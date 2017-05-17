港报财经评论：大市欠镬气，炒卖搵个股--经济日报5月17日

大市欠镬气，炒卖搵个股/ 林瑞芬

月内以有限资金不断推动港股，自瑞声（02018）上周遭沽空下，资金稍稍放缓追捧强势股，而转投中资股，只是A股仍然明显在短期筑底，较为反覆，港中资股要全力吸收强势股的资金暂不容易，故此，大市反覆尚可，但大升动力尚欠火候，看港交所（00388）仍落后恒指便知，昨收报196.7元，仍距2月204元一段距离。

大势分析，上证短期在筑底部近3050，昨一度低见3060，但最后收报3112，升22.7点，开始有承接。不过，短期要重上3300或不轻易，这可限制了国指的大涨空间，10500至10700高位阻力区在，要有突发性利好消息才有望配合大成交突破，不然，恐怕未能惠及所有中资股，港股都是炒个别为主！

美股维持升势下，股王腾讯（00700）仍可能是好淡博弈之重要棋子，昨收报258.8元，微跌0.08%，曾高见261.6元。今日腾讯公布首季业绩，从股价近月一路抽高之势头下，业绩一定、一定要胜于市场预期，不然将为短期藉口套利回吐。

参考摩根大通报告预测，腾讯首季料非通用会计准则每股盈利及整体收入分别按年升51%及47%，分别至1.6元人民币及472亿元人民币，游戏业务收入增长强劲是推手，中期股价目标看275元。

中金公司也认为腾讯的手游业务强劲增长表现可延续，预计腾讯首季收入达475亿元人民币，按年增长48%，环比增长则为8%。而非通用会计准则下的净利润为141亿元，按年增加40%，预期业绩超市场预期表现，由此，中金率先将其目标价调升19%至310元。

高盛证券都无执输，未等首绩曝光，就将腾讯中期目标价由248元上调至290元。据高盛估，腾讯首季收入及非通用会计准则纯利按年升43%及36%，至457亿元人民币及136亿元人民币。股王来讲，中期股价无得估顶，而持货者就适宜设定止赚以让利润滚至最大，止赚暂可定于50天綫230元左右水平。

MSCI明晟最新又公布半年检讨，MSCI香港指数成分股剔出国泰航空（00293），无加入股份。不过，MSCI中国指数纳入美图公司（01357）、敏实集团（00425）、四环医药（00460）、美国上市的汽车之家（Autohome）及陌陌（Momo）五只股份；但剔出辉山乳业（06863）、恒腾网络（00136）及中国外运（00598）H股共三只股份。基本上，不出市场意外，上周中金公司都预计到此等入选及被剔出的股票。不过，从是次入选的三只港股，各有瑕疵，散户不会容易跟进。如美图之前股价被捧上天，高见23.05元，但及后散晒，股价现报10.78元（昨升4.05%），股价于后市若升，不知多少蟹货需要消化出来套现，试问点升！四环医药前几年帐目都被市场质疑，2015年曾停牌，去年虽然已复牌，但股价仍未返回停牌前的水平，究竟市场已对公司信心重拾多少，有保留。敏实4月都发生管理高层大变动，CEO石建辉先生和CFO包建亚女士辞任，新旧交接，或要一段时间磨合。由此可见，大摩指数成分股变动，是按既定程式筛选，就缺乏更深入了解公司的基本面，除非是基金经理需要被迫追踪指数而变动买卖，不然，散户跟出跟入，还是要个别用心研究。

讲开大摩指数成分股变动，年内，还值得关注的是恒指公司的季度检讨结果，早前已透风，将会进行国指优化方案，市场估计优化方案很有机会换入科网概念的新经济股，据较早前高盛发表研究报告估计，「新中国」概念比重料温和上升至24%。腾讯有望晋身其中，而中移动（00941）、中海油（00883）、中国海外发展（00688）、中国联通（00762）、华润置地（01109）等红筹股也有机会纳入国指成分股，一旦成事，全球的相关指数基金都有机会跟从买入股份，调整投资组合。

相关红筹股的实力较强，财政实力也雄厚，一直也是基金爱股，若加入国指成事，无疑是锦上添花，可攻可守，逢低收集，值博率应该较佳。（完）

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