港报财经评论：大市震荡，绩优股具抗跌力--经济日报3月23日

大市震荡，绩优股具抗跌力/ 林瑞芬

美股自3月初以来的调整势持续，本周二下挫，略为震荡港股，正好藉此考验好友实力，浪淘沙，见真金！

恒指昨下跌，一度低见24207，收报24320点，全日跌幅1.1%。国指曾低见10394，收报10456点，全日跌幅1.8%，大市成交额达1,035亿元。

技术上，恒指如持续守稳50天綫23600，短期向上逐级挑战高位仍是顺势，倘若失守呈现较大调整，只要不回穿今年1月低位21883，则并未构成一浪低于一浪，也不用太悲观。国指回吐，50天綫10100至10000料有一定支持力。按中资近月的出手，应该会食过番寻味！背后引动资金流入港的还有港股相对美股便宜、内地股楼甚至比特币严防炒作料会诱发资金流入港股搵机会、内地险资出海等。

浪淘沙，见真金！据昨日观察，金山软件（03888）单日股价走势低开高收，以18.5元低开，一度低见18.32元，但迅即回升反弹，最高见21元，收报20.85元，全日升幅8.6%。值得同大家分析一下，若从去年度业绩表面看，亏损收窄至2.71亿元人民币，派末期息仅0.1港元，业绩面确不是吸引。然而，若把其全年业绩按季拆分来看，应当明白股价为何先低后高。单以去年第四季计算，金山软件的收入按年增加43%、盈利按年增加93%、营运毛利率按年增加5个百分点至18.9%。游戏业务为营收增长最大驱动器，收入按年增加98%、按季增加4%；其次是云服务，按年增加80%，按季增加43%。如无意外，金山软件经过两个财年的亏损后，今年度应可转亏为盈。按麦格理最新报告，预测金山软件今年度可录得每股盈利1.15元人民币，中期目标价由23元调升至27.5元；中金更把目标价由24元调升至29元；交银国际目标价由23.8元调升至24.4元。

配合技术分析走势，上周笔者曾指金山软件突破头肩底，量度升幅约20元，昨高见21元，已达目标，完成量度升幅之后能否进一步向上，主要观察后市可否持续稳守昨日之突破阻力点19.3元，若如此，下一目标上望23元左右。

蓝筹股陆续公布业绩，恒基地产（00012）昨亦是逆流而上的股份，升幅1.2%至48.05元，市场满意其派送股息安排，恒地派发末期息1.13元，又以每10股派送1股红股，所有股息计算按年增长17%，息诱果然有效。论本业，基本上随着本港楼价不断抽高而报升，截至2016年底，恒地未计入投资物业及发展中投资物业公允价值变动的经营盈利为105.3亿元，按年升22.9%；股东应占基础盈利为141.7亿元，按年增长29%。德银发表报告认为，恒地是同业中拥有最多农地，截至去年底止持有约4,480万平方尺新界土地储备，未来相信恒地可以透过转换农地的方式增加土储，使集团较同业具备中期的竞争优势及确保盈利能力靠稳。

恒地公布业绩之后，德银把其每股资产净值（NAV）预测由67.9元上调至74.9元，并基于25%折让把恒地目标价由51元上调至56.2元，相当于今年19倍市盈率（PE），重申「买入」评级。

不过，市场对恒地中綫前景评价不一，有认为集团近年以转换农地方式来增加土储的节奏缓慢，而股价折让也不是较同业为深。大行给予「中性」或「减持」投资建议的也不少，如花旗给予目标价仅38元，瑞信只看44.3元，较现价为低。笔者认为恒地短綫或因派高息而造好，但中期潜伏的是本港楼价泡沫一旦爆破的风险，中綫投资为出发点，50至52元中期阻力在前，未必能够轻易突破，现价宜审慎。

两大内房龙头股昨公布业绩，且齐齐增加派息，小股东欢喜。截至去年底，中国海外（00688）股东应占溢利按年增长6.9%至370.2亿元，但若不包括从中信资产所购入的地产项目盈亏，股东应占溢利按年升14.1%至380.1亿元，全年合共派息0.77元，按年增长26.2%，幅度大于盈利增长。去年收购的中信资产项目，未来将吸收转化为利润，中期盈利稳中有升的能见度仍高，中国海外昨收报24.35元，跌幅1.8%，只是陪大市下调而已，后市不妨逢低收集。

截至去年底，华润置地（01109）扣除投资物业评估增值后的核心股东应占溢利为162.7亿元，按年增长13.9%；期内，每股核心股东应占溢利为234.8仙；全年股息按年增长22.6%至0.704元，派息比率约为核心股东应占溢利的30%，较2015年的28%提升2个百分点。业绩报告另披露，截至去年底华润置地已销售尚未结算的签约额为993.3亿元人民币，有待陆续结算。其中，已锁定于2017年内结算的开发物业营业额已达546.6亿元人民币，可见，华润置地今年度盈利能见度仍高，后市宜逢低收集。华润置地昨收报22.05元，跌幅1.6%。（完）

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