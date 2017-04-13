港报财经评论：大户兴风顺势挟淡--信报4月13日

大户兴风顺势挟淡/ 陆文

复活节长假期前夕，大户在股海兴风作浪，重磅股在尾市有追捧，腾讯（00700）以全日高位231元收市，急弹2.7%，滙控（00005）及一众金融保险股造好，推动恒指打破闷局，以全日高位24313点收市，上升0.93%，重返10天线之上；国指收报10208点，涨0.42%。反之，A股表现偏软，反映港股升势与内地因素无关。港股成交额进一步缩减至718亿元。长假将至、地缘政局不明，投资者倾向观望，先行沽货套现，却有利大户上下其手，暂可视为短线技术性夹淡仓。

资金不断寻找具潜力概念股，长假期间A股有市，资金充裕，尽管港府对楼市「加辣」，股市仍具抗跌力，反映市底偏强，正符合笔者预期第二季港股炒波幅上落市。

「一带一路」策略、雄安新区计划、粤港澳大湾区规划、自贸试验区等项目，与之相关的概念股均容易成为炒作对象。然而，中国、美国、俄罗斯在敍利亚及北韩问题上看法存在分歧，加上法国总统大选在即，内地当局展开新一轮打贪捉「大老虎」行动，美国股市进入季度业绩期，均是导致市况波动的因素，这个上落市可谓有危亦有机。

内地3月居民消费价格指数（CPI）按年上涨0.9%，食品价格下跌有助减轻通胀压力。内地3月生产者出厂价格指数（PPI）按月上涨0.3%，增速放缓，反映经济持续以中度增长为主。

粤港澳大湾区规划带来炒作话题，涉及区内地产发展、物流运输、港口及能源的A股均见异动；至于港股方面，除了恒大（03333）及碧桂园（02007）外，还有深圳国际（00152），该股早前获大摩指其前海地皮的价值可望逐步释放，昨天收报13元，急涨4.2%。业务多元化的深圳控股（00604）亦受追捧，收报3.71元，抽升7.8%；粤运交通（03399）收报6.2元，大升11.3%。另外，龙光地产（03380）、雅居乐（03383）、华南城（01668），以及区内部分与物流、环保及医疗相关的股份均值留意。珠海控股（00908）收报1.29元，飙9.3%；珠江船务（00560）收报2.07元，升3.5%。

另一边厢，雄安新区概念炒作有余未尽，北京首都机场（00694）股价昨天曾创一年新高，见11.28元，收报10.92元，仍劲涨16.2%。新机场位处北京与雄安之间，于2019年下半年启用后，新区可望受惠。值得留意的是，美国联合航空爆出暴力赶客事件，似乎对国航（00753）及东航（00670）有正面影响；事实上，中国推动「一带一路」，有助国内航空公司开拓新航点。内地积极发展大型项目，投资者宜趁机寻找中长线受惠股份，何况目前市场资金充裕，有利逢低收集。

本栏曾提及天边乌云恶化源头可能是地缘政局危机升温，美军向敍利亚政府空军基地发射了59枚巡航导弹，多国正计划孤立敍利亚总统阿萨德政府，加上北韩局势持续未见改善，导致金价创5个月新高，金矿股出现回升势头。招金矿业（01818）收报7.22元，升1.3%；紫金矿业（02899）收报3.04元，涨1.3%。军工股见波动，中船防务（00317）曾见18.3元一年新高，其后有获利回吐，收报17.4元，跌1.2%；航天控股（00031）收报1.1元，高收5.8%。

中港两地均有冷却楼市的措施推出，惟无阻地产股升势，港府打击「一约多伙」，试图降低投资意欲及增加置业成本。高盛估计，新招对楼市交投影响会较去年11月「加辣」时细，首选长实地产（01113）并纳入确信买入名单，给予目标价74元，昨收报54.8元，升1.8%。九仓（00004）、信置（00083）、恒隆地产（00101）表现偏稳，内房股全线造好，反映内地热钱缺乏投资出路。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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