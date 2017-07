港报财经评论：央妈企硬示警，太老定毁长城--信报6月29日

央妈企硬示警,太老定毁长城/ 习广思

环球主要央行近日接二连三提出息口偏低对刺激资产价格或信贷增长带来风险,美国联储局主席耶伦周二提出相同警示。央妈口径一致,货币超宽松年代已成过去,流动性减少,港股有两类板块下跌风险最大──地产股与科技股。

联储局近期言论偏鹰,市场却一于好少理,利率期货市场甚至预期该局年底不会加息。然而,一众央妈鲜有地一起大合奏,向市场发出警示,投资者还是别太过老定。

耶伦称,在利率低企的环境,资产价格按一些传统估值方法如市盈率已呈偏贵,资产价格虽然非联储局的目标,惟一旦下跌,以杠杆持仓的投资者将蒙受损失;不过,银行系统资本充足,可抵御有关风险。

联储局副主席费希尔(Stanley Fischer)早前指出,过去6个月风险资产价格反映风险胃纳明显上升,尽管仍处于低息环境,大部分银行的资产回报率已返回金融危机前水平,回报率仍有机会回跌,这是值得担心的。

另一位公开市场委员会成员、三藩市联储银行总裁威廉斯(John Williams)亦表示,金融市场的价格反映了完美情况,看来股市升势已到无以为继阶段(seems to be running very much on fumes);有些人为求收益率,有些人因低息而选择承受超额的风险,当利率正常化,投资者将会减少这些活动。

过去几年,联储局高层甚少会把资产价格与低息环境相提并论,今番在加息周期不断提示风险,似乎不惜令资产泡沫爆破也要继续加息。

另一边厢,欧央行德拉吉表明再无通缩风险,强调政策会有持续性,但补上一句:随着经济复苏,政策工具的参数也会有所调节。德拉吉这句话有点玄, 暗示一切不会一成不变,投资者应该懂的。他的言论一出,即时令欧罗急涨,全球债息回升。

至于英伦银行,虽然未有撤回量化宽松措施,却提升银行的资本要求,因为低息环境令信用卡及汽车消费融资增长过快。其实香港金管局早前已有类似动作,调高新造楼按的资本率要求,银行最后以加按息来弥补额外成本。英伦银行此着不就是隐性加息吗?

环球货币政策开始慢慢转向,投资部署也要因时制宜。港股有两个板块处于锋口尖上,本地地产股是其一。利率趋升,港元难以不跟随加息,港元滙价兑美元近两日跌幅扩大,昨天跌至7.8030,银行拆息继续上扬。

现时港美3个同业拆息相差逾半厘,差距迟早再收窄,当滙价跌多200至300点子,拆息上升速度将加快,地产股自然下跌。

科技股亦要特别盯紧,此板块过去几年市盈率大幅扩展。近期纳指走势疲弱,经6月9日大跌后,反弹力度不强,与年初以来逢调整必有强劲买盘趁低吸纳不同,近两个交易日回吐压力甚大,周二终于跌穿今年重要支持50天线,投资者且战且走;欧洲科技股指数走势亦差不多。

至于亚洲区科技龙头股三星电子及腾讯(00700),早前未太受纳指弱势影响,昨天终于随势下跌,三星电子低收1.2%,腾讯亦有1.8%跌幅。倘若纳指再跌,腾讯将有机会下试270至280元上落区间。

资金从科技股撤出,开始转向银行股及金属股等,看来是一次相对估值的调整,资金由偏贵的科技股流向估值较合理的板块,并非对经济前景有太大顾虑。(完)

