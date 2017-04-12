港报财经评论：大市续调整，中软伺机买--经济日报4月12日

大市续调整，中软伺机买/ 林瑞芬

国指昨收报10165点，跌0.86%。两大指数短綫关键还是50天綫，恒指50天綫现处于23922，而国指50天綫在10261点。国指过去4个交易日已反覆考验50天綫，昨低见10109，50天綫已乏支持参考作用，支持移落至下一级近10000点。国指率先跌破50天綫，则恒指随之考验50天綫机会高，长假期前买盘明显缩减，淡友可能仍在周三及周四暂占上风，如失守50天綫，下一级支持约在23400至23500。只是复活节过后，下周二（18日）复市，若北水回流，受压的大市可以很快转向，现况还说不得准。

大市于长假期前交投淡静，又出现个股失惊无神急泻浪。中国金控（00875）昨一度急跌近9成，市场怀疑股份被斩仓。

优质个股若因短期市场人士忌讳长假期，买盘大为收缩致令股价回吐，就应好好把握机会。后市留意着前景靠谱的股份，其中，笔者心水之一是中国软件国际（00354）。根据公司最近公布的2016年度业绩显示，去年度收入同比增长达32.3%至67.8亿元（人民币．下同），其中，技术与专业服务（TPG）及互联网IT服务（IIG）收入分别同比增加45%及减少3.5%，占比分别为80.8%及19.2%。中软去年度净利润同比大增近58%至4.42亿元，主要因为对华为合资公司增资（由60%增加至100%）带来的合并利润增加带动，以及其他收入的增长。

近几年，中软与华为紧密合作，令公司净利润增长速度加快，2016年盈利增长57.9%、2015年度盈利增长40%、2014年度盈利增长35%，往绩可算靠谱，相信未来「钱」景也靠谱。此外，中软安排2016年度每股派末期息1.2港仙，这是自2008年以来公司的首次派息，反映高管对公司前景具有信心。

中软未来「钱」景靠谱，一来，预计来自华为的营收保持健康增长。光大证券指出，中软来自华为的营收占比由2015年的38.1%，提升至2016年的53.6%，预料中软在华为的外包业务仍有相当大的扩展空间，业绩稳健增长可期。依托华为强大的国内外销售管道，中软将在十余个城市与华为公有云及大数据平台结合，开发区域市场，并加大海外业务开发力度。

二来，解放号平台仍保持快速增长。截至2016年底止，中软旗下解放号注册接包团队达到1,000多个，接包企业近3,000家，接包工程师13万多名，发包企业近2万家，发包额超过6亿元，成交率约30%，GMV超过2亿元，IT Model2（转型创新的IT开发）可行性获充分验证与行业认可。同时，解放号与华为软体发展云达成深度战略合作，打造全新软体定制开发生态，助力软体行业生产力变革。按公司指引，2017年解放号平台的GMV及营收均将翻倍增长，预期GMV5亿至6亿元，创收超过2亿元。公司有意进行海外收购兼并，寻求新的技术及规模突破。

三来，中软去年成功击败Infosys、塔塔等印度IT海外巨头，投得滙丰银行全球专案，将帮助滙丰在全球多个国家和地区成功交付了多个产品和系统，实现了滙丰业务的全覆盖式服务。意味着公司已经有能力与海外竞争对手竞争。中软技术能力升级走向国际，于国内IT行业龙头地位也在华为的支持下进一步巩固，双方于西安基地成立大资料联合创新实验室，完成金融领域样办点布局。公司于去年亦成为腾讯云最高级别的管道合作伙伴，双方共建「互联网+」企业生态体系。最后，国内政府及金融机构IT资讯化趋势持续，未来雄安新区若是北京的副首都功能的话，可以预计全国政府、国企等对资讯数据系统处理服务的需求新增，对基础的建设又提升，这也是中国软件潜在的长期催化。

综合券商最新预测中软2017年度每股盈利，瑞信证券估0.22元、第一上海估0.228元、安信国际估0.23元、中金公司及光大证券均估0.24元、麦格理估0.26元，落差在0.04元，不算多。

至于对中软的中期目标价，大行看最低为4.1元（港元．下同），最高为6.15元，落差较大，若取中位的话，瑞信给予目标价4.8元、第一上海看5.25元、安信国际看5.28元，麦格理给予目标价5.6元，中期目标价可上望5元或以上。结合中软周綫图的走势分析，大双底的突破已有效，量度上升目标也超过5元。建议后市若有所回吐近4至4.2元收集，止蚀3.5元，昨收报4.45元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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