港报财经评论：市场轮流炒，吼中市值股--经济日报2月17日

市场轮流炒，吼中市值股/ 林瑞芬

港股成交额周三突破千亿元，昨日成交额亦达1,076亿元，小牛味浓！大户轮流抽升蓝筹股，昨日明显追捧腾讯（00700），活力认真充沛，后市可留意一些中市值股份。

有洪流来港固然好，但希望能细水长流；不然，炒作过后，散户又一堆蟹货在手。

美股周三连续第5个交易日创新高，续带动港股，顺水推舟中。恒指昨收报24107点，升幅0.5%；国指收报10455点，升幅0.2%。技术上，国指突破10000阻力后，已变成支持，若守稳可反覆挑战10800至11000左右才遇较强的阻力。恒指在反覆确认突破24000大关，更上一层楼，挑战下一关阻力将是25000左右。

大户抓大的意向未变，腾讯在无特别利好消息下抽升2.6%，收报212元。抽升之原因，可以很简单，在昨日未升之前，股价报206.6元，较去年9月高位220.8元为低，炒落后成大户抢升的简单理由。顺藤摸瓜，看腾讯挑战220元。

资金市，大蓝筹轮流炒升，升市主要都是国企股，大、中市值中资股为主，若是一个强资金市的推动，日后顺势可能有资金流入个别中、小市值股炒，就要于后市捕捉一些中、小市值个股。当然，若不是强资金市，那个别炒作不起也有可能，故较有把握的，以大、中市值中资股份的升浪有条件出现一浪高于一浪，后市策略顺势强者愈强，每逢回吐收集些，博再冲高峰也是一法。

捕捉一些中、小市值个股，无疑是跟从盈利面、前景拣股较有把握，且看近周在预期智能手机升级惠及手机零部件股份下，舜宇光学（02382）、通达集团（00698）等股价升势凌厉。

将迎业绩期，业绩也是催化个股的最好引子，建议可留意信义玻璃（00868）。附图所见，信义玻璃去年第四季曾受累内地调控房地产影响，股价从高位7.73元而回，低见5.62元，及后，公司高层不断增持启示对前景有信心，而去年底公司亦已发布盈喜，预计2016年全年纯利按年大增40%至55%，即介乎29.58亿至32.75亿港元。今年3月份业绩报告，心里已有底，随着往绩将公布，市场将对今年盈利有重新预测，有调升的可能。

一来，内地政府2016年11月起把汽车玻璃的出口退税率由13%提高至17%，由于目前公司的汽车玻璃客户遍及全球逾130个国家，料成为新政的主要受惠者。

其次，近年内地积极淘汰落后产能，收紧新增浮法玻璃的生产綫，改善供求情况，有助推升价格。内地浮法玻璃价格于2016年底已升至数年来新高，虽然进入淡季，玻璃价格又从去年底回，至今年1月23日只跌约1%，在内地加强玻璃的供给侧改革下，影响有限。

加上，内地天然气价格改革持续，令能源成本下降，有利公司毛利率提升。参考摩根大通报告，由于浮法玻璃价格创数年新高，该行就把2016年下半年毛利率预测由25%上调至28%，2017年毛利率则由26%上调至29%。

三来，信义玻璃已于马来西亚建设首个海外项目，包括兴建一条优质浮法玻璃生产綫及一条低辐射镀膜玻璃生产綫，运输距离显着减少，料有助减省成本；另亦可享有优惠进口税待遇，有助开展东南亚市场，成新的盈利贡献来源。

按ETNET综合预测，公司2016及2017年度每股盈利料分别为0.77元及0.84元，每股股息分别为0.37元及0.41元，以现价6.97元计，2017年度的预测市盈率（PE）及息率分别为8倍及5.9厘左右，摩根大通目标看10元，PE至12倍，息率至4厘，也是可接受的估值水平。

策略上，建议于6.7至6.8元收集，目标先看再冲7.5元上望8元，止蚀参考250天綫支持6元。

另一只可留意的是中国民航信息（00696），在内地航空分销系统市场上占有独特主导优势，客户中国国航（00753）、南方航空（01055）及东方航空（00670）。

按走势图分析，其保历加通道正在收窄，酝酿单边走向。在资金市推动下，向上机会稍高，如确认突破18元，可望至少回试52周高位近19.16元水平，现价17.44元，止蚀16.8元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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