港报财经评论：季绩有惊喜，寻顶未肯停--信报4月27日

季绩有惊喜 寻顶未肯停/ 陆文

港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。

不过，作为一个成熟股市，升市未见大成交配合，则颇为失色。恒指收报24,578点，涨122点；国指收报10,317点，升45点。大市成交额786亿港元，略高于周二。

近日表现强势的腾讯、恒大及吉利汽车均逆市回落，由落后的内险股及内银股接力，再配合濠赌股炒业绩，或有助大市继续寻顶，挑战25,000点或以上高位。

然而，从淡友的角度而言，近期升浪是由个别重磅强势股带起，有不少股份表现仍落后大市，升浪未算亢奋。笔者认为，大部分上市公司首季业绩优于预期，加上周四期指结算，大市不排除会再闯另一个高峰，至于捕捉个股强弱分野及追踪指数的ETF可能是上落市的赢家。

渣打集团首季税前基本盈利10.45亿美元，按年增加94%；经营收入36.08亿美元，按年增加8%；客户存款升半成，至3980亿美元；一级资本比率微升20个点子，至13.8%。由于业绩略优于市场预期，相信股价可在70至80元炒上。

濠赌股股价在业绩期间普遍向好，永利澳门首季EBITDA2.93亿美元，按季升29%，按年增长53%。美银美林报告指出，永利首季业绩胜预期，贵宾厅及中场博彩收益分别按季升27%及7%，该行把永利目标价由19.7港元升至20.5港元，重申「买入」评级。永利昨天收报17.52港元，抽升4%。

其他濠赌股亦有好表现，澳博急涨5.6%；新濠国际破近期高位，曾见16.24港元，收报16.06港元，高收5.4%；银娱升4.7%；金沙中国亦有3.7%升幅。乐于在濠赌股炒上落灵活走位的投资者，笔者认为不妨趁5月中因业绩理想及博彩收益回升而造就的升势期间减磅获利，这正是逆向思维的策略部署。

中电、港灯与港府在利润管制协议上经过漫长的讨价还价，表面上各有所得，两电的准许回报率由9.99%降至8%，未来电费或有望下调，而两电未来15年也毋须面对开放电力市场的压力。随着引进核电及使用天然气等资本投资增加，足以补偿准许回报率微调的影响。对投资者而言，是次调整预期会令两电盈利减少，影响派息稳定性，对好息之徒而言，或许长江基建更为稳健。长江基建旗下海外投资项目，在英镑滙价回稳及宏观经济改善下，已渐见曙光。

中电昨天收报81.55港元，升0.9%；港灯收报6.74港元，跌1%；长江基建收报68港元，微升0.6%；电能实业收报69.45元，有0.1%升幅。

内险股将公布首季业绩，预期行业盈利有好表现，近期见外资收集股份的手影，内险股昨天全线造好。内地国债利率展升势，有利内险股获取稳定投资息率回报，将于今日公布季绩的国寿收报23.8港元，升1.5%；财险收报12.52港元，涨近3%；中国太保收报29.15港元，高收2.1%；新华保险收报39.35港元，亦有1.8%升幅。重获外资垂青的内银股亦受追捧，交投量大。

异动股方面，中国新金融将透过发行50亿股，每股作价0.3港元，向主要股东山东国际收购山东高速40%股权，代价15亿港元，消息刺激股价一度升近四成，高见0.445港元，收报0.415港元，仍飙近三成。

野村引述枫叶教育管理层预料，至明年底时学生将达到3.3万人，再者上半年纯利按年升45%，至1.81亿元人民币，优于预期，故把其目标价由7港元上调至7.5港元，维持「买入」评级。枫叶教育收报6.52港元，大升近9%。

中国民航信息于开市前有一宗大手成交涉资6.44亿港元，每股作价19港元，收报20.45港元，抽升4.4%。大和早前发报告指出，中国民航信息去年盈利合乎预期，经常性净利润为20亿元人民币，故把其目标价调升10.5%，至21港元。

TCL多媒体今年首季纯利8139.8万港元，按年增长10.18%，每股盈利4.92港仙，但毛利率由去年同期的18.8%跌至15.7%。业绩不过不失，短期股价或有反弹空间。（完）

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