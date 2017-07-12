港报财经评论：大行斗乐观，今季有看头--信报7月12日

大行斗乐观 今季有睇头/ 习广思

美国联储局主席耶伦出席国会听证会前，环球股市气氛偏好，美股纳指连续两个交易日显着回升。港股在内银股与金融股带动下一度大涨逾400点，收复了月初跌市的大部分失地。下半年开局，多家大行发表乐观言论，对H股尤其看好，看来股市派对至少在第三季仍有睇头。

瑞银指出，年初至今，北水流入港股规模达250亿美元，预料随着内地投资者增加海外配置，加上人民币兑美元持续偏弱，估计北水南下继续畅旺。该行较为看好H股，主要因为其估值较为吸引，市盈率低于10年平均水平，认为饮食、教育、汽车等消费股前景亮丽。

另外，对于本港银行股亦持续乐观，预期本港银行的同业拆息在未来12个月升至0.8厘，带动净息差扩阔，有助银行盈利增长；不过，该行对地产股保持审慎，因为股价与过去数年相差不大，而且受政府收紧楼市政策影响较大。

滙丰证券把恒指目标价上调至26,500点，由于大市昨日显着造好，现水平上升空间仅约600点，在宏观经济环境稳定、融资成本较低，以及市场重新聚焦国企改革下，该行料中国股市下半年将温和上升。

投资策略上，滙证认为，投资者是时候从新经济股获利，并暂时重投旧经济股与周期股，因为旧经济股估值较便宜、盈利能力见改善。该行又呼吁增加H股银行股持仓，指北水南下将继续支持本港上市的大型股份，尤其是金融股。

基于盈利预测获上调，滙证把恒指目标价由25,000点调升至26,500点，H指目标价则维持在11,000点，MSCI中国指数目标价亦由72上调至76。

对于大行纷纷出笼下半年投资展望报告，不少人认为仅具参考价值，笔者则觉得理据胜于结论，因市场太多变化，投资者要随机应变，更重要是趋势以及对未来资产价值的睇法。

对此，高盛首席中国策略师日前对全球资产走向的睇法值得参详，而且不是一般分析员的「行货」。

由于全球货币政策宽松的局面可能逆转，高盛指出，其接触到的很多投资者都有一致的担忧，即下半年海外市场流动性可能没上半年好。高盛预计联储局将在今年9月宣布缩表计划，12月再次加息。此外，加拿大、英国、欧洲央行等其他主要央行也在讨论收紧政策的可能性。从宏观角度看，这些确实是下半年比较大的风险。

不过，在资产配置上，相对于其他主要资产，该行更看好股票，建议未来12个月增持股票资产。在流动性略收紧的背景下，对债券相对保守一些。与年初时的预期相比，该行最大的改变来自大宗商品，对未来12个月的看法没有此前乐观。

一个值得注意的情况是，目前全球几乎所有类别的资产价格波动性都处于历史低位，这是不正常的情况，主要是流动性充裕造成的。

对于上半年升幅惊人的中概科网股，高盛指出MSCI中国指数今年以来上涨23%，跑赢其他市场，其中BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）三巨头对涨幅贡献高达一半。回顾过去3年，推动中概科网股股价大幅上涨的主要推动力来自盈利增长，而非估值扩张。

目前这些股票的平均市盈率在30倍左右，假设未来5年整个科技产业对中国经济的贡献率从3%提高到6%，即销售收入翻一番，同时保持毛利率不变，那么未来5年科技企业年盈利增速可达18%左右，就这个水平而言，30倍左右的估值一点都不贵。

但要留意年初至今海外增长型股票大幅跑赢价值型股票，一部分推动力来自充裕的流动性，投资者应密切关注美国10年期国债收益率变化，如果10年期美债收益率升至2.8%甚至3%，高估值企业面临的调整风险就会比较高。

对于连升6个月的港股，纯粹从统计学角度看，连续6个月实现正回报的概率已经很低，而在连续6个月正回报后的第7个月继续实现正回报的概率就更低，即使可以实现，往后3至6个月的回报预期也非常低。未来选股、选行业变得更为重要，该行看好的主题之一是「后周期」板块，即在经济周期末段表现较好的行业，比如保险，也看好银行股，包括中资和港资银行。

以上分析既有一部分符合主流意见，也有一部分是独特睇法，个人觉得参考价值相当高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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