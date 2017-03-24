港报财经评论：央妈不愠不火，翻煲欧亚股市--信报3月24日

央妈不愠不火，翻煲欧亚股市/ 习广思

环球金融市场都睇实美国总统特朗普如何出尽洪荒之力，扭住共和党国会议员手臂（arm twisting），要挟他们接受新医改法案。老特得逞的机会不低，因为他最叻就系凶人，短期美股、美元有望反弹，本港时间今朝早应知道众议院的表决结果。昨天本港两大蓝筹腾讯（00700）及中移动（00941）公布业绩后股价下挫，但恒指收市仍能升7点，长和（00001）、内险及本港地产股撑住指数，市底不俗。

腾讯业绩虽然未达预期，估值又偏高，但低位仍见买盘支持，跌幅由7元收窄至2.2元，全日成交额88亿元。腾讯在MSCI亚洲（日本以外）指数中属第二大重磅成分股，当资金流入这地区，必定要捧场，游资推动也。

尽管美国联储局加息，但包括港股在内的亚洲股市本月录得不俗升幅。正如本栏早前指出，今次加息周期有点似2004年至2007年，当时的联储局主席格林斯平有序地慢慢加息，投资市场早有心理准备，美国以外的股市表现尤佳。同样，现时美国处于加息周期，然而高盛美国金融环璄指数不升反跌，反映资金供应仍然宽松，有助支持资产价格。该指数的计算包括美元滙价、企业债与国债的息差、股市表现等金融指标。

美国金融环境宽松，资金溢出到海外市场亦会较多，对港股、亚股以至新兴市场均有利。南韩股市有外国资金进出的登记制度，所以外资盘进出十分透明。从可见，3月份迄今外资净流入已达31亿美元，支持韩股及韩圜上扬。亚洲其他股滙市场亦有类似情况，本港没有外资进出登记制度，但从其他市场的数据，配合本地成交转旺，也可从中体察到外资流入的趋势，尤其北水南下的资金推动港股持续走强。4月份一向是股市的强月份，本栏仍建议不妨再坐一会，候高才套利。

纵使联储局上调联邦基金利率，美滙指数及国债孳息亦只是上落市而已。之前有不少论者一面倒看好美元，惟大家似乎忘记了眼前所见的欧美息差只是影响滙价的因素之一，更重要的是滙率背后其实也反映两地经济前景。老特上场后，华尔街幻想多多，对经济有无限憧憬，忽略了老特是政治新丁，不少团队成员没有执政经验，而他作为领袖的性格弱点，更令人怀疑其推行政策的能力。

相比之下，欧洲的政治风险下降，民粹主义浪潮没有想像般一发不可收拾，在货币政策上，欧洲央行已经关上加码宽松的大门，最后一期定向长期再融资操作（TLTRO）周四进行招标分配后，便完成历史任务，下月起欧央行的每月买债规模会由800亿欧罗降至600亿欧罗。

待法国总统大选揭盅，极右的马琳勒庞（Marine Le Pen）落败，政治风险下降，今年余下时间，相信欧央行行长德拉吉的言论应会逐步转鹰，利率正常化会在欧洲大陆起步，到时美元独大的日子将成为过去，资本进一步流向欧亚及新兴市场的机会还是比较高。

环球利率走向正常化，但央妈们仍会小心翼翼，避免培育多年的复苏最终夭折，加息宁慢勿急，让通胀在一段时间内跑得快过加息。联储局对加息慎之慎，早已成为先例，欧央行及日央行日后收水，也会慢慢来，全球负利率会存在一段时间，对资产价格有支持。（完）

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