港报财经评论：大市终反弹，调整尚有序--经济日报4月21日

大市终反弹，调整尚有序/ 林瑞芬

港股昨日略有反弹，恒指升近1%至24056点，国指升0.7%至10056点，但大市成交额缩减至只有677亿元，呈弱势反弹，未能确认短綫调整浪已终结。

外围因素而言，虽不明朗，但未有大乱恶化，系统性风险尚在可控范围之内。港股下调之势尚算有序，有跌有弹，未失控，希望后市待乌云散，可捱过风浪！

按国指日綫图所示，后市反弹最少要重上50天綫10300左右楼上，才言扭转调整之势，而短期所考验关键9860以至10000为支持区，反覆还可，一旦失守9860点，向下250天綫（现处于9500点）务必稳守。恒指方面，周三失守50天綫后昨试图反弹收复失守位24000左右，短期或有反覆争持，若确认失守，23500左右为下一级支持。

腾讯（00700）昨升2.8%，收报236.6元，创出52周新高。吉利汽车（00175）及瑞声科技（02018）分别再涨3.2%及2%。由此反映人心多变，风险偏好时高时低，但只要公司盈利前景明朗，强势股本色自然显现，跌市有得升，反弹市又有得升！

中资股份的反弹力就相对较弱，以内银股为例，中国银行（03988）只弹0.6%、工商银行（01398）只弹0.8%，至于内险股，平保（02318）只弹0.4%，国寿（02628）则涨1.6%。油股则受油价下挫所拖累而下跌，中海油（00883）跌0.4%、中石油（00857）无升跌。

个别股份而言，仔细观察，科网股股价回时急、弹也急，IGG（00799）昨劲弹6.8%、金山软件（03888）弹5%、中国软件（00354）弹3.9%。可见相关非传统经济行业之前景，仍受市场人士一定的憧憬。最新内地公布减税措施，亦有相关刺激。在新措施下，国内提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例，2017至2019年内，将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高至75%。

医药股中，丽珠医药（01513）昨急升5.6%，收报47.35元，表现就特别醒神。事关公司有一笔横财，公告把珠海维星实业有限公司100%股权转让予珠海横琴维创财富投资有限公司（国维财富投资集团的子公司）。

申万宏源估计，丽珠医药将录得约42亿元（人民币．下同）资产处置收益，考虑到现金收入带来额外的利息收入，以及资产处置收益产生的所得税费用，预计本次交易将增厚公司2017年净利润约35亿元（公司2016年度净利润为7.84亿元）。另外，是次交易以现金交收，交易完成后，丽珠医药的现金将更充裕，预计公司于今年底持有约61亿元现金；预计未来公司将运用充足的自有资金进行并购。丽珠医药获得一次性丰厚收益，又大大增加现金流，申万宏源就估计公司可能派发特别股息，后市值得留意。

A股昨日跌势略回顺，上证收报3172点，微升1点或0.04%。近日劲吹监管严控风，无疑窒碍了上证向上突破3300点之去路，但掉头向下，也不必过分悲观，始终上证仍在山腰下水平，无泡状况，监管严控炒作之风影响个别，蓝筹股具支持，上证大跌空间料有限，暂时看3100点支持应不俗。

内地如能持续维稳经济增长，改善企业利润，大市自然有支持。最新国务院公布减税措施，包括继续推进营改增、简化增值税税率结构。今年7月1日起把增值税税率由4档减至17%、11%和6%三档，取消13%一档税率，把农产品、天然气等增值税税率由13%降至11%。

另外，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围、扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，以及提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例。还有，在今年1月1日起对创投企业投资实行抵扣、商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策推广至全国。

据官方测算，上述减税措施若全部到位，将为各类市场主体减轻税负3,800亿元。加上今年出台的2,000亿元降费措施，全年减税降费总规模将达到5,800亿元，力度将超过去年的5,700亿元。

据中金公司分析，由于减税措施对象同时包含了企业和居民部门，进一步推出减税政策将增加企业和居民收入，有利于投资和消费。针对小微企业、初创科技企业和创业就业群体的减税措施，将促进就业增长，对经济持续回升的动力有刺激的作用。（完）

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