港报财经评论：大市续调整，个股机遇--经济日报4月22日

大市续调整 个股机遇在/ 林瑞芬

很快下周又进入期指结算周，以4月初以来大市调整为主的格局，好友意图于下周反击反胜的机会略微，维持有序调整，等6月机遇。

贝莱德周四表示，支持把内地A股纳入MSCI明晟指数。另德意志资产管理也表示，从交易所买卖基金（ETF）角度来看，把内地A股纳入MSCI明晟指数目前不存在技术问题。这是外国大型资产管理公司近年以来的明确表态，增大对6月MSCI决定把A股纳入指数的启示。

中国继续从严监管金融市场，保监会最新指令发布《关于进一步加强保险监管维护保险业稳定健康发展的通知》（以下简称《通知》），明确当前和今后一个时期加强保险监管、治理市场乱象、补齐监管短板、防范行业风险的任务和要求。《通知》明确，始终保持监管高压态势，全面清查违规资金运用、股东虚假注资、公司治理失效、资讯披露不实等问题。以往有个别进取保险公司入股内地上市公司，如宝能入股万科而引发的股权争夺战，一度掀起股价大波动，短期再出现类似的个案可能减。监管导引A股价值主导，打击炒作，相信会持之以恒。这对未来A股融入国际市场，做好准备。

港股自4月初以来，维持有序调整，幅度不算太大，恒指昨收报24,042点，自3月筑高位24,656点回落，暂时最多回吐了近933点，国指昨收报10,050点，自高位10,698回落，回吐暂时最多为763点。除非外围有突发利淡因素，意料之外，不然，依此段调整浪利用时间来消化今年首季的升幅特性，调整健康，或为后市再进一步攀升的中途休息站，不宜过分悲观，静待乌云散！

后市而言，最理想的调整浪是恒指不触及22,700，于楼上完成调整。这是按黄金比率所预算，以去年底低位21,491起升至今年3月高位24,656筑顶而回，此段升浪累计升幅为3,165点，回吐为升幅0.382倍的话，约至23,446；回吐为升幅0.5倍的话，约至23,073；回吐为升幅0.618倍的话，约至22,700。所以一段调整浪，不宜跌穿之前升浪的0.618倍，不然，破坏之前升浪，未能延伸升浪的概率大增。同样地，参考黄金比率，国指调整不宜失守9,700。这是按黄金比率估算，以去年底低位9,117起升至今年3月高位10,698筑顶而回，此段升浪累计升幅为1,581点，回吐为升幅0.382倍的话，约至10,094；回吐为升幅0.5倍的话，约至9,907；回吐为升幅0.618倍的话，约至9,720。

是浪自3月下旬开始的调整浪，国指率先回吐为主，而跌幅已是升浪的0.5倍，目前之关键，如能确认国指又率先恒指企稳，转跌回升，配合成交回升收复50天綫阻力水平（现在10,300），对港股完成调整浪有大启示，宜密切留意。

大市目前仍以调整为主，未言明朗化，但港股近数周就好在有腾讯、瑞声科技逆流而上，而内地股市就有只贵州茅台冲破400元人民币大关，让股民饮得如痴如醉。两地大市股指大升空间有限，在短期处调整浪下，个股就尚存在结构性机遇。「一带一路」高峰会将在5月举行，中资基建股有藉口走强，尤其铁路基建设备等股份。另外，就是改革概念股份，这都是后市可以重点关注的股份类。

据周内公告，为筹备内地雄安新区发展，铁路基建已先行。京津冀城际铁路发展基金已成立，初期规模600亿元，总投资规模达1,000亿元，其中70%的投资可用于京津冀区域内的城际铁路建设，30%投资可用于沿綫土地综合开发。

据报道，京津冀城际铁路投资有限公司由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资成立，负责统筹推进京津冀地区城际铁路专案的投资、建设、运营和沿綫资源综合开发。雄安区域目前正在运营和规划的铁路共有三条，分别是津保铁路、在建的京霸城际铁路和固保城际铁路。津保铁路于已于2015年12月28日正式运营。京霸城际铁路则在2015年12月初开工，预计于2019年5月底前完工。津保铁路和建成后京霸铁路的运力，恐难承载雄安新区相关政策落地所带来的大波人流量，故有计划于2020年通车的固保城际铁路将为其分担客流。固保城际铁路于2016年底开始建设，属新建双綫城际铁路，设计时速为200公里。新区规划基本都是轨道交通，货运都用轨道交通，减少汽油、柴油的排放。未来雄安城市轨道交通，尤其是智慧交通发展空间巨大。虽然内地监管已表态，不容因为雄安新区的建立炒作房产、车牌等，但一个地区的建设，铁路轨道基建先行之势明朗，接定单后对相关股份的收入提供持续而稳定的贡献，为相关股份盈利预测提高透明度，后市候低收集如城建设计、中国中车等，部署中綫投资还是可取。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘