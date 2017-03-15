港报财经评论：大市胶着待中美开新局--信报3月15日

大市胶着待中美开新局/ 陆文

美国联储局议息前夕，港股胶着待变，好淡双方在24000点水平的博弈到了重要时刻。外围还有荷兰国会大选，民粹主义政党声势浩大，恐冲击欧盟；美国国务卿蒂勒森首次出访亚洲，将与中国、日本、南韩外长会面，市场注视着蒂勒森此行对东亚三国的政经局势有何启示。由于各方应会致力维持平稳局面，以便推行结构性经济改革，所以今个季结可望看高半线。

恒指昨天波幅150点，竞价时段反弹，收报23827点，微跌0.01%；国指收报10315点，涨0.55%。大市成交额回顺至720亿元水平，一片观望待变格局。

内银、内险股表现稳定，国家统计局数据显示，今年首两个月，全国固定资产投资（不含农户）按年增长8.9%，优于预期。基建投资在公私营合作项目（PPP）加速落地的背景下，预料将恢复高增速，刺激一众基建股及水泥股有表现。不过，内地消费数据表现一般，早前过分炒作的消费类股份有回吐压力，手游及软件股则表现不俗。

蒂勒森将于周六抵达北京，料同时会安排中美领导人会面事宜。中美似乎正寻求方法让两国关系恢复平稳发展，加上内地经济数据增长稳定，美资大行近期的报告给予A股乐观展望，高盛把中国股市评级提升至「增持」，MSCI中国指数12个月目标由原来68点调高至73点，预期今年MSCI中国指数将上涨25%。

内地经济数据不断改善，中国资产吸引力增加，中央对未来5年的规划，继续支持经济稳定发展。高盛分析师预期，2017年中国上市公司每股收益增长13%，2018年将增长11%，并估计2017年将有540亿美元资金涌入香港股市；给予银行股及地产股的评级分别为「增持」及「观望」。大摩预料，A股今年获纳入MSCI的机会逾五成。

市传白宫内部在对华政策上，鹰鸽两派正在博弈。随着G20财长会议将举行及蒂勒森访华，中美在贸易上的分歧有望收窄，美国总统特朗普唯利是图作风，在国内惹起不少争议，不排除他稍后与中国在贸易保护政策上作出妥协，这将会为中港股市带来炒上的藉口。

汽车股先升后回，部分股份创上市后新高，但已累积较大升幅的汽车股则有回吐。国家工信部公布，2月汽车生产216万辆，按月跌8.8%。国家统计局数据则显示，今年首2个月，社会消费品零售总额约5.8万亿元人民币，按年增长9.5%；增长放缓归因于去年汽车销售的基数高。

不过，在2月新能源汽车销量按年增长30%的推动下，比亚迪（01211）升0.8%，收报45.35元。笔者早前指出，去年汽车税补贴带来透支效应，加上去年内地汽车购置税优惠减半，产量增加亦加剧市场价格竞争，估计汽车业盈利增长势放缓。

濠赌股获大行护航，野村预期澳门3月博彩收入按年增长10%至15%。花旗报告表示，澳门3月首12天的赌枱收入达75亿澳门元（不包括角子机），每日平均赌收达6.78亿澳门元，按周升8%。银娱（00027）获摩通看好，股价挑战40元不果，收报39.5元，急升2.1%。由于贵宾厅增长前景较佳，大摩与摩通均看好永利澳门（01128），昨天股价收报14.84元，涨3.3%。大摩给予永利评级「增持」，目标价15.5元。金沙中国（01928）则收报34.55元，高收2%。

国际油价有下调压力，「三桶油」继续寻底。美国石油库存上升，抵消了油组与非油组减产协议所带来的效力，俄罗斯国家石油公司表示，美国原油产出回升或妨碍油组及非油组将减产协议延至6月后，同时有可能引爆新一波价格战。这个不明朗因素势令油价波动。

个别强势股有回吐压力，舜宇光学（02382）去年赚12.71亿元人民币，按年增长67%；每股基本盈利117.6分，派末期息29分。富瑞表示，双镜头市场竞争正在上升，市场却忽视对舜宇光学双镜头产品毛利的风险；故下调该股评级至「持有」，目标价则由52元上调至55元。舜宇光学收报55.1元，急跌4%。（完）

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