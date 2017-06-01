港报财经评论：季绩炒完先获利回吐，科网再等候低吸--信报6月1日

季绩炒完先“骨水”，科网低吸等“轮回”/ 习广思

正所谓「成也QQ，败也QQ」。腾讯今年带领指数上扬，但近日恒指偏软，QQ变成罪魁。恒指昨天微跌40点，腾讯就「贡献」了83点的跌幅，成交达百亿港元，虽然有些是MSCI指数调整的结果，但获利回吐压力甚大。当基金都怕跑输大市而要买科网股时，投资变得太容易及非理性，回调十分合理。

不论香港或纽约的中资科网股，都循同一样的轨迹--季绩前收集慢慢炒起，待业绩好消息公布，即大幅抽升，之后迎来大调整，回到低位再慢慢收集，又等下一次季绩的来临。腾讯出季绩前三几个礼拜 大行纷纷出报告唱好，调升目标价，到季绩出现惊喜，股价急抽高几天，跟住开始「散水」。纽约上市的陌陌、唯品荟、好未来等股票的走势，其实与QQ差不多。

大型的科网股的确值得长线投资，它们各据一方，形成寡头垄断，利润率高，就算实体经济乏增长，但它们不断蚕食传统行业的市场已足以「自肥」，例如脸书抢走传统传媒的广告收入，亚马逊从超市百货公司夺走大量的客户，有了赚钱的基础，这班巨人又把触须移向新发展的业务如无人驾驶、云端服务、人工智能、金融支付等等，实在令股民目不暇给， 神魂颠倒，给予超高的估值。

不论几神奇的科技，金融市场的传统智慧仍然用得着，当人人知好，个个买齐，自愿或不自愿，还有谁未买呢？购买力比不上获利回吐的压力，股价自然会重回凡间，入市买QQ，可能仍可等多阵。美国的科技股ETF（XLK）价格虽然不断上扬，但流入的资金日少，并出现较大幅度流出，基金经理唔买科技股唔得，因为惊跑输指数，但作为散户大可潇洒走一会，袋落袋的钱才算是自己的。套现后把部分资金转投一些稳定收益的资产也是一个选择。

人行上周五送给淡友一个人民币中间价「黑盒」后，昨天人仔继续飙升，离岸价升破6.8水平，大行亦开始调高人仔年底的目标价。人仔回稳，人民币债谂得过，内地AA级别企业债孳息率逾5.7厘。买人仔债随时赚息兼赚价，内地经济若如预期下半年放缓，货币政策不应收紧，人债价格有机会上升。

下半年，欧股仍会值得吼位入市，短期有三件事都可能带来低吸的机会。一是民调显示英国大选的变数愈来愈大。英相文翠珊4月提出提前大选，满以为可以轻易取得压倒性优势，在与欧盟展开脱欧谈判前壮声势。奈何民调的结果对她日趋不利，YouGov的民调显示保守党只能取得310个国会席位，低于过半数的326席，须与其他政党组联合政府，令整个政局顿然变得复杂，英镑应声转弱。文翠珊的政运突然逆转，原因是选民不单是考虑脱欧的问题，更关注本身的福利，文相早前提出要老人家负担更多的养老开支，因而大失民心，加上曼彻斯特恐袭爆炸案亦令保守党政府失威。

种种迹象显示，今次选举，不单只有脱欧一个议题，民生问题更受关注。市场估计若文翠珊落台，或要组联合政府，对内必须增加公共开支，以孚选民的期望，对外脱欧谈判的立场未必会站得那么硬，总而言之，由现时到新政府诞生，可发生的事情仍会相当多，投资者未必想承受这些不明朗时刻，英镑6月份偏弱居多矣。

短期欧洲的另一个政治炸弹是希腊，过去7年，「希债危机」三度驾临金融市场，今年7月她又有笔75亿欧罗的借贷要还，这种以债养债的生存方式， 希腊人就唔厌，金融市场都觉得好烦。剧本还是老剧本，希腊话自己的改革已达标，要求继续放贷之余，仲想免还部分欠款，大债主国际货币基金组织（IMF）与德国就话改革未到位，要再削开支增加税率。德国今次唔似会咁顺摊，随时宁可赔钱都要踢希腊出局，这对欧罗是一件好事，但过程中动荡难免。

欧洲另一个不明朗因素是意大利可能提前大选。各党派已接近同意新的选举法，一旦大选，政治不明朗又会笼罩欧洲。脱欧派五星运动与前总理伦齐领导的民主党，民意支持度各占30%，鹿死谁手孰难料，加上在新选举法下的比例代表制，取得5%选票的小政党能按比例取得国会议席，令政局更不明朗，随时出现悬挂国会，没有人可以话事，推行改革难上加难。不过，总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）似乎暂时又无意宣布提前大选，避免阻碍预算法通过。目前，存在的变数仍较多。

未来两三个月，欧洲的政治风险虽然会增加，但经济复苏动力仍不俗，而通胀压力不大，欧央行宽松的货币政策不似有变，可趁政治风波低吸欧股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘