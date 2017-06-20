港报财经评论：强到得人惊，减仓无蚀底--信报6月20日

强到得人惊，减仓无蚀底/ 习广思

港股昨天上涨近300点，市场似乎把美国联储局加息缩表的影响抛诸脑后。自年初以来表现强势的股市不止港股，亚太股市开局亦非常出色，MSCI亚太指数期内累升达14%，虽然未到半年结，但以上半年同期计，是2009年以来最大升幅，在全球央行由放水变收水之际，股市确实强得惊人。

亚太股市昨天普遍升约1%，MSCI亚太指数目前在154点，处于上升通道，有望突破2015年4月高位157点。自年初至今，印度SENSEX指数创收市新高，连不起眼的台湾股市也创新高；MSCI亚太指数升了14%，是2009年以来最大同期升幅，下一个阻力将挑战2007年11月创下的历史纪录173点。

MSCI明晟本周将决定是否把A股纳入其全球基准指数，亚太股市纷纷借势破位而上，港股、日股均现技术突破，是资金买定区内股市等A股入「摩」，还是预期A股入「摩」不成，毋须担心指数权重被摊薄而继续买入亚太股市？这真是任你解读，总之入市资金停不了。

道指上周五创收市新高，惟数据显示资金正持续流出美股。据富瑞资金流报告，6月首周，美国股票基金录得45亿元净流出，基金过去8周有6周净流出，相信是导致估值昂贵的科技股下跌的主因，同时有部分资金流向传统股份，带动道指不跌反升。

欧洲股市自年初起跑输亚股，MSCI欧股指数去年底报122点，现报131点，升幅仅7%；同期欧罗兑美元由1.05升至1.12，升值6.6%，合计回报其实与投资亚股差不多，由于流入欧股的资金规模持续增加，可能是下半年的黑马。

欧洲股票基金已连续26周录得净流入，6月首周流入约22亿美元，惟仍然不及亚洲股票基金净流入39亿美元。

美银美林早前发表报告指出，新兴市场吸资能力强，连续12周录得净流入，欧洲股票基金自年初起累计净流入183亿美元，较美股基金的66亿美元高出1.8倍。

大行数据普遍显示，资金正逐渐流出美股，同时欧洲股市及新兴市场持续录得资金净流入。近期欧洲政治风险降温，新兴市场投资具吸引力，欧股及新兴市场基本面转好，成为推动两地股市上涨的动力。法国国民议会选举第二轮投票，以总统马克龙领导的共和前进党为首的联合阵营取得过半数议席，有望令政治风险溢价进一步降低。

另一方面，联储局上周首次披露计划今年内开始缩减资产负债表规模，并一并公布相关路线图，每月缩减百亿美元国债与按揭抵押证券资产，并且会按季调升，最高至每月500亿美元，正式启动回收量化宽松货币时代投放的大量流动性，意味美国货币政策将全面收紧，环球股市却反其道而行，并且屡创新高，的确相当出人意表。

自2008年金融海啸爆发以来，联储局史无前例地启动量化宽松货币政策，三轮QE每月买债规模约500亿至850亿美元，如今缩表，起步时每月才减债100亿美元，算是相当温和。

不过，明年开始将有大量国债与按揭抵押证券到期，到期后债券和证券的本金将不会再投资，联储局的资产负债表缩减规模会比以上缩表进程更快，缩表配合加息周期，无论如何也是不利资产价格的，股市于半年结后还会继续呈强吗？只能拭目以待。

过两日MSCI明晟将公布A股是否成功「入摩」，假如股市继续亢奋，不妨把部分股票锁定利润，或转投风险系数较低的资源股，在股市处于高位之际，适量减仓是合理之举。（完）

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