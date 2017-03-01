港报财经评论：大市趋整固，收集稳健股--经济日报3月1日

大市趋整固 收集稳健股/ 林瑞芬

3月市况，最大风险是美联储加息比市场预期快，近期息率期货启示可能性在增加，或为2月以来升市降温。

恒指昨收报23,740，跌0.8 %；国指收报10,297，跌0.3%，大市成交额731亿港元。恒指在24,000左右整固争持，最好能于3月初再确认突破探高挑战25,000，否则，不进则退。恒指昨日略为失守上升轨，亦进一步失守2月15日初现千亿元大成交的上升裂口支持位23,771，如周五前未能收复该支持位，回试下个关键支持是23,000。国指方面，回吐守稳10,000无大碍。

蓝筹股已陆续公布业绩，中电 2016年纯利按年跌18.8%，但若撇除2015年出售澳洲Iona燃气厂一次性收益，核心盈利按年升7.1%至123.34亿港元，符合市场预期。基本上，中电做到地域平衡，盈利增长维稳的策略。去年度，内地及东盟地区的业务其实有所下跌，但由香港及澳洲业务所补足，澳洲业务营运溢利贡献已升至2016年度的15%。中电未来盈利稳健增长，关键还是在本港发电业务。就与港府重新谈判的利润管制计划回报目标，预期有所下调，据花旗及瑞信证券估计或由目前的9.99%降至8%。新计划的确定，料在今年第四季或明年第一季。

券商对中电的中期目标价较为分歧，瑞信就最低预期为68港元，估2017年度每股盈利只有4.84港元。不过，亦有野村及美银美林看中电目标价为90元，估2017年度每股盈利分别为5.03港元及5.14港元。中间目标价而言，滙丰、花旗看81港元，大摩看80港元。投资者怎样抉择？无疑，中电历年的业绩稳健，本港发电业务透明度高，是退休人士的最佳防守股份。

后市趋势，主要左右的是美国加息的步伐，如加快，以中电现价预测息率不足4厘情况下，对股价的上升空间将造成制约。相反，若美国今年加息的步伐比预期中慢，不是三次，只有一、两次，中电可以股息稳定面吸引投资者捧场。昨日该股收报78.95港元，升1%，从日綫图看，80港元中期阻力不少，在现价已近阻力下，就不算吸引入市水平，候股价回试上升轨72港元水平收集，较为稳妥！

两会将召开，热点年年有。综合内地券商的预测，不离以下主题：产能过剩产业的供给侧改革、「一带一路」，突出混改及农业供给侧改革。政策非新，短期能否借题发挥，刺激到个股表现，说到底，还是先看2016年度的往绩面及今年首季业绩面。

今年5月份，中国将在北京主办「一带一路」国际合作高峰论坛，目前已有包括俄罗斯总统普京在内的20位各国领导人确认参会，料峰会获中央高层高度重视。引述兴业证券分析认为，此次峰会有三个方面的重要突破：

1）各国领导人会谈有望带来更多定单落地；

2）合作关系的加深将使各国政府为当地的专案建设提供更充足的资金支持；

3）此前因为各种政治原因而搁置的、总投资额超过500亿美元数个大型海外专案有望重启。

相关「一带一路」受惠中资股份，若不是在3月藉口两会提振，也大有可能在5月峰会举行前后时间发力，可望维持反覆上升的趋势，值得密切跟进。中交、铁建、中铁等等，都是可考虑候回吐收集的中资股份。

据野村最新分析，中铁去年全年新签合同额按年增长29%，预期随着这些新签合同完成，今年度盈收将大大增长，料2017年度收入按年增长8%至6,926.15亿元人民币，每股盈利按年增长16%至0.681元人民币，中期目标价上望至7.87港元，昨日该股收报6.79港元，升0.9%。

光大国际去年度业绩最新公布，截至2016年12月底止全年业绩，纯利27.85亿港元，按年升33.57%；每股盈利62.12港仙；派末期息13港仙，2015年同期为12港仙，符合市场预期。综合公司三大业务：环保能源、环保水务及绿色环保项目，税息折旧及摊销前盈利（EBITDA）增长最高是后者，按年达134%，最具可溯性，预期港股买卖气氛好转，将有利分拆上市。至于环保水务，表现稳健，EBITDA按年增长6%，而环保能源的EBITDA，则按年增长24%。

光国盈利面亦相当稳健，稳中有升，若后市遇有回吐至9.5港元楼下，可考虑小注收集，止蚀9港元，中期上望回探11港元，昨收10.06港元，逆市升1.8%。（完）

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