港报财经评论：建设旺季已到，两铁纳入升轨--经济日报7月20日

建设旺季已到，两铁纳入升轨/ 林瑞芬

踏入下半年，是时候留意基建股，事关工程之建设旺季，赶于入冬后完成项目，一般基建股下半年会有较佳的表现。

观看铁路基建股中国中铁（00390）月綫图，2012年下半年股价抽升动力最强；2013年上半年回落但下半年回升；2014年股价也是先回，7月冲破年初高位展强劲升浪；到2015年为例外，但也是正常，上半年股价由低位6.36元抽升，最高见12.3元，升幅近倍，及后急促回落，但中途的反弹是在7月至8月开始；2016年股价在10月发力又抽升穿该年高位阻力。

看看另一只铁路基建股中国铁建（01186）月綫图，基本上与中国中铁的走势规律相若，2012年、2013年、2014年及2016年的下半年度股价表现都较上半年为佳，只有2015年度例外，但下跌浪途中的反弹也是出现在7月至8月。所以下半年，中国中铁及中国铁建回升的概率预期高。

据公司公布最新的经营数据显示，中国铁建的新增定单呈高增长趋势，情况令投资者满意。2017年上半年新签订单为5,517亿元（人民币．下同），按年增长47%，与2016年上半年度增速为18%比较，增速明显提升。按季拆分比较，2017年首季新签订单为2,616亿元，按年增长46%，而到2017年第二季新签订单为2,366亿元，增长为56%。

按接定单类分析而言，2017年上半年的工程承包业务为4,547亿元（增52%），占比82%；公路1,367亿元（增107%，2016年上半年为跌0.1%）增速大幅提升，两路/非两路定单占比43%/57%（2016年上半年为55%/45%），由此显示中国铁建的业务结构有所优化。除此之外，2017年上半年，中国中铁的地产开工面积264万平方米（增62%），签约面积250万平方米（增37%），签约金额351亿元（增69%），预计随着之后陆续落成，将有更强的地产收益。

内地而言，受益于基建稳增长及PPP项目加快落地，业务稳定增长趋势持续。中期展望，雄安建设铁路先行、粤港澳大湾区建设框架协议签署料带动区内铁路建设发展，以及国内第二条进藏铁路即川藏铁路正式开工（投资预算2,500亿元），均有利基建投资的提升。

另外，当前中国的一带一路战略稳步推进，公司在手海外定单4,189亿元，占未完合同总额的21.2%，是2016年海外收入的13倍，海外业务具备高成长潜力。中铁建上半年的新签订单额增长，略胜中铁，较有把握。

近期国改/混改加速，中央经济工作会议明确要求铁路领域2017年要迈出实质性改革步伐并将铁路作为混改7大领域之一，两铁作为铁路央企的核心企业，会在改革洪流之中，有望受益。事实上，据人民铁道网报道，今个月14日，中铁总党组书记、总经理陆东福就会见了腾讯（00700）董事局主席兼首席执行官马化腾。陆东福指出，中国铁路拥有世界上最发达的高速铁路网，腾讯是处于世界前列的互联网公司，推进高铁网与互联网双网融合，既是时代发展、科技进步的必然趋势，也是双方实现优势互补、互利共赢的战略选择。其实，在较早前的5月陆东福也已与阿里巴巴集团董事局主席马云会过面。陆东福当时也表示，希望与阿里巴巴在混改等领域深化合作。日后，两铁的混改消息存催化剂可能性

总括按ETNET综合预测，2017年度、2018年度中国铁建每股盈利将为1.09及1.23元，但最新据国泰君安上周报告所预测，分别为1.2元及1.37元。中泰证券亦预测，2017年度及2018年度每股盈利分别1.16元及1.31元。这启示，实际出来的业绩表现有大机会高于市场平均预期，从而容易制造市场惊喜。

技术而言，以中铁建而言，该股今年首季攀升三个月高见11.98港元之后反覆回吐也是三个月，但跌近年初10港元左右水平有所喘定跌势，月初至今就随大市造好扭跌为升，后市如要追落后，该股反覆回探11.5港元阻力之可能性在。至于中国中铁，止跌于6港元水平，反覆回升，7.25港元为下半年目标挑战位。（完）

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