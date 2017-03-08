港报财经评论：大市整固，静候平保佳绩--经济日报3月8日

大市整固 静候平保佳绩/ 林瑞芬

港股昨日成交额仍低企在626.7亿港元，继续整固，恒指收报23,681点，升幅0.4%；国指收报10,229点，升幅0.6%。

内地虽有政策暖风，但美国有加息冷风、人民币贬值压力将增加、以及本月内地银行业将迎来今年内首次MPA（宏观审慎评估体系）考核、可能令市场流动性再度紧张。在好淡因素交错之下，对前景看不透，投资者宜边走边看，审慎应对本月可能较为波动的市况。

腾讯控股股价持续于近周靠稳，稳定大市军心，昨收报211.8港元，升幅1.2%。国务院总理李克强发出略为看好今年经济表现的讯号，GDP目标虽有所下调，但投资者对一些对经济敏感的周期股份还是较为看好。

昨日所见，被摩根士丹利及瑞信先后唱好的中国龙工急升8.8%至2.36港元，而中联重科亦升8%至4.39港元，还有中国重汽升3%至6.52港元。内地2月份挖掘机销量增长3倍，超出市场预期，1至2月增长1.9倍。瑞信发表分析报告预测，各大主要工程机械企业3至4月的定单都已足够。当中，看好混凝土机器的销售，料今年可增长15至20%，动力主要来自基建投资、升级替换及环保监管。首选中联重科，目标价由4.75元调升至5.10港元；中国龙工目标价则由2.35港元调升至2.60港元。月内，摩根士丹利亦有给予龙工的目标价上望2.9港元。

大市而言，目前尚见好淡胶着。技术上，恒指尚受困于24,000，整固之势仍较为明确，而50天綫23,000望有支持，整固于此区间争持上落尚可。

国指而言，守稳10,000点支持之上，整固势算健康，待再发力挑战10,800至11,000。陆续有外资行上调国指中綫目标，最新据花旗发表研究报告表示，按国际清算银行最新数据，中国企业信贷对GDP比率于去年第三季达166.2%，按季下跌0.6个百分点，是20个季度以来首次下跌。花旗认为此比率下跌是因企业信用效率有所改善，信贷较重的旧经济产业正逐步去杠杆，有助释放信贷配额支持新经济产业，而新经济产业对GDP贡献更大。加上，花旗上调了以港元计价的每股盈利预测，故把国指中期目标价上调至11,800。

回看内地大型险企今年1月报捷，国寿、平保、太保 1月份原保险保费分别达到1,612亿元人民币、963亿元、403亿元，同比分别增长30%、42%、56%，开门红，为全年保费增长奠定基调。在保费加速累积投资资产增加，利差逐渐扩大的趋势下，大型险企的基本面今年可望加速改善，总括而言，内险股于后市若整固，趁低吸纳还是有价值。

平保将于本月22日公布2016年度业绩，最为看好。业绩展望而言，中资股当中，保险股也是重磅国指成分股之一，值得跟进预测数字以及作出绩后检讨。据招商证券最新所作的预测启示，整体来讲，寿险股的表现要好于财险股份。寿险股份的新业务价值增长料呈强，当中，招商证券认为平保去年度业绩有可能高于市场预测，按彭博综合预测，平保2016年度盈利为623.89亿元，而招商证券估计平保盈利达648.8亿元左右，当中新业务或按年增长达44.6%，超于同业，太保、中国太平、国寿及新华保险之新业务价值增长，预料按年分别为39.2%、38.8%、38.3%及19.7%。内含值（EV）方面，据招商证券预计，平保、新华保险及太保全年同比增长15%左右，国寿和太平同比增长9%左右。中金公司于2月底都有对保险股业绩作出预测，预计平保也是当中表现较佳的股份，预料其新业务价值增长达50%，至于EV增长料为17%，较招商证券的预测更为进取。

配合走势图分析，平保股价已于年初反覆推升，但43.3港元毕竟为密集阻力区，估计好友要等平保有实质强而有力的催化剂，才会攻坚，不然，或短期安于现状争持，守稳上升轨40港元之上，业绩面若胜于市场预期的话，不排除为催化剂。建议可考虑于40至41港元分注低吸，以250天綫38.5港元止蚀，上望挑战43.3港元，若成功，中綫目标上探47港元左右，昨收报41.7港元。（完）

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