吸引力，热钱短期仍聚集港股市场，恒指昨一度突破24000点心理关口，高见24067点，触及去年9月高位，最终收报23994点，升1.23%，国指收报10436点，涨1.77%。在资金换马及重磅股造好的利好因素下，全日大市成交金额达1110亿元水平，与去年9月9日的活跃水平相若，当时大市曾升见24364点高位。

过往成交突破1000亿元后，大多出现见顶或见底走势，由恒指去年12月28日低位见21488点计算，至今累积升幅超过2500点，一如早前强调，目前市况出现一个Big is beautiful（愈大愈美丽）格局，昨天一众内银及本地银行重磅股造好，腾讯（00700）、港交所（00388）及一批汽车与手机股领涨，寻顶格局未改，在轮动下大市表面风光，但仍非一面倒，昨上升股份有760只，下跌股份则有662只，有人快活有人忧，炒股不炒市，恒指短期重见去年高位机会不低，可惜轮动市赚钱知易行难。

美国联储局主席耶伦日前表明，等待太久才再加息并不明智，某程度上反映传统货币政策的独立性，渐屈服在强势新总统特朗普的气势下，耶伦在议息问题上令市场失望，同时损害联储局的权威性，加上未来一段日子，联储局将有两名新成员由总统委任，令耶伦变成局内少数派，会与特朗普推行财政政策的经济方向现分歧。

近期特朗普指美元不宜太强及加大财政开支去推动经济增长，在适度通胀应可容忍之下，看来今年美息上调幅度或低于市场预期，债券及一众有高息支持的个股可成为投资者的中线部署，可吼公用股及本地电讯股，如笔者看好的香港电讯（06823）及香港宽频（01310），越秀房托（00405）等高息板块亦可留意。区内不少新兴市场债券吸引力亦逐步增加。特朗普班底逐步到位后，将会落实不少改革措施，对全球投资市场带来的危与机，拭目以待。

内地最新数据显示，1月份新增人民币贷款2.03万亿元， 按年减少4751亿元人民币，亦较市场预期略低，可预期人行年内会维持适度收紧信贷方向，交银国际预期全年新增贷款约12.8万亿元人民币，目前内银板块PE及PB分别约5.79倍及0.75倍，维持行业领先评级，予中信银行（00998）买入评级， 建行（00939）、中行（03988）及信达（01359）则给予长线买入评级。

而大摩继近日唱好A股及内地经济展望，亦同时看好内银股，料内银盈利上升周期开始，可支持重新调升评级。随着内地经济复苏及企业获利，融资成本下降，加息有助内银扩阔净息差，预期内银有双位数水平的股本回报率。本港银行股及港交所看高一线，港交所昨收202元，上涨2%；至于内银股方面，农行（01288）昨飙6%至3.63元，表现最佳，建行收报6.27元、升5%，中行收3.97元、弹3.9%，中信银行升1.9%至5.4元，成为恒指与国指上升动力之一。

核电板块似有异动，昨天已成为炒轮动下表现突出的股份，内地《人民日报》表示，中国将更加重视核电发展，核电建设正进入全新时代，一众涉及十三五规划下的核工业发展、核能开发科研、军工、核安全及国家核应急规划均已印发，预期2020年，中国核电运行及在建装机容量将达到8800万千瓦。刺激上海电气（02727）创一年新高，收报4.03元、飙升逾7.7%，中广核电（01816）收2.44元、弹6.5%，中广核矿业（01164）升3.3%至0.94元，哈尔滨电气（01133）收3.87元、涨3.4%，中广核新能源（01811）收1.31元、上升2.3%。德银认为中广核电风险回报有改善，市盈率仅0.7倍，估值吸引，把评级由持有上调至买入，目标价2.7元。

此外，苹果股价持续破顶，市场憧憬其10周年版手机热卖，带动相关手机配件股份造好，甚至通达（00698）等关连性不高的股份，亦获麦格理予以优于大市评级，目标价看3元，该股昨收2.58元，劲升8.4%，其他如富智康（02038）亦升逾5%至3.09元，瑞声科技（02018）则再升近2.5%，收报88.35元，舜宇（02382）持续成追捧对象，收54.05元、涨6.2%。这批基金爱股正被憧憬可交出亮丽业绩，成为再炒上的催化剂，为笔者预期的强势股作终极一冲，呈强烈超买才进入调整期，其他强势板块亦会利用业绩期作相应部署。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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