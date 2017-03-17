港报财经评论：安渡超级周，恒指有牛气--经济日报3月17日

安渡超级周，恒指有牛气/ 林瑞芬

美联储如期加息0.25厘，市场如释重负，港股松一口气，后市焦点更集中在炒作业绩为主。

美联储局之决定，加息相信是预期之内，而没有提示加息提速，维持今年内加息三次的预期，令投资者放松一口气。始终加息不利股市，温和加息尚可，但提速加息，必令股市震荡。荷兰大选初步结果显示，自民党保持第一大党地位，极右自由党没有大获全胜，民粹主义败阵，对法国4月及德国9月的大选或有启示作用，政治中飞出黑天鹅的概率减，欧元的震荡亦可望减。双喜临门，超级周下总算安然渡过。

恒指昨收报24288，大升2.1%；国指收报10526，大升2.5%。大市成交额1,022亿元。技术上，恒指宜进一步确认突破24200高位阻力位及守稳其上，方确认有较大的上升空间挑战25000，不然，或限于反覆炒作个股业绩为主。国指而言，技术上，宜进一步确认可企稳在10500楼上，不然，于支持10000上反覆。

腾讯（00700）昨于蓝筹中表现理想，收报220.8元，升2.9%，挑战220元高位成功，偷步炒作业绩。早前已发盈喜的慧聪网（02280）急升13.8%，收报7.33元，该股下周二将派发业绩应该不会失准。科网股及设备股逐只捉，落后的冷吼神州控股（00861），年初至今累计升幅约13%；IGG（00799）累升60%，真有差别；慧聪网都有三成升幅。神州控股正在转型路上，业务不乏概念，股价守6.5元上望7.5元，昨收6.83元。

美息上升周期已开展，虽说耶伦暂派定心丸指息率只是有序上升，但世事难料。未来之经贸、股市变数，始终离不开一个「息」字。有些投资者确已看不透本港楼价在息率变数下的发展，但中资企业海航旗下子公司香港国际建设（00687）仍然进取，连续以高价投得启德四幅地皮，高成本下，如意算盘是高价出售，当然，前提是环球息率不会提速上升。本港楼价还要走高到何时，相信也是惟有靠估，楼价高，确不是只有香港才独有。

放眼神州，2016年，内地房价和地价在大幅上涨，虽有政策的出台调控，但调控已有数个月，市场投资未因此急促降温。按国家统计局发布1至2月行业资料：2017年1至2月，全国房地产开发投资9,854亿元（人民币•下同），同比名义增长8.9%，比去年增速提高了2个百分点；房企土地购置面积2,374万方米，同比增长6.2%；土地成交价款794亿元，增长12.7%；商品房销售面积4,054万方米，同比增长25.1%；商品房销售额1.08万亿元，增长26%。销售增速的提升主要来自于三、四綫城市的带动，按区域区分，1至2月，中部、西部销售面积同比增速分别为33%，36.2%，明显高于东部地区的15.9%。

今年两会期间就预示了，年内暂时不会再有更厉害的调控政策出台。两会中，只定调了三、四綫依旧以去库存为主，市场整体要保持平稳、信贷依然会以较快速度投放等。房地产税也没有被提交审议、住房使用权到期也会得到法律保护等，也是消除市场的疑虑。

后市预计，除了部分房价高涨的城市可能会出台调控之外，整体房屋政策属中性，对内房股的利空压力望得以纾缓。只是内房股盈利能力高低互见，如中渝置地（01224）去年度亏损达3.85亿元，就需要进行供股。环球息率亦有随美国上升的趋向，也宜尽量避开负债比较高的内房股。龙头的固然较给予投资者信心，中国海外（00688）即将于下周三公布去年度末期业绩，按每月公布销售情况，年度收入及盈利有数得计，实际业绩发生低于市场预期的可能性应该不高。

大摩于月初报告更估，中国海外料将今年销售目标定为按年增加两成，这主要为收购中信地产后所并购的资源扩张；二来，可能将集团毛利率目标设定为30%。中期中国海外的盈利增长，还是令人放心。

据2月份中金公司报告预测，集团2016年度及2017年度的核心净利润，料同比分别增长18.5%及13.5%，核心每股盈利同比分别增长7%及6%，股本数扩大带来的摊薄影响预计于2018年度之前就会结束。杠杆水平而言，中金公司估计中国海外2016年底的净资产负债率或超30%，但将稳定控制在40%以下，这主要受收购中信资产包和2016年下半年的土储补充影响。考虑收购中信资产包带来的现存债务，公司整体有效利率也将小幅上升。（完）

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