港报财经评论：好淡仍争持，关键在国指--经济日报5月5日

好淡仍争持 关键在国指/ 林瑞芬

美国联储局5月不加息，但市场预期6月还是会加息，未来主要关注联储局的缩表计划。长假期回来，港股昨牛皮偏软，好淡仍在拉锯中。

联储局宣布维持联邦基金利率在0.75至1厘不变，符合预期。据联储局声明表示，关注近期美国经济放缓的情况，不过对前景整体乐观，认为第一季GDP不佳是暂时的。这或意味着，经济暂时的放缓不会影响联储局年内逐步加息的计划，对经济前景还是有信心，美股周三反应平和。

在联储局议息声明中，虽未有提及缩减资产负债表（简称「缩表」）计划，也是未来市场人士所继续重点关注的。较早前，联储局前主席伯南克就发表意见，认为在全球经济形势变化和美国国内就业人口结构的改变下，美国经济增速不会过快，或难达到特朗普政府承诺的3%增速。另外，伯南克认为，联储局缩表最高可达现有4.5万亿美元的一半，即减少至2.3万亿至2.8万亿美元；而且出于为银行间提供充足短期流动性的现实考量，缩减后的联储局资产负债表不应再低于1万亿美元，即重回金融危机前的持债水平。联储局的缩表时间表及规模，相信不会横空出世，而是需要与市场事前沟通，提供足够透明度的市场信息再落实。伯南克预计，联储局会用4至5年时间来缩表。

苹果公司公布季绩，iPhone销情不佳，拖累近周强势的瑞声科技回吐3.1%，腾讯亦回吐1.9%。幸有滙丰首季录得佳绩，经调整除税前利润按年增长12.1%，推动滙丰股价逆市上升2.9%，大市回吐压力尚有限。奈何国指及港交所乏力，限制恒指冲高之格局依然。

恒指昨日一度下跌165点或0.67%，收市跌幅收窄至0.05%，报24,683点，国指则一度跌1.21%，收市跌幅0.84%，报10,088点，大市成交额增加至796.7亿港元。恒指已连续4个月上升，踏入5月，上试升抵25,000非关键，而关键是在能否有效突破25,000关，不然，在有限的值博上升空间，对比回吐的潜在风险也大，提防瞬间风云色变，做买卖前宜做好防风险准备。技术上，恒指RSI指标显示营造顶背驰，大升暂有难度，冲破25,000方见海阔天空，宜进不宜退，若恒指最终掉头回落，短期关键参考支持位为23,800左右，忌失。国指而言，目前仍较恒指弱势，附图所见，国指仍受制于50天綫10,300，未能陪升，是谋定后动助攻，还是真的弱势底，后市主要观察10,000关的支持力，若能守之，料窄幅反覆，后市有待发力；相反，如收低于10,000点，必拖恒指后腿。

除国指走势关键之外，港交所走势也要密切留意，昨收报190.6港元，跌幅0.5%，仍然低企于50天綫194.6港元之下。

大市争持待变，国指及港交所走势就要密切留意。港交所本月10日将公布首季度业绩，据美银美林预测，港交所首季盈利为15.5亿港元，按年上升8.2%，按季上升24.8%，这主要因为今年首季交易日增加3日，以及日均成交额为740亿港元，略高于2016年度首季的720亿港元。

后市而言，港交所股价能否强势向上突破，估值可否获重估，美银美林就点出，如果港股日均成交额达850亿港元，以及中、港「债券通」有详细的落实计划，才是拐点所在，是读者值得参考的关键。今年是香港回归20周年，预料中央会送大礼，「债券通」事在必行，问题只在几时通车，等消息，港交所短期保持现况成交低企，股价窄幅上落筑底状，消息确定前后，股价必有异动。

上证昨收报3,127点，跌幅0.25%，仍在反覆考验3,050至3,100支持区。据最新公布，4月份财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）报51.5，较3月下降0.7个百分点，为11个月以来最低。这一走势与官方服务业PMI一致。另外，受制造业、服务业PMI双双走低的影响，财新中国综合PMI数据4月份录得51.2，较3月份低0.9个百分点，为10个月以来最低纪录。这组经济数据加上制造业PMI，或显示今年第二季中国经济的增速不及首季，当然，大趋势经济要维稳，放缓速度应在中央掌控范围之内，不会对投资者造成重要打击。

左右A股走势，更多来自资金面及政策面的变化。金融监管风正盛吹，金融去杠杆力度视乎经济表现，在第二季经济很大可能不及首季，为平衡风险，央行货币政策不能全紧，维持中性的可能性仍大。上证而言，料维持近6个月走势，升有上限近3,300点，而跌有下限近3,050点。（完）

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