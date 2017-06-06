港报财经评论：强势中资股，三板块走势胜大市--经济日报6月6日

强势中资股 三板块秤先/ 林瑞芬

英国又发生恐袭事件，没完没了，投资者宜留意着短期市场畏险情绪的变化！

虽有港交所于上周五大发神威，昨日曾高见208.4港元，但后继无力，收市跌0.6%，报203.8港元。恒指昨日仍受制于26,000点，收报25,862点，跌幅0.24%。大市成交额逾747.4亿港元。技术上，恒指宜进不宜退，若有力突破26,000才能扩大上升空间挑战26,600，不然，回调恐失25,000点。

国指昨收报10,597点，跌幅0.65%，技术上，10,700阻力仍为铁道一条，未能升穿。最新经济数据显示，中国5月财新服务业PMI为52.8，前值51.5；中国5月财新综合PMI为51.5，前值51.2。

中国经济尚且稳，摩根士丹利都出手调高了中国今年GDP增长预测至6.6%，此前预测为6.4%。另外，摩根士丹利把人民币兑美元今年底预测目标上调，由7.10调至6.90；还有，摩根士丹利上调MSCI中国指数 12个月预期目标水平至81点，此前为72点。摩根士丹利月内会否顺手把A股纳入MSCI指数，仍然有待本港时间6月21日公布结果。笔者认为，虽然早前摩根士丹利主动调低门槛，但能否在今次公布确认纳入，五五波，摩根士丹利必然狮子开大口，而中国不急于入摩就不会轻易就范，双方交涉需时；无冀望就不会有太多的失望！

上月底，中国货币网发布《自律机制秘书处就中间价报价有关问题答记者问》，宣布在人民币兑美元中间价报价模型中加入逆周期因数。据招商证券报告认为，近期逆周期因数的引入可视为对此批评的响应，也是对完善人民币滙率形成机制的一个尝试。该因数的引入使得人民币中间价的决定因素由此前的两个变成为三个，摊薄了收盘滙率和一篮子货币的影响力。

展望下半年，预计外滙市场供求将维持弱平衡局面，但不排除部分月份出现外滙供应略超需求的可能，推动人民币滙率阶段性回升。摩根士丹利上调人民币今年的目标预期，不难理解。

今年7月1日是香港回归20周年纪念，除非外围市况突然转差，不然，市场预期港股市况大致维稳状况。中资股要维稳，自己友捧自己友，秤先！且看南下资金续追捧中国恒大，股价昨急升11.3%，收报15.9港元，单日成交额达25.7亿港元。内房股以外，就是汽车股及改革概念股走势胜大市。

蓝筹吉利汽车上周强势突破12.5港元阻力后急冲，到昨日高见14.7港元之后，升势略反覆，收报14.4港元，全日升1.6%，但应该不减反覆至少挑战15港元之趋向。在吉利带动下，昨日汽车股的表现也较大市为佳，长城汽车升2.1%、广汽集团升4.7%、比亚迪升2.2%、东风集团都升1.9%。内地汽车市场早年已经历过高速增长，今年来讲，会有增长但预料涨势放缓，汽车股业绩也有可能分化走。另外，车企车型号的分别，也有销情的不同分化走趋势，如见最新广汽公布5月产销数据，单月售16.6万台，同比增长22.2%。然而，其中，广本售5.8万辆，同比增长10.4%；广菲售2万辆，同比增长105%；广汽三菱售0.8万辆，同比增长117.5%，但广丰只售3.3万辆，同比下降14.2%。由此，吉利股价的强势上升短期虽推动同类股，股民也要好小心挑选，如参考技术走势，长城汽车股价在今年2月已暂见顶于10.08港元，近月从低位反弹，只是略抽高于50天綫8.7港元楼上，下降轨阻力9港元未确认突破，暂属技术性反弹，未确认延伸升浪。而广汽走势相对为佳，股价近一个月企稳在50天綫12.5港元楼上，似谋动力向上突破挑战14港元，昨收报13.32港元。

蓝筹中，中资股中国神华因A股母公司与国电电力正筹划重大事宜，受预期重组改革刺激，昨股价上升2.7%，收报19.66港元。煤炭业已跌入谷底多年，去年为煤价反弹先有些起色，但神华犹如煤业的航空母舰，在讲求环保需求下，单靠煤业不可能回复昔日光辉，此际进行重组，改革要有出路，与国电作煤电国企，双轨并行，较对单靠煤业，更有把握掌握未来。目前确需要等待更为详细的落实细则，德银估计，重组涉及母公司层面，其后把资产注入数间上市公司。

中国神华早前派发高股息，现在又有母公司重组的筹划，虽然近月煤价升势已回顺，但在憧憬重组改善利润面底下，不排除股价反覆挑战20港元，一旦升破，试密集阻力位近23港元。（完）

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