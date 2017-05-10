港报财经评论：屠熊刀现，维稳决胜--信报5月10日

屠熊刀现，维稳决胜/ 陆文

A股反弹、内险内银股及石油股造好，好友借势拔出「屠熊刀」，恒指昨天以全日高位收市，收报24889点，升1.27%，创21个月以来新高；国指重返一万点水平，收报10128点，升幅1.47%。大市成交额回升至710亿元。

近期内地掀起严厉的监管风暴，引致金融机构水荒，民怨升温，市场恐慌情绪使上证指数曾跌穿重要支持位。不过，市场上亦非全是负面消息，包括本周公开市场共有3100亿元人民币逆回购到期，人民银行可能再放水；「一带一路」国际合作高峰论坛月中在北京举行，中央可能有维稳市场的举动等。昨天一批超卖的A股及中资金融H股趁势反弹。另外，纳指与苹果股价创新高，推动腾讯（00700）及科网股有好表现，腾讯以高位250.8元收市。恒指短期有可能挑战25000至25300点这个重要阻力区。

内地当局展开全面的维护金融系统措施，虽为市况带来短期震荡，但长远利好后市。中央最终会否如市场预期出手维稳，将成为好淡双方分胜负的重要因素，目前两者正在25000点拉锯。投资者选股不宜过分「离地」，落注前要考虑目前全球温和的经济增长前景。

中金早前发表研究报告，归纳出66只本港的疑似「老千股」，导致不少三四线股逆市下跌。然而，笔者认为，炒上落市，逆向思维很重要。

受监管风暴影响，中资股表现低迷，但间中流传的产业整合优化消息，不时为市场带来炒作涟漪。市传内地当局考虑合并主要的火电及核电企业，重组成3家电力集团。根据市传方案，中央考虑将神华（01088）、中广核，以及大唐发电（00991）合并为一间公司，将华电国际（01071）、国电及中核国际（02302）合并，另外华能国电（00902）与国家电力投资合并。

这个方案似乎要把「煤电核」及新能源企业由你赢我输的竞争环境，扭转成双赢局面，甚或达致均衡效益。整合山头势力无疑阻力巨大，最终哪一方得益较大，还看最终的方案细节如何。

不过，一众相关股份已炒高，华润电力（00836）急涨5.5%，华能国电高收6.7%，大唐发电飙15.6%，华电国际升7.3%，中国电力（02380）亦有2.5%升幅。

至于中广核旗下的中广核新能源（01811）及中核国际分别有3.6%及12.5%升幅。

德银发报告指出，电力股过去两年跑输大市，且今年首季业绩欠佳，但随着煤价回落、电费折扣收窄，目前估值吸引，中长期可受惠于行业整合。该行首选华电国际，华能国电、华润电力评级皆为「买入」。

「每周一击」早前谈及ASM太平洋（00522）及新濠国际（00200），两者均涉及配股活动。ASM太平洋在建议吸纳水平收集有微利；新濠国际旗下新濠博亚公开发售合共约1.65亿股普通股，所得资金11.63亿美元，用以回购皇冠度假集团手上持有的11.2%新濠博亚持股，不排除短期消化配股压力后，股价可更上一层楼。

纸业股见异动，玖纸（02689）收报8.8元，升7.7%；理文造纸（02314）收报6.5元，涨5.7%。理文造纸近日回购股份，花旗报告指这两只纸股上半年业绩应该不俗，撇除特殊项目及滙率影响，估计业绩可分别增长45%及10%。该行相信两家公司的毛利表现胜预期。

笔者对内地汽车销售表现提出警示已有1、2个月，上月不少内地汽车股股价有逾一成跌幅。内地全国乘联会公布，4月份广义乘用车销量169.34万辆，按年下跌1.7%，按月下滑13.7%；前4个月累计销量达727.35万辆，按年跌1.4%。

各大行纷纷唱淡汽车股，里昂指经销商库存增加，终端需求呆滞，令更多汽车生产商有减价压力，却无助扭转付运量下降的趋势，预期销量、均价及盈利都会下降，故调低对内地汽车股的预期，把长汽（02333）评级下调至「跑赢大市」，维持广汽（02238）及东风（00489）「跑输大市」评级，给予华晨中国（01114）「沽售」评级。近日内地汽车股藉大市反弹而回升，不失为候机减磅的机会。（完）

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